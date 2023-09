Bad Wildungen: Klare Regeln für Photovoltaik auf Altstadtdächern gefordert

Von: Cornelia Höhne

Heizen mit Sonnenenergie: Ob das auf Altstadtdächern neue Optionen bietet, darüber berät der Magistrat. © Symbolfoto: Foto: Simon Kraus/Fotolia

Beim weiteren Ausbau regenerativer Energien müssen auch für denkmalgeschützte Gebäude klare Regeln bei der Genehmigung von Solaranlagen gelten. Das forderte die Fraktion Bündnis 90/Grüne in einem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung.

Bad Wildungen – Fraktionssprecher Klaus Stützle beantragte die Änderung der Ortsbausatzung über die Gestaltung von baulichen Anlagen auf Dächern in der Altstadt. Ziel sollte es sein, eine Nutzung von Anlagen für Energie- und Wärmegewinnung zu ermöglichen, wenn dies auf Grundlage fachlicher und gesetzlicher Abwägungen geschehe. Auch in Kulturdenkmälern müssten nachhaltige Lösungen bei der Versorgung mit Strom und Wärme möglich sein. Mit der Energiekrise hat der Wunsch nach regenerativer Energieerzeugung Fahrt aufgenommen. Auch das novellierte Erneuerbare Energien-Gesetz fördere vermehrte Nutzung der Solarenergie, erläuterte Stützle.

Die CDU begrüßte den Vorschlag grundsätzlich und erweiterte ihn noch. „Das Thema ist so wichtig, dass wir vorschlagen, die gesamte Ortsbausatzung an den Magistrat zu überweisen“, sagte Fraktionssprecher Marc Vaupel. Rene Göbel (SPD) fragte nach, ob überhaupt Handlungsbedarf zur Änderung der Satzung besteht. Das ließ sich an dem Abend nicht klären, Bürgermeister Ralf Gutheil kündigte dazu weitere Informationen an. Den Handlungsbedarf zweifelte auch Katja Walter (fraktionslos) an, denn es gebe bereits ein Prüfverfahren. Die Altstädte in Bad Wildungen und Altwildungen seien als historische Denkmalschutzanlagen durch das Hessische Denkmalschutzamt eingestuft, und etwa die Hälfte aller Gebäude habe außerdem Einzelkulturdenkmalstatus.

Skeptisch äußerte sich Bernd Zimmermann (FDP) zu großflächiger Photovoltaik-nutzung auf Altstadtdächern. „Das Gesamtensemble ist etwas Schützenswertes, weil wir auch touristisch davon profitieren.“

Die Prüfung der gesamten Ortsbausatzung wurde begrüßt und bei drei Enthaltungen so beschlossen. höh