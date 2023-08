Twister Baufirma setzt auf Digitalisierung in allen Bereichen

Von: Elmar Schulten

Teilen

Gruppenbild mit Finanzminister Michael Boddenberg, der die Baufirma Marpe am Sitz der Werkstatt in Mengeringhausen besuchte. Mit dabei sind der Präsident der Handwerkskammer Kassel, Frank Dittmar, und Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze (rechts) sowie Jahres-Bestmeister Lukas Bender (3. von rechts). © Elmar Schulten

Auf seiner Sommerreise hat Finanzminister Michael Boddenberg die Firma Marpe Bau Twiste besucht. Auf dem Werkstattgelände im ehemaligen Technischen Bereich der früheren Prinz-Augen-Kaserne auf dem Mengeringhäuser Hagen schilderte Firmeninhaber Jörg Marpe seine Unternehmensphilosophie.

Twistetal-Twiste - Marpe setzt seit Jahren ganz massiv auf Digitalisierung und die Förderung junger Nachwuchskräfte. Nicht ohne Stolz verwies der Bauunternehmer auf seine erfolgreichen Auszubildenden, Jungmeister und Absolventen eines dualen Studiums.

So hat Lars Schwarz nicht nur seine Ausbildung als im Tief- und Straßenbau als Landessieger abgeschlossen, sondern auch den dritten Platz beim Bundesentscheid belegen können.

Klare Ziele vorgegeben

Manuel Schmidt hat bei Marpe ein duales Studium absolviert und jetzt eine Bachelor-Arbeit abgegeben. Lukas Bender hat seine Meisterausbildung an der Meisterschule in Dortmund als Jahrgangsbester abgeschlossen.

Sie alle gelten als leuchtende Beispiele dafür, dass die moderne Art der Nachwuchsgewinnung bei Marpe funktioniert. „Wir haben uns klare Ziele gesteckt: Wir sind das am meisten digitalisierteste Bauunternehmen in Nordhessen. Wir wollen das umweltbewussteste Bauunternehmen in Nordhessen werden. Und wir wollen die Wertschöpfung im eigenen Umkreis lassen.“

Unternehmen ist stetig gewachsen

Sein Bauunternehmen habe 2007 mit dem Bau von Biogasanlagen begonnen. Dann sei der Straßenbau hinzugekommen, berichtete Marpe. Seit einigen Jahren seien die Tiefbauexperten aus Twiste beim Bau der Infrastruktur von Windkraftanlagen gefragt. Auch beim Thema Nahwärme habe man schon früh Erfahrungen gesammelt: „Weil es bei Biogasanlagen darum geht, die Abwärme sinnvoll zu nutzen.“

Heute beschäftigt das Unternehmen 60 Baufachleute, die jede Baustelle von der Planung bis zur Abrechnung komplett digital abwickeln. Vor allem der Maschineneinsatz und die Dokumentation des Baufortschritts erfolgen über einen zentralen Cloud-Speicher.

Solide Ausbildung als Fundament

„Hessen braucht qualifizierte Fachkräfte und motivierte junge Menschen, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen und den Wohlstand zu erhalten“, stellte der Finanzminister fest und lobte das Engagement des Twistetaler Bauunternehmers.

„Ein wichtiger Baustein zur dauerhaften Fachkräftesicherung sei die duale Berufsausbildung“, bekräftigte auch der Bundestagsabgeordnete Armin Schwarz.

Duale Ausbildung mehr in den Blickpunkt rücken

Minister Boddenberg erklärte in diesem Zusammenhang das Engagement der Landesregierung: „Eine Perspektive für die Zukunft ist etwas, das jeder junge Mensch braucht. Eine gute Berufsausbildung kann das mit Sicherheit bieten.“

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass eine Ausbildung von vielen Schulabgängern zu selten als Option wahrgenommen werde. Boddenberg: „.Auch deshalb unterstützt die Landesregierung die Unternehmen in Hessen, um die duale Ausbildung attraktiver zu machen und mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Gleichzeitig motivieren wir mit entsprechenden Kampagnen und Aufrufen junge Hessinnen und Hessen, ihr Berufsleben mit einer Ausbildung zu beginnen.“

Im Schulterschluss mit der Handwerkskammer

Anerkennung für die moderne Betriebsführung und Anwerbung von Auszubildenden äußerten auch der Präsident der Handwerkskammer Kassel, Frank Dittmar, und Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze. (Elmar Schulten)