Twister Sister können nicht anecken

Von: Elmar Schulten

Teilen

Schwimmreifen und Cockpits aus Karton: Die Twister Sister nahmen als laufende Autoscooter am Festzug teil. © Elmar Schulten

Tolle Stimmung beim Kirmesfestzug am Sonntagnachmittag in Twiste: Die Kirmesburschen aus Elleringhausen, Landau und Mühlhausen waren mit eigenen Festwagen nach Twiste gerollt.

Twistetal-Twiste - Besonders sehenswerte Beiträge hatten wieder die Darsteller und Kulissenbauer der Freilichtbühne und die ehemaligen Sektbargirls vorbereitet. Unter dem Namen „Twister Sister“ hatten die Damen aus schwarzen Schwimmreifen und Kistenaufbauten aus Karton laufenden Autoscooter gebaut. Die nötigen Fahrchips gab‘s im rollenden Kassenhäuschen.

Ebenfalls gut gelaunt im Festzug waren die Altkirmesburschen mit einer rollenden Badewanne und die Sänger vom MGV Liedertafel-Einigkeit. Schrecksekunde unterwegs: Klimakleber aus Landau und Elleringhausen stoppten den Festzug mit einer Aktion und konnten nur mit Schnäpschen von der Fahrbahn gelockt werden.

Nach dem Festzug gab es Kaffee und Kuchen in der Halle und allerlei Kinderattraktionen auf dem Platz vor der Mehrzweckhalle.

Eröffnet wurde die Kirmes bereits am Freitag mit der Tanzband „Nightlive“. Am Samstagabend spielte die Partyband „Donau Power“ nach dem Fahnenschwenken auf. Am morgigen Montag, 4. September, werden ab 8 Uhr Ständchen im Dorf gespielt. Ab 16 Uhr wird zum Feierabendschoppen eingeladen. Danach ist ein ruhiger Ausklang angesagt.

Impressionen vom Kirmesfestzug in Twiste Fotostrecke ansehen