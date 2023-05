Jobday in Korbach: Über 60 Aussteller stellen sich vor

Von: Julia Janzen

Laden ein zum Jobday: (von links) Otmar Hanickel, Maria Djambazov, Ingo Wagner, Carolin Rost, Björn Duen, Gerhard Brücher und Jörg Wahhab. © Julia Janzen

Zum 20. Mal findet in diesem Jahr der Jobday in Korbach statt. Mehr als 60 Arbeitgeber aus den unterschiedlichsten Branchen werden sich am Mittwoch, 31. Mai, im Korbacher Kino Cine K den Besuchern vorstellen.

Waldeck-Frankenberg - Bei der Jobmesse können sich Schüler, die in diesem oder im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge informieren. Bereit stehen dafür Betriebe und Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Handel aus Waldeck-Frankenberg. „Arbeitgeber in allen Bereichen suchen händeringend Auszubildende“, sagt Ingo Wagner, Teamleiter Arbeitgeberservice bei der Agentur für Arbeit Korbach. Und auch Otmar Hanickel, Teamleiter Berufsberatung bei der Arbeitsagentur, betont: „Die Chancen standen nie so gut wie heute.“ Dass die Chancen für Jugendliche gut stünden, sagt Carolin Rost, Leiterin des IHK-Servicezentrums im Landkreis. Auch kurzfristig könne noch eine Ausbildung begonnen werden.Noch rund 560 offene Ausbildungsstellen gebe es allein im Bezirk der IHK Kassel-Marburg, sagt Bildungsberater Björn Duen. Die Agentur für Arbeit Korbach hat derzeit noch mehr als 640 offene Ausbildungsstellen. Der Ausbildungsmarkt werde immer mehr zu einem Bewerbermarkt, sagt Gisa Stämm, Pressesprecherin der Arbeitsagentur.

Entsprechend groß ist das Interesse von Arbeitgebern, sich beim Jobday den Schülerinnen und Schülern vorzustellen. Mehr als 60 Aussteller werden es in diesem Jahr sein, und damit mehr als im vergangenen Jahr, sagt Ingo Wagner. Bis zum letzten Platz sei alles vergeben, manchen Interessenten musste gar abgesagt werden. „Wir haben schlicht nicht die Möglichkeit, alle zu berücksichtigen.“

Geöffnet ist die Berufsmesse am Mittwoch, 31. Mai, von 8.30 bis 15 Uhr im Cine K an der Briloner Landstraße 62. Viele Schulklassen hätten sich für den Besuch bereits angemeldet, generell seien aber keine Anmeldungen nötig, sagen die Veranstalter. Nicht nur Schüler, auch Eltern seien willkommen und könnten sich informieren über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Ein Teil der Ausstellung „Real:Digital“ des Kultusministeriums wird ebenfalls zu sehen sein.

Das Team um Kinobetreiber Jörg Wahhab kümmert sich um die Verpflegung bei der Messe, es gibt Brötchen, Getränke und Currywursttopf.

Ausgerichtet wird der Jobday von der Agentur für Arbeit Korbach, der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg sowie vom IHK Servicezentrum Waldeck-Frankenberg. Ein Fokus liegt dabei auf Betrieben und Unternehmen aus dem Kreisteil Waldeck. Vermehrt Arbeitgeber aus dem Südkreis stellen sich beim Tag der Ausbildung und des dualen Studiums am 29. Juni von 12 bis 17 Uhr im Philipp-Soldan-Forum in Frankenberg vor. jj