Volkshochschule in Waldeck-Frankenberg: Mehr als 400 Kurse im Angebot

Von: Marianne Dämmer

Das neue VHS-Programmheft für das Herbst- und Wintersemester liegt ab dieser Woche in Waldeck-Frankenberg aus. © VHS

Mehr als 400 Veranstaltungen bietet die Volkshochschule (VHS) Waldeck-Frankenberg im Herbst- und Winterprogramm 2023/24 an. Auch online werden Kurse angeboten. Das neue Programmheft ist ab dieser Woche im gesamten Landkreis erhältlich.

125 Gesundheitskurse, 22 Ernährungs- und Kochkurse, mehr als 50 Fremdsprachenseminare sowie über 20 Kursen für Deutsch als Fremdsprache werden ebenso angeboten wie 63 Kurse rund um kulturelle und musikalische Bildung sowie Literatur, Tanz, Kunst- und Kulturgeschichte, Fotografie, Malen und Zeichnen, plastisches sowie textiles und handwerkliches Gestalten.

Auch Nähen und Stilberatung. Pädagogik und Psychologie, Religion und Philosophie, Geografie und Geschichte, Kommunikation und Umwelt, Finanzen und Buchhaltung sind weitere Themen, die bedient werden.

„Kurse und Angebote zur kompetenten Teilhabe an der digitalen Transformation bilden nach wie vor den Schwerpunkt des Kursangebots innerhalb des Programmbereichs Berufliche Bildung“, erklärt Anette Fischbach, stellvertretende VHS-Direktorin. Das Angebot ist vielfältig und beinhaltet Computer-Einsteigerkurse, Office-Kurse vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau in den Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und Informationsverwaltung sowie unter anderem Kurse rund um die Themen Dateiablage, Laptop, Tastschreiben oder Internet. „Die qualitativ hochwertigen Kurse vermitteln, vertiefen und erweitern die persönlichen Kompetenzen“, so Anette Fischbach. Für Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 18 Jahren gibt es sogar Kompaktkurse.

Anette Fischbach, stellvertretende VHS-Direktorin © VHS

Im Auftrag des Hessencampus Waldeck-Frankenberg bietet die Kreisvolkshochschule zudem eine qualifizierte Bildungsberatung an. Diese Beratung hilft den Ratsuchenden aufgrund ihrer bisher erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse ihre Vorstellungen zu präzisieren, ein realistisches Ziel zu formulieren, einen Zeitplan zu erstellen und die erforderlichen Kontakte zu knüpfen.

Bildungsberaterin Yvonne Bangert kann unter der Telefonnummer 05631/9773-20 erreicht werden.

Programmhefte sind erhältlich

Die Programmhefte erhalten Stammkunden immer direkt ins Haus. Außerdem liegen sie ab dieser Woche in den Geschäftsstellen der Sparkasse Waldeck-Frankenberg aus, in nahezu allen anderen Kreditinstituten sowie bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Alle Veranstaltungen können auch im Internet unter www.vhs-waldeck-frankenberg.de eingesehen werden. Fast alle VHS-Kurse können auch online gebucht werden.