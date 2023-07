Twistetaler FDP: Angebliches „Filetstück“ wurde zu einem „teuren Braten“

Von: Elmar Schulten

Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Gelände von Wurst-Wilke in Berndorf. © Armin Haß

Beim Abschlussbericht über den ersten Bauabschnitt der Abbrucharbeiten an der ehemaligen Wurstfabrik Wilke blieben die Gemeindevertreter am Montagabend ungewöhnlich still und zurückhaltend.

Twistetal - Angesichts der drastischen Kostensteigung in Millionenhöhe, die schon im Bauausschuss thematisiert worden war, war eigentlich mit einer intensiveren kommunalpolitischen Diskussion gerechnet worden.

Stattdessen gab es vieldeutige Hinweise vom Projektbetreuer der NH-Projektstadt GmbH und vom Bürgermeister, die auf eine mögliche Lösung des städtebaulichen Problems abzielen.

Sauber abgearbeitet, trotzdem sauer

Die einzige konkrete Stellungnahme kam vom FDP-Gemeindevertreter Albert Brand: Unter den gegebenen Rahmenbedingen des hohen Zeitdrucks und der überall fehlenden Handwerker sei der erste Bauabschnitt vom Bauamt der Gemeinde sauber abgearbeitet worden.

Allerdings sei nun für jedermann sichtbar, dass aus dem vor dem Grundstückskauf so hoch gelobten „Filetstück“ nun ein „teurer Braten“ geworden sei.

Kosten genau aufgeschlüsselt

Deshalb sei nun die hessische Landesregierung gefordert, die Gemeinde Twistetal, die unverschuldet durch die Pleite der Firma Wilke in diese Situation geraten sei, zu unterstützten. Brand: „Egal, ob Stadt oder Investor das Projekt zu Ende führen, es geht nicht ohne Landesförderung. Wir brauen Geld aus einem Sonderfonds.“

Zuvor hatte der von der Gemeinde beauftragte Projektleiter der NH-Projektstadt GmbH, Jörg Albin, noch einmal vorgerechnet, dass beim ersten Bauabschnitt insgesamt rund drei Millionen Euro ausgegeben wurden. Der reine Rückbau mit Abriss der alten Metzgerei und des Kühlhauses habe 1,7 Millionen Euro gekostet. Dazu werden rund eine Million Euro Landeszuschuss erwartet. Außerdem wurden rund 400.000 Euro an Beratungshonoraren und Gutachten ausgegeben. Nicht einkalkuliert waren die Finanzierungskosten bis zur Auszahlung des Landeszuschusses in Höhe von 329.000 Euro.

Tonnenweise Bauschutt abgefahren

Die 571.000 Euro für das Grundstücksgeschäft wurden mit 500.000 Euro vom Landkreis gefördert.

Nun wurde tonnenweise Dämmmaterial, Bodenbeschichtungen, Holz und Stahleinbauten beseitigt, sodass sich das Gebäude fast wieder im Rohbauzustand befindet. So könnte es entweder problemlos abgerissen und zermahlen werden oder aber zu etwas Neuem umgenutzt werden.

Bessere Beziehungen könnten helfen

Während der Projektleiter im Bauausschuss noch erklärt hatte, dass für den weiteren Abriss aus heutiger Sicht keinerlei Zuschussgelder mehr zu erwarten seien und dass aus Gründen des Klimaschutzes Altbauten möglichst wiederverwendet werden sollten, drückte sich der Experte für Stadtentwicklung auf Nachfragen aus dem Gemeindeparlament diesmal unerwartet anders und deutlich verklausulierter aus: Es treffe zu, dass derzeit nicht mit weiteren EFRE-Mitteln zu rechnen sei.

Das schließe aber nicht aus, „dass andere Leute mit besseren Verbindungen nach Wiesbaden nicht doch noch Zuschussmittel aus anderen Töpfen“ ausfindig machen könnten. (Elmar Schulten)