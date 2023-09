Keine Grundsicherung mehr bei Vollzeitjob

Bislang 340 Flüchtlinge aus der Ukraine in Waldeck-Frankenberg in Jobs gebracht

Von: Philipp Daum

Flüchtlinge aus der Ukraine in Arbeit gebracht: Wie dies geschehen kann, darüber sprachen Jobcenter-Geschäftsführer Otto Richter (links) und Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese im Containerdorf in Korbach. © Philipp Daum

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor eineinhalb Jahren und der Aufnahme von geflüchteten Menschen haben 340 Ukrainerinnen und Ukrainer eine Arbeit in Waldeck-Frankenberg aufgenommen.

Diese Zahl nannten Otto Richter, Geschäftsführer des Jobcenters und Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese bei einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Beide wiesen darauf hin, dass der Landkreis mit 9,4 Prozent die höchste Ukraine-Integrationsquote in Hessen aufweise. Bedeutet: Bei etwa jedem zehnten erwerbsfähigen Ukraine-Flüchtling gelingt die Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

„Die Menschen aus der Ukraine bringen eine hohe Eigenmotivation mit. Viele wollen unbedingt arbeiten. Das trägt zu der

vergleichsweise hohen Integrationsquote bei“, erläutert Otto Richter.

Hilfreich sei auch der im Vergleich zu anderen Landkreisen hohe Anteil von Spätaussiedlern, die in den 1990er-Jahren nach Waldeck-Frankenberg gekommen seien. „Es gibt hier in vielen Firmen Mitarbeiter, die Russisch sprechen. Für die Ukrainer ist es dadurch leichter, sich in die Betriebe zu integrieren. Sprachbarrieren sind weniger vorhanden“, sagt der Jobcenter-Geschäftsführer.

Auffällig sei, dass ukrainische Männer vor allem im Baugewerbe beschäftigt seien. Hier handele es sich in aller Regel um Vollzeitkräfte. „Beim Blick auf die Statistik der erwerbsfähigen, ukrainischen Frauen ist erkennbar, dass viele von ihnen im Gastgewerbe tätig sind“, so Richter. Einige ukrainische Frauen seien wegen der Betreuung ihrer Kinder in Teilzeit tätig. „Aber der überwiegende Teil arbeitet in Vollzeit. Man hilft sich eben gegenseitig bei der Kinderbetreuung“, berichtet Richter. Eher wenige Ukrainer arbeiten nach Auskunft des Jobcenter-Geschäftsführers im Gesundheitssektor. Folglich könnten der Ärztemangel und die angespannte Personalsituation in der Pflege nicht ohne Weiteres mit ukrainischen Medizinern und Fachkräften gelöst werden.

Die Eingliederung von Ukraine-Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt verläuft laut Richter und Frese unterschiedlich. Auch die Zeiträume, nach denen geflüchtete Menschen einen Arbeitsvertrag unterschreiben, seien nicht starr festgelegt. „Das ist ein dynamischer Prozess“, betont Frese. Auf jeden Fall seien vorgeschaltete Sprachkurse stets Teil des Programms. Es könne allerdings auch sein, dass Arbeit und Sprachkurs parallel liefen.

Keine Grundsicherung mehr bei Vollzeitjob

Der Großteil der 340 ukrainischen Arbeitskräfte in Waldeck-Frankenberg erhalten laut Jobcenter-Chef Otto Richter keine finanziellen Leistungen der Grundsicherung mehr, da sie eine Arbeit gefunden haben. „Wenn Personen in Teilzeit arbeiten, erhalten sie eine Aufstockung. Davon haben wir unter den ukrainischen Arbeitskräften wenige.“ Im Landkreis sind aktuell 2680 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gemeldet, darunter sind Kinder und Menschen im Rentenalter.

„Ausbildung ist nicht vergleichbar“

Die Flüchtlingsarbeit beim Jobcenter Waldeck-Frankenberg und dem Landkreis ist eng verzahn. Speziell als es um die erstmalige Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor eineinhalb Jahren ging, war dies deutlich erkennbar. „Als der Krieg im Februar 2022 begann und im Anschluss daran Menschen aus der Ukraine nach Waldeck-Frankenberg kamen, wurden sie vom Landkreis auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgenommen. Das war eine Riesenaufgabe, das Jobcenter hat den Landkreis in dieser Zeit mit zwei Sachbearbeitern unterstützt“, berichtet Jobcenter-Geschäftsführer Otto Richter.

Die Aufgaben zur Aufnahme sowie zur Integration von Ukraine-Flüchtlingen in den heimischen Arbeitsmarkt seien wenige Monate später dann an die Jobcenter übertragen worden. Dort erhalten die geflüchteten Menschen Leistungen nach dem SGB II. Wer zwischen 15 und 67 Jahre alt ist und einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann, wird mit Hilfe von Sprachkursen, Vermittlungsgesprächen und Qualifizierungsmaßnahmenfit für den Arbeitsmarkt gemacht. „Ziel ist es, dass die Ukrainer selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können und keine finanziellen Leistungen der Grundsicherung mehr erhalten“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese.



Wie herausfordernd die Arbeit auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters gerade in den Anfangsmonaten war, als in kurzer Zeit zahlreiche Ukraine-Flüchtlinge in Waldeck-Frankenberg ankamen, unterstreicht Otto Richter: „Die Stimmung in der Belegschaft war im Juli 2022 angespannt, das Arbeitsaufkommen sehr hoch. Die persönlichen Schicksale der Flüchtlinge haben natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastet.“ Um Sprachbarrieren zu überwinden, wurden zwei Dolmetscher im Jobcenter eingestellt, die zunächst in den Sammelunterkünften eingesetzt wurden. Noch heute werden Dolmetscherleistungen in allen vier Jobcenter-Geschäftsstellen des Landkreises angeboten.

Zu wenig Lehrkräfte für Integrationskurse

Ein großes Problem stellt derzeit die lange Wartezeit auf einen Integrationskurs für die Flüchtlinge dar, in dem vor allem das Erlernen der deutschen Sprache im Vordergrund steht. Bis zu neun Monate können vergehen, bis ein solcher Kurs begonnen werden kann.



„Wir können leider nicht alle Ukrainer sofort bedienen, weil es schlichtweg zu wenig zertifizierte Lehrkräfte gibt. Das ist ein bundesweites Problem“, erläutert Otto Richter. Aktuell befänden sich 585 Ukraine-Flüchtlinge in Waldeck-Frankenberg in einem Integrationskurs oder haben diesen bereits absolviert – damit seien bislang 50 Prozent der berechtigten Personen mit einem solchen Kurs versorgt.



„Um die Wartezeit zu überbrücken, hat der Landkreis recht früh die so genannten Welcome-Center eingerichtet – das sind Crash-Kurse, in denen die Ukraine-Flüchtlinge unter anderem Informationen zu den verschiedenen Institutionen sowie zu den Wirtschafts-, Politik-, Bildungs- und Sozialsystemen in Deutschland erhalten“, sagt Otto Richter. Außerdem fänden darin erste Sprachkurse vor dem eigentlichen Integrationskurs statt.



Trotz der hohen Eigenmotivation der geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist es nicht leicht, sie schnell in der deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. „Es kommen auch Menschen zu uns, die nicht so gut qualifiziert sind, weil in der Ukraine kein duales System existiert. Die Menschen durchlaufen dort in aller Regel nur eine kurze, bis zwei Jahre dauernde schulische Ausbildung“, erklärt Otto Richter. Danach werde häufig direkt gearbeitet – es bestehe bezüglich einer theoretischen und praxisnahen Ausbildung keine Vergleichbarkeit zum deutschen Ausbildungssystem.

B1-Level, Weiterbildung und Probearbeit

Ziel des Integrationskurses ist das B1-Level. Damit wird den Absolventen eine fortgeschrittene Sprachverwendung bescheinigt. Das bedeutet im Klartext, dass sie die Hauptpunkte verstehen können, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit und so weiter geht. Die Absolventen können die meisten Situationen bewältigen, denen man in der Arbeit oder auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.



„Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind mit dem B1-Level so weit qualifiziert, dass sie verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen annehmen können. Dazu gehören beispielsweise Ausbildungen und Weiterbildungen“, erläutert Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, der allerdings auch darauf hinweist, dass nicht alle geflüchteten Menschen in den Kursen das B1-Level schaffen. Allerdings versuche man trotzdem, die Personen in Jobs zu vermitteln.



„Es kommt auch vor, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer unabhängig von ihrer sprachlichen Qualifizierung in Betrieben vorstellen und zur Probe dort arbeiten. Dann wird geschaut, passt es oder passt es nicht. Im besten Fall werden die Flüchtlinge eingestellt und übernehmen in aller Regel zunächst einfache Tätigkeiten“, ergänzt Otto Richter.