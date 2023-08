Tolle ABBA-Show an Edersee-Sperrmauer trotz Tiefschlags

Eng am großen Vorbild: die Show der „Four Swedes“. © Fotos: Peter Fritschi

Ein fulminantes Konzert der kurzfristig umbenannten ABBA-Coverband „4 Swedes“ ging auf dem Sperrmauervorplatz mit viel Applaus zu Ende.

Edersee – 450 zahlende Gäste und etwa 100 friedliche Zaungäste, die die Lücken im Sichtschutz zum Fotografieren nutzten, fanden sich auf dem Vorplatz der Staumauer ein. Attila Berlinszky aus Regensburg zum Beispiel, der zum ersten Mal Urlaub am See machte, war besonders begeistert: „Wir saßen im Café und wussten gar nicht, was los war, bis das erste Lied erklang. Das war vielleicht eine Urlaubsüberraschung.“

Für das Publikum, für die vielen ABBA-Fans in seinen Reihen und für die anderen Gäste wurde es ein stimmungsvoller Abend, obwohl die Band wenige Tage zuvor eine schlechte Nachricht zu verdauen hatte. Nach 17 Jahren, in denen die Formation den Namen der schwedischen Popgruppe ABBA in ihrem Logo trug, wurde ihr dies vor wenigen Tagen von Polar Music Schweden mit sofortiger Wirkung unter Androhung von Sanktionen untersagt.

Stilecht beim Konzert: (von links) Christine Schaub, Sylke Albert, Erna Winkler, Sabine Richberg und Simone Brüßler. © Peter Fritschi

Das verkündete Bandleader Steve Stevens zu Beginn des Konzerts. Techniker Sebastian Laurenz berichtete am Rande des Konzerts Details: „Für uns kam die Hiobsbotschaft per Post. Wir konnten die eingesetzten Werbemittel bis auf die neue Bühnenausstattung nicht mehr kurzfristig ändern.“ Die Begründung von Polar Music sei gewesen, unter dem alten Namen der Coverband entstehe Verwechslungsgefahr mit dem Original. „Für uns entstanden immense Kosten. Hunderte Tonträger mit altem Logo wanderte in die Tonne, sämtliche Werbemittel, Bühnenausstattung Homepages mussten geändert werden. Nach 17 Jahren war das wie ein Schlag ins Gesicht.“ Das änderte nichts an der Stimmung. Die Band lief zur Hochform auf und das Publikum dankte es den Künstlerinnen und Künstlern mit viel Beifall.

Bandleader Steve Sevens und seine Formation begeisterten. © Peter Fritschi

Die „Four Swedes“ sind auf Tour mit Musikern aus England, Schweden, Deutschland., Polen und Malaysia. Jeder kann die ABBA-Welthits mitsingen, die sie auf die Bühne bringen. Alle Songs wurden nach dem Original durchchoreographiert, Die sechsköpfige Besetzung spielt alles live.. Das Programm reichte vom rockigen „Waterloo“ über den Disco-Klassiker „Dancing Queen“, Rock’n Roll à la „So long“, den Discobeats von „Voulez Vous“ bis zum melancholischen „Thank You For The Music“ oder „Fernando“.

Die sechs Ausnahmemusikerinnen und -musiker boten mehr als einen mitreißenden Konzertabend. Sie feierten geradezu eine Revue der Geschichte von ABBA und lieferten Hintergründe dazu. Es wurden mehrstimmiger Gesang, hervorragende Live Qualität sowie eine bestechende Show gezeigt. (Peter Fritschi)

