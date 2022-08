TWTeam Korbach/Waldeck beweist gute Hände und Geschick am Feuerwehrturm

Von: Jonas Bremmer

Das TWTeam Korbach/Waldeck mit dem WLZ-Sommertourteam vor dem Schlauchturm der Korbacher Feuerwehr, wo die Waldecker Wette eingelöst wurde. © Verlag

Spiel, Spaß und Spannung – die Waldeckische Landeszeitung ist wieder auf „Sommertour“. Das WLZ-Team mit Verena Niemann und Patrick Böttcher besucht diesmal 18 Vereine, eine fröhliche Aktion zum Mitmachen und Gewinnen – unterstützt von der Waldecker Bank.



Forderten im vergangenen Jahr noch die Vereine mit vielen tollen Ideen den Mut und das Können des WLZ-Teams heraus, so ist es diesmal umgekehrt: Unter dem Motto „Waldeck wettet, dass...!“ haben sich die Entertainer der Heimatzeitung selbst die Aufgaben ausgedacht, um die Mannschaft der Gastgeber zu fordern. Also ein lustiges, kniffliges oder sportliches „Spiel ohne Grenzen“.



Die Wette

Dass ein Torwart schnelle Reflexe und sichere Hände braucht ist klar. Das beweisen die Mitglieder des TWTeams Korbach/Waldeck immer wieder. Schließlich haben sie schon manchen Nachwuchs-Fußballtorwart in der Region gecoacht und verbessert. Doch wie sieht es aus, wenn es darum geht, andere Gegenstände als Fußbälle zu fangen und das auch nicht mit bloßen Händen, sondern bestimmten Auffangbehältern? Dieser Aufgabe stellt sich das TWTeam. Denn Waldeck wettet, dass es das TWTeam nicht schafft, fünf von zehn Gegenständen zu fangen, die aus der siebten Etage des Korbacher Feuerwehrturms geworfen werden –und das mit den vorgegebenen Fanggeräten.



Ausgestattet mit einer Wolldecke, einem Geschirrtuch, einer großen Schüssel, einem Eimer, einem Speißfass, einer Tischdecke und einer Kehrschaufel stehen fünf Mitglieder des TWTeams am Fuß des Schlauchturms und warten gespannt, was ihnen da gleich entgegenkommt. Es gilt, gut auszuwählen, was zum Fangen der zehn Gegenstände verwendet wird. Der Fußball sollte aus der Erfahrung heraus kein Problem darstellen, aber wie sieht es mit einem Tischtennisball, einer Feder oder einer Zeitung aus? In der Tat scheinen die Torwarte mit den Bällen wenig Probleme zu haben. Fußball, Tennisball und Schwamm werden sicher aufgefangen. Schwieriger wird es beim Bierdeckel, der im letzten Moment die Richtung wechselt und auf dem Boden landet. Auch der Strohhut entgleitet den Fängen. Als die nächsten beiden Gegenstände gefangen werden, ist zwar die Wette gewonnen, aber der Ehrgeiz weiter geweckt. Jetzt wollen die Keeper die restlichen Gegenstände auch noch fangen, und tatsächlich zeigen sie großes Geschick und eine gute Koordination. Erfolg eingenetzt und Wette gewonnen.



Aus luftiger Höhe wurden zehn Gegenstände hinuntergeworfen... © Verlag

...während die Keeper sie mit viel Geschick auffangen mussten. © Verlag

Fähigkeiten junger Torhüter fördern und erweitern

Das TWTeam Korbach/Waldeck bietet nicht vereinsgebundenes Fußball-Torwarttraining an. Start des Projekts war im Januar 2017. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren mit einer spezifischen Torwarttrainingsausbildung zu fördern und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auf der anspruchsvollen Position zu entfalten. Oft bekommt der Torhüter, speziell im Jugendbereich, nicht die Möglichkeit einer spezifischen Torwartausbildung. Genau da setzt das TWTeam an und bietet vereinsunabhängig Training mannschaftbegleitend an. Dabei konzentriert sich der Verein ausschließlich auf Jugendtorwarttraining.



Zusätzlich zum Trainingsprogramm veranstaltet der Verein mit dem Kooperationspartner Goalkeeping Development und dem FC Ederbergland ein bis zwei Trainingscamps im Jahr. Im Juli ist ein neues Projekt gestartet. Zur Erweiterung des Einzugsgebiets wird ein zweiter Standort eingerichtet. Mit dem TSV Bründersen wurde dazu eine neue Kooperation ins Leben gerufen mit der das Engagement auf den Bereich Wolfhagen ausgeweitet werden soll.



Um auch für Talente gerüstet zu sein, besteht seit Oktober 2021 eine Kooperation mit dem KSV Hessen Kassel. Talente im Torwartbereich können sich durch die Zusammenarbeit mit dem KSV in Sichtungstrainings weiterentwickeln.



Yannick Pawlicki trainiert mit dem TWTeam Korbach/Waldeck. © Privat

Das TWTeam ist vielen als Torwartschule bekannt, was mit Sicht auf die praktische Ausbildung auch so passt. Allerdings finanziert sich das TWTeam nicht über eine stündliche Bezahlung, wie das eine private Torwartschule tut, sondern agiert im Bereich der Ausbildung komplett ehrenamtlich. Lediglich die entstehenden Kosten für Material, Weiterbildung, Fahrtkosten und Ähnliches werden von den Vereinen oder den jeweiligen Eltern übernommen. Auf diese Weise ermöglicht der Verein mit viel Herzblut eine Zusatzausbildung für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche. Die Entwicklung des Vereines in den letzten fünf Jahren und das Wachstum mit namhaften Kooperationspartnern bezeugen den Erfolg. Das ist nur möglich durch das große Engagement der vergleichsweise kleinen Gruppe und den Willen, sich und ihre Methoden ständig weiterzuentwickeln und zu erweitern.



Beim Thema Mitgliedschaft funktioniert der Verein etwas anders als andere. Mitglied kann jeder werden, der nicht im Verein trainiert. Jedes Elternteil oder jeder Erwachsene kann also Mitglied werden für 12 bzw. 24 Euro Jahresbeitrag. Die Kinder sind über ihren Stammverein versichert und brauchen daher kein Mitglied beim TWTeam zu werden. Dadurch ist der Verein im Umgang mit den trainierenden Torhütern flexibler in seinen oder auch deren Entscheidungen.

Sommertour Gewinnspiel: Erkennen Sie den Ort/die Gemeinde an dem sich unser „Walazoni" von walazone.de befindet?

Zum Verein TWTeam Korbach/Waldeck

Gründung: 7. März 2019

Mitglieder: 15

Vorsitzender: Michael Wolf

Info: www.mwk-torwarttraining.de

Zur Sommertour Vereine, die bei der Sommertour mitmachen, bekommen eine Spende in Höhe von 300 Euro. Die Veröffentlichung der Videos unter www.sommertour.waldeckische-landeszeitung.de und die redaktionelle Begleitung mit Sonderseiten läuft bis 20. August. Im Anschluss können die Leser abstimmen und ihren Lieblingsvideo auswählen. Die Vereine auf den ersten drei Plätzen dieses Votings bekommen eine Prämie. Alle Teilnehmer dieser Abstimmung können tolle Preise gewinnen. Der Hauptgewinn ist eine Woche Wohnmobilurlaub inklusive 1000 Kilometer – spendiert von Caravan Konrad in Bad Wildungen.

