Twistetaler Freibäder bleiben noch geöffnet

Weil das Wetter so schön ist, bleiben die Freibäder in Berndorf (Foto) und Twiste noch geöffnet. © Privat

Die Freibäder in Twiste und Berndorf bleiben in den kommenden Tagen weiterhin geöffnet. Ursprünglich war vorgesehen, die Freibäder am Sonntag zu schließen. Aufgrund des Wetters habe man sich umentschieden, sagt Betriebsleiter Mike Haldorn.

Twistetal - „Solange es so schön ist, haben wir geöffnet“, betont Haldorn. Es sei kein Problem gewesen, umzuorganisieren. Auch Bürgermeister Stefan Dittmann habe sofort zugestimmt. Das Angebot werde gut angenommen. „Für Kinder und Jugendliche ist das ein toller Abschluss“, sagt Haldorn. „Man sieht nur glückliche Gesichter.“

Beide Freibäder sind täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. jj