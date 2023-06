TSV Frankenberg feiert am 7. Juli sein 175-jähriges Bestehen

Von: Karl-Hermann Völker

Historische Fotos im Vereinsarchiv: Den Rückblick auf die 175-jährige Vereinsgeschichte am 7. Juli bereiten derzeit in ihrer Geschäftsstelle Röddenauer Straße 5 die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands des TSV 1848 Hessen Frankenberg (Eder) vor. Zu ihm gehören (von links) Schatzmeister Hansi Zink, Beisitzer Till Vollmar, Schriftführerin und Geschäftsstellenleiterin Christina Jekel, Beisitzerin Ursula Necknig, Vorsitzender Klaus Hartman und seine Stellvertreterin Kornelia Hornig. © Karl-Hermann Völker

Deutschland feiert „175 Jahre Paulskirche“ und seine erste demokratische Verfassung, Frankenberg blickt zurück auf „175 Jahre Turn- und Sportverein Hessen 1848“, denn auch seine mutigen Turner gehörten politisch aktiv zu dieser frühen demokratischen Bewegung (HNA berichtete).

Frankenberg – Mit einem Festakt will der TSV Hessen 1848 Frankenberg am Freitag, 7. Juli, im Philipp-Soldan-Forum dieses Jubiläum feiern, über seine Aktivitäten berichten, unter dem Motto „Freiheit, Einheit, Brüderlichkeit“ im Festvortrag den Verein im Spiegel der Zeitgeschichte schildern und verdiente Mitglieder ehren.

„Solch ein 175. Geburtstag ist für Sportvereine ein recht außergewöhnliches Jubiläum“, sagt Klaus Hartmann, der an der Spitze des damit ältesten Frankenberger Vereins steht. Er setzte seit 1995 die Vorstandsarbeit von Professor Dr. Hans Grebe (1913-1999) und Otto Nolte (1930-2010) fort, die über Jahrzehnte die Aufbauarbeit des Vereins nach dem Krieg prägten.

Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Vorstand bereitet Hartmann zurzeit die Festveranstaltung vor, zu der alle Mitglieder und auch Ehrengäste eingeladen sind.

Sportformen veränderten sich

Der Rückblick auf die 175-jährige Vereinsgeschichte am Festabend wird zeigen, wie sich die aus der reinen Turnerbewegung entstandenen Sportformen veränderten. Fußball und Wettkampf-Sportarten erweiterten im 20. Jahrhundert das Angebot, führten aber auch zu Spaltungen, Kooperationen und Wiedervereinigungen. Bereits 1912 öffnete der TSV mit seinem verdienstvollen Vorsitzenden Hermann Hohmann in einer immer noch dominierenden Männergesellschaft auch Frauen mit einer „Damenriege“ den Weg zum Turnsport.

Heute bietet der Verein eine breite Palette mit 14 Abteilungen, die beim Landessportbund Hessen angemeldet sind: Badminton, Basketball, Billard, Cricket, Fußball, Handball, Kanu, Kickboxen, Leichtathletik, Schwimmen, Sportabzeichen, Tischtennis, Turnen/Gymnastik und Volleyball. Weil sich bei den Abteilungen Billard und Sportabzeichen bisher kein neuer Vorstand fand, ruhen sie derzeit, berichtet Klaus Hartmann. Die Sportabzeichen-Inklusionsgruppe werde über die Leichtathletikabteilung mitbetreut.

Interesse am Sport steigt beständig

Nach außen ist der TSV 1848 Hessen auch weit in der Region vernetzt: Beim Handball gibt es eine satzungsgemäße Verbindung als Handballspielgemeinschaft Ederbergland mit dem TSV Battenberg. Beim Fußball funktioniert gut eine strukturelle Verzahnung mit dem TSV Viermünden/Schreufa durch eine Spielgemeinschaft in dem neu gegründeten Verein SG Eder Frankenberg. Auch in der Leitathletik haben die Frankenberger eine Startgemeinschaft mit dem TSV Korbach.

Nach allen Schwierigkeiten, die die Corona-Zwangspause bis 2022 auch für den Sport in Frankenberg bedeutet hat, „nimmt der Verein wieder deutlich Fahrt auf“, wie Vorsitzender Hartmann beobachtet. Das Interesse am Sport steige wieder beständig: 1436 Mitglieder hat der TSV 1848 im Jubiläumsjahr, je zur Hälfte Männer und Frauen.

Stärkste und beliebteste Abteilungen sind Leichtathletik mit 264 Mitgliedern, Turnen (219), Kickboxen (191) und Volleyball (183). „Unsere breit gefächerten Angebote richten sich an alle Altersgruppen, vom Kinderturnen für Vierjährige bis zu Seniorentanz und Reha-Angeboten“, sagt der Vereinssprecher. „Jeder ist in unserem traditionsreichen Verein herzlich willkommen!“

