Ulrich Lang: Vom Hainaer Bürgermeister zum Persönlicheitsberater

Schon nach einer Legislaturperiode kandidierte er nicht mehr. „Erfolg ist Freiheit aus der Inneren Mitte“. Das ist ein Leitspruch, den der Hainaer Ex-Bürgermeister Ulrich Lang mit seinen E-Mails versendet. Der heute 55-Jährige, der von 1994 bis 2000 Bürgermeister in Haina war, ist als Persönlichkeits- und Managementberater tätig. Und er ist einer der ersten Vertriebspartner der Firma Energetix, die Magnetschmuck verkauft.

+ Ulrich Lang heute © nh

Unter der Überschrift „Leuchtturm mit kraftvollen Visionen“ schilderte das Online-Magazin Network-Karriere im Mai 2014 Langs „Traum-Karriere“.: Durch Energetix-Gründer Roland Förster, Langs Schulfreund, kam er zu der Firma. Das Geschäftsmodell: Immer neue Vertriebspartner steigen in eine Art Franchise-Unternehmen ein und steigern so den Schmuckverkauf. Laut Network-Karriere lag der Umsatz des Teams 2014 in zweistelliger Millionenhöhe.