TSV Münden 1923 feiert 100-jähriges Bestehen

Die Radsportgruppe des TSV Münden im Jahr 2017 – mit neuen Trikots. © pr

Einhundert Jahre besteht der TSV Münden 1923. Das feiert der Verein am 29. und 30. April mit einem Sportfest und am 15. Juli mit einem Festkommers.

Lichtenfels-Münden – Fleißige Mündener Männer mit Hacke, Schippe und Fuhrgespannen taten sich Anfang der 1920er Jahre zusammen, um das hügelige Gelände an der Orke zu einem Sportplatz zu machen. Sie bewiesen handwerkliches und organisatorisches Geschick: Im Frühjahr 1923 war der Sportplatz fertig und der TSV Münden wurde gegründet.

Zunächst war die Leichtathletik tonangebend, es gab viele kreis- und kreisübergreifende Erfolge zu verzeichnen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg rückte Fußball langsam in den Fokus, die Leichtathletik wurde abgelöst. 1945 wurde das erste Fußballspiel ausgetragen, Gegner war der TSV Korbach.

Erfolge erspielte die Fußballmannschaft: Das Foto zeigt die Meistermannschaft des TSV Münden von 1987 – Aufstieg in die A-Klasse. © Archiv WLZ

Dreimal trat danach der FC Schalke 04 zu Freundschaftsspielen in der Orkekampfbahn an. Es existiert noch eine Rechnung von der Geschäftsstelle „Kampfbahn Glückauf“ des „Fußball-Clubs Gelsenkirchen-Schalke 04“ von 1950, in der bestätigt wird, dass die Schalker Reisemannschaft gegen Münden ein Freundschaftsspiel austrägt und die Schalker als Entschädigung 300 Mark sowie Unterkunft und Verpflegung erhalten.

Die Damen spielten zu jener Zeit Handball, später wagten sie sich auch an den Fußball, diese Phase hielt jedoch leider nicht lange an.

Im Herren-Fußball wurden erste Erfolge gefeiert: Der Aufstieg 1956 in die B-Liga Waldeck und der Gewinn des Waldecker Pokals waren Höhepunkte. Ein Jahr zuvor und ein Jahr danach gehörten die Mündener zu den Finalisten des Wettbewerbs. Zuerst wurden sie Vierter, dann Zweiter.

Vorstand des TSV: (von links) Andreas Scheuermann, Carsten Vesper, Marco Vesper, Florian Mitze, Manuel Schütz. © Detlef Vesper

Der Verein feierte weitere Fußball-Erfolge, auch im Jugendbereich. Nach Höhen folgten jedoch auch Tiefen. Aus den „sportlichen Dellen“ zog der Verein Lehren: Nach einer sportlich schwierigen Phase wurde Anfang der 1990er Jahre die Jugendarbeit wieder erfolgreich intensiviert: Die D-Jugend wurde beim 75-jährigen Jubiläum Waldecker Pokalsieger. Ein Jahr später erfolgte der Zusammenschluss mit der Goddelsheimer Jugend und im gleichen Jahr feierten sie die Meisterschaft – das war der Beginn der heutigen Senioren-Spielgemeinschaft. 2007 schlossen sich die Seniorenmannschaften zusammen, der Werdegang der Mannschaften war erfolgreich bis hin zur Gruppenliga.

Sportfest mit Wander- und Radtour Unter dem Motto „Spiel und Spaß“ findet am Wochenende 29./30. April ein Sportfest zum 100-jährigen Bestehen des TSV Münden 1923 statt.

Am Samstag, 29. April, um 15.15 Uhr spielt die zweite Mannschaft Münden gegen die SG Neukirchen/Sachsenberg, anschließend die erste Mannschaft aus Münden gegen Gudensberg.

Außerdem wird ein Fußball-Dart und ein Lebend-Kicker angeboten. Kleine Preise im Einzelwettbewerb und spontane Aufeinandertreffen im Mannschaftsrahmen sollen für Spannung sorgen. Der Tag klingt im geselligen Beisammensein aus. Es gibt Gegrilltes sowie nachmittags Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag, 30. April, wird von 9.30 bis 10.30 Uhr ein gemeinsames Frühstück am Sportplatz veranstaltet. Um 10.30 Uhr starten zwei Radtouren und eine Wanderung. Es gibt eine kürzere Radtour, bei der auch Kinder mitradeln können, sowie eine etwa 30 Kilometer lange geführte Tour. Parallel wird eine Strecke für Wanderer angeboten. Radler und Wanderer aus Münden und den Nachbarorten sind dazu herzlich eingeladen.

Gegen 13 Uhr gibt es am Sportplatz Leckereien vom Grill und gekühlte Getränke, nachmittags wird wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem gibt es unter anderem Kinderschminken und eine Hüpfburg. (dv)

Während der gesamten Zeit nahmen die Vereinsmitglieder immer wieder Verbesserungen an der Sportanlage neben der Orke vor. Nahezu in Eigenleistung bauten sie 2012 das neue Sportlerheim, 2022 wurde der Sportplatz runderneuert, ein neuer Ballfangzaun und eine energieeffiziente Flutlichtanlage wurden errichtet.

Seit 2012 hat sich der Verein erweitert: Gesundheitsförderlicher Breitensport hielt Einzug. Unter der Leitung lizenzierter Trainer wird Gymnastik für Frauen und Männer angeboten und reichlich genutzt, wöchentliches Walking und Radfahren stehen ebenfalls auf dem Programm. (dv)