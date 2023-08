Umbau des Kindergartens Mühlhausen wird 50 Prozent teurer

Von: Heike Saure

Teilen

Baubesprechung zur Sanierung des Mühlhäuser Kindergartens: Von links Architekt Karsten Kuhn, Bürgermeister Stefan Dittmann, Bauamtsleiter Matthias Lippe, Zimmermann Hartmut Höhle und Malermeister Sven Wandrach. © Heike Saure

Mit der Renovierung der evangelischen Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Mühlhausen möchte die Gemeinde Twistetal in dem 1780 erbauten Fachwerkhaus Tradition und Moderne verbinden. In direkter Nachbarschaft zur romanischen Kirche St. Georg soll der Ortskern lebendig gehalten werden.

Twistetal-Mühlhausen - Als die Gemeinde das Gebäude von der evangelischen Kirche übernahm, war das Fachwerkhaus stark sanierungsbedürftig. Schon in 2019 startete die Planung für eine Sanierung, die ursprünglich für 2022 vorgesehen war, nachdem ein Bedarfsgutachten den Bedarf der Kita-Plätze in Twistetal festgestellt hatte.

Doch bei der Ausschreibung fanden sich nicht für alle Gewerke die nötigen Handwerker. „Doch nichts ist so schlecht, dass es nicht auch noch etwas Gutes vorhalten würde“, so Bürgermeister Stefan Dittmann.

Dach ist komplett neu eingedeckt

Denn in der Zwischenzeit wurde die Heizungsplanung neu überdacht und mit einer Photovoltaikanlage für das Dach in Kombination mit einer Wärmepumpe die wahrscheinlich bessere Lösung im Vergleich zur Pelletheizung gefunden.

Und gefunden wurden inzwischen auch Handwerker für alle Gewerke, die bis auf den Dachdecker, der das riesige Dach bereits neu eingedeckt hat, alle aus Twistetal stammen.

Modernes Raumprogramm

Die Kosten für die in 2019 vom Architekturbüro Schütt geplante Baumaßnahme beliefen sich anfangs auf eine halbe Millionen Euro. Inzwischen sind die Baukosten bereits auf 750.000 Euro berichtet Bürgermeister Dittmann.

Darin enthalten sind eine Entkernung des denkmalgeschützten Gebäudes, die sich in dem ehemaligen Pfarrhaus als sehr aufwendig herausstellte. Künftig wird das Gebäude den hohen Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte angepasst. Ein Sozialraum sowie Schlafmöglichkeiten, eine Küche und Toiletten sind ebenso vorgesehen wie ein großer Gruppenraum im Erdgeschoss.

Genügend Platz für alle Kinder vorhanden

Doch da nicht nur die Baukosten, sondern auch der Bedarf stark gestiegen ist, wurde im Obergeschoss eine zweite Gruppe im „Standbymodus“ vorgesehen. Beherbergte die Kindertagesstätte in 2019 noch 14 Kinder auch unter drei Jahren, sind es momentan knapp 30.

Vorbehaltlich der Zustimmung der gemeindlichen Gremien sieht der Rathauschef keine Gründe, warum die zweite Gruppe nach der Rückkehr in das Gebäude nicht auch aktiv geschaltet. Dann können alle Kinder, die während der Renovierungsphase im Dorfgemeinschaftshaus ihr neues Domizil gefunden haben, einen Platz in der dann modernisierten Kindertagesstätte einen Platz finden.

„Es ist ein großes Haus, wir haben Platz für zwei Gruppen“, so Dittmann. Doch erst einmal haben sich Kinder, Erzieher und die Gemeinde auf eine Bauzeit von einem Jahr eingestellt. (Heike Saure)