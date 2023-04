TSV Goddelsheim: Neuer Tennisplatz wird mit Feier eröffnet

Der neue Allwetter-Tennisplatz auf der Anlage unterhalb der Mittelpunktschule in Goddelsheim wird am Wochenende offiziell eröffnet. © Gerhard Kuhnhenne

Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, feiert die Tennisabteilung des TSV Goddelsheim die Übergabe des neuen Tennisplatzes.

Zwei Tage lang feiert die Tennisabteilung des TSV Goddelsheim die Einweihung des neuen Tennisplatzes unterhalb der Mittelpunktschule Goddelsheim. Es darf gespielt werden, es gibt Kaffee und Kuchen und einen „Familien- und Friends-Cup“.

Rechtzeitig zur Eröffnungsfeier des Platzes ist auch in dieser Woche die Überdachung der Terrasse am Vereinsheim fertig geworden. Los gehen die Feierlichkeiten am Samstag um 14 Uhr auf der Anlage an der Mittelpunktschule. Besucher können an den beiden Tagen zum Tennisschläger greifen und aktiv werden. Am Sonntag wird dann ab 11 Uhr um einen „Familien- und Friends-Cup“ gespielt. An beiden Tagen gibt es Kaffee, Kuchen und Leckeres vom Grill. Neben Ehrengästen und Vertretern befreundeter Vereine ist auch die Bevölkerung eingeladen, wie Abteilungsleiter Ralf Bangert betont.

Der neue Platz wurde als Allwetter-Sandplatz gebaut. Er ist bereits ab vier Grad Außentemperatur bespielbar und kann so von Anfang März bis Ende November genutzt werden. Der Belag benötigt keine Bewässerung, so Ralf Bangert, und ist auch einige Minuten nach einem starken Regenschauer wieder bespielbar.

Die Mitgliederentwicklung und die Zahl der Aktiven ging in den letzten Jahren stetig nach oben. Ende 2022 waren es insgesamt 137 Mitglieder, davon etwa 45 Kinder, die in sechs Gruppen trainieren. Die beiden seit 1992 vorhandenen Plätze sind in der Woche fast durchgehend durch den Trainingsbetrieb belegt, sodass kaum noch Zeit zum Tennisspielen für die Aktiven bleibt. Für die Medenrunde hat die Tennisabteilung drei Herrenteams, eine Damen- und sechs Jugendmannschaften für 2023 gemeldet. (gk)