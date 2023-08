Tierheime in Waldeck-Frankenberg sind am Limit

Von: Celine Kühn

Schwer vermittelbar ist die Old English Bulldogge Molly. Anke Kratzert, Leiterin des Tierheimes Frankenberg, gibt die Hoffnung nicht auf. © Celine Kühn

Die Tierheime in Waldeck-Frankenberg sind ausgelastet. Die Kapazitäten sind ausgereizt. Viele Tiere warten, dass eine neue Familie durch die Tür kommt. „Es geht nicht mehr“, sagen Karin Podbiol und Yvonne Rüppel vom Tierheim Bad Wildungen mit Blick auf die vollbelegten Heime.

Waldeck/Frankenberg – 17 Hunde und 39 Katzen beherbergt das Tierheim in Korbach. In Frankenberg sind es 60 Katzen und acht Hunde und das Bad Wildunger Tierheim zählt sogar 74 Katzen, 27 Kaninchen und 16 Hunde. Während man in Bad Wildungen 2022 noch 271 erfolgreiche Vermittlungen verzeichnete, gab es 2023 bis Mai nur 50 Adoptionen. Im Tierheim Korbach wurden im vergangenen Jahr 151 Tiere adoptiert, 2023 bis Anfang August nur 90. Dabei sind die Tierheime nicht zu Privatannahmen verpflichtet. Nur Fundtiere müssen von den Heimen aufgenommen werden. Laut Podbiol und Rüppel sind sich viele Besitzer ihrer Verantwortung nicht bewusst und gäben ihre Tiere bei Überforderung ab.

Spontankäufe und Internet-Inserate

Die Wartelisten für Nachrücker sind laut den Tierheimen voll. Den großen Andrang sehen Nadine Hankel (Tierheim Korbach), Anke Kratzert (Tierheim Frankenberg) sowie Karin Podbiol und Yvonne Rüppel in Spontankäufen und Internetinseraten begründet. „Jeder kommt im Internet einfach an einen Hund“, sagt Hankel besorgt. Sie spricht sich für einen Hundeführerschein aus, damit sich die Halter vorher ausführlich informieren und so langfristig weniger Hunde im Tierheim landen. Anke Kratzert stimmt zu: „Man macht sich im Vorfeld keine Gedanken mehr um das Tier.“ Auch die Corona-Pandemie habe Spuren hinterlassen. Viele Tiere, die zu Pandemie-Zeiten gekauft wurden, kommen laut den Tierheimen nun zurück.

Wenige Gemeinden haben Katzenschutzverordnung

Die Vielzahl der Katzen ergebe sich aus unkastrierten, frei laufenden Tieren. „Zu wenige Gemeinden haben die Katzenschutzverordnung“, erklärt Hankel. Diese schreibt unter anderem die Registrierung und Kastration von Freigänger-Katzen vor, um die Streunerpopulation einzugrenzen. Dann würde es künftig weniger heimatlose Katzen geben, die im Tierheim landen.

„Ein paar Kandidaten sitzen schon seit ein oder zwei Jahren hier“, erzählt Kratzert. Ein Hund habe sogar sein ganzes Leben im Heim verbracht. Dabei sei eine Adoption häufig kostengünstiger und schaffe eine besondere Bindung zwischen Mensch und Tier.