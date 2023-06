Umbauarbeiten im evangelischen Kindergarten „Sinai“ in Vasbeck laufen

Im neu gestalteten Funktionsraum für Tisch- und Gruppenspiele: Die Jungen und Mädchen finden im Vasbecker Kindergarten ein breites Angebot zur Beschäftigung und zum Lernen. © Karl Schilling

Im evangelischen Kindergarten „Sinai“ in Vasbeck laufen dank der Diemelseer Dorfentwicklung gerade umfangreiche Umbauarbeiten zur „Nutzungsoptimierung“.

Diemelsee-Vasbeck – Während die Gäste im benachbarten Freibad eine Abkühlung von den Sommertemperaturen suchen, haben die Handwerker noch einiges zu tun. 1999 ging der Kindergarten in Betrieb. Seitdem hat sich pädagogisch einiges getan, das Konzept hat sich fortentwickelt. So ist der Kindergarten seit 2018 ein „Haus der kleinen Forscher“ – die Kinder sollen ihre Umwelt spielerisch entdecken.

Gebäude der modernen Pädagogik anpassen

Die Förderung des Landes ermögliche es, das Gebäude und das Außengelände diesen neuen Ansprüchen entsprechend zu „ertüchtigen“, berichtet Bürgermeister Volker Becker. Froh ist er über die Corona-Hilfe des Landes, dank der die Förderquote auf 85 Prozent gestiegen ist. Neben Vasbeck wird wie berichtet auch der Kindergarten in Heringhausen „optimiert“.



Im neu gestalteten Flur: Lothar Lemberg, Ute Friedrich, Daniela Elkmann und Bürgermeister Volker Becker. © Karl Schilling

2021 begann die Architektin Ute Friedrich aus Waldeck mit den Vorplanungen. Viele Abstimmungen mit dem Fördergeber und mit Behörden waren erforderlich, um die Auflagen der Unfallverhütung und des Brandschutzes einzuhalten, die Landeskirche legte Wert auf die Arbeitssicherheit des Teams.



Arbeiten im laufenden Betrieb

Im vorigen November rückten die ersten Handwerker an. Es sei zum Teil schwer gewesen, für Ausschreibungen überhaupt Angebote zu erhalten, berichtet Becker. Den Firmen fehle es an Facharbeitern, bemerkt Friedrich.

„Die Arbeiten im laufenden Betrieb sind schon eine Herausforderung“, erklärt sie. Wie in Adorf sei in Abschnitten gebaut worden. Für die Kinder waren die Arbeiten durchaus spannend: Neugierig schauten sie den Handwerkern zu, die geduldig erklärten, was sie gerade taten.



Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei gut, betont die Leiterin Daniela Elkmann – als im März die Fußböden aufgearbeitet wurden, zogen die Kinder einfach für eine Woche in die Walmehalle um. Auch die dort übenden Sportgruppen arrangierten sich spontan.



Gesamtausgaben von rund 349 000 Euro

Wie Lothar Lemberg vom Bauamt berichtet, hat die Gemeinde Aufträge für neue Zäune und Tore vergeben, für den Blitzschutz auf dem Dach, für Dachdecker-, Schreiner,- Maler- und Trockenbauarbeiten, die Beleuchtung wurde modernisiert, die Akustik der Räume wird verbessert, das Außengelände wird komplett neu gestaltet. Das Team des Bauhofes habe mit vielen Eigenleistungen mitgewirkt.



Gesamtausgaben von rund 349 000 Euro seien vorgesehen, berichtet Lemberg. 85 Prozent der Nettokosten übernehme das Land über die Dorfentwicklung. Der Kreis steuere rund 14 400 Euro für ein separates Gewerk bei. Die Einrichtung sei ein wichtiger Teil der Diemelseer Infrastruktur, betont Lemberg: In Vasbeck wird gebaut, junge Familien wollen im Dorf bleiben oder ziehen zu. Und dass der Kindergarten voll belegt sei, zeuge von der guten pädagogischen Arbeit.



Konzept des „offenen Kindergartens“ Nach dem Konzept des „offenen Kindergartens“ und der ganzheitlichen Bildung gibt es auch in Vasbeck keine festen Gruppen mehr, die Kinder verabreden sich mit ihren Freunden zum Spielen, Werken, Malen und Essen. Sie gehen in die Funktionsräume, die sie besonders interessieren.

In Vasbeck gibt es den Rollenspielraum, den Bauraum, den Bewegungsraum, die Bücherei, die Lernwerkstatt, den Raum für Tisch- und Gruppenspiele, das Atelier, eine Werkstatt im Flur sowie das Außengelände.

Die Kinder dürfen bei der Raumgestaltung mitentscheiden: Alle zwei Wochen tagt ein „Kinderparlament“, bei dem Wünsche besprochen werden. „Diese Partizipation ist wichtig“, sagt die Leiterin Daniela Elkmann, „wir wollen ihre Bedürfnisse umsetzen.“

Derzeit betreut das Team 47 Jungen und Mädchen im Alter von anderthalb bis sechs Jahren. Sie kommen aus Vasbeck, Wirmighausen und Gembeck. Bis zu 50 Kinder können aufgenommen werden. Zum Team gehören sechs Erzieherinnen und eine Raumpflegerin.

Trägerin der drei Diemelseer Kindergärten ist der im März gegründete Zweckverband Eisenberg der evangelischen Kirche. Das Gebäude gehört der Gemeinde.

Der Kindergarten sei ein wichtiger Treffpunkt für Kinder und Eltern, sagt Becker, „auch die Vereine kommen“ – der gemischte Chor hat eine Patenschaft übernommen.



Innenarbeiten weitgehend fertig

Im Inneren des Kindergartens sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Schon am Eingang zeigt sich der Wandel: Der Flur habe früher unruhig und dunkel gewirkt, beschreibt Lemberg. Der Durchgang wurde neu gestaltet und präsentiert sich heller. Neue Deckenlampen sind eingebaut, ein großer Schrank sorgt für Ordnung.



Alle Räume wurden saniert und neu gestrichen – wie in Adorf hat die Raumgestalterin Friederike Diegel aus Arolsen nach den Methoden des „Business-Feng-Shui“ ein eigenes Farbkonzept entwickelt. Die Türen erhielten kleine Scheiben. Vorhänge wurden wegen der Unfallgefahren abgebaut. Nur der Schallschutz fehlt noch.



Der alte Bewegungsraum wurde unterteilt – im neuen werden noch Mehrzweckgeräte eingebaut. Dort treffen sich auch die Eltern, für die Kinder gibt es dort auch die religionspädagogischen Einheiten und Andachten. Im Rollenspielraum wurde auf Wunsch der Kinder eine kleine Bühne eingebaut.



Außengelände wird neu gestaltet

Weitere Arbeiten im Außengelände stehen noch an. „Die Kinder wollen arbeiten“, beschreibt Lemberg. „Sie wollen sich den ganzen Tag beschäftigen, da wird es mit einer normalen Schaukel langweilig.“ Deshalb werde das gesamte Gelände neu gestaltet. Die Kinder sollen die Natur erleben, entdecken und forschen können.



Das Außengelände: Dort sollen sie Kinder entdecken und forschen. Die Spielgeräte werden noch erneuert. © Karl Schilling

Zum Freibad hin wird ein neuer Holzzaun gebaut. Auf dem Dach fehlen noch neue Blitzableiter, am Haus wird das Pflaster erneuert. Im September werden neue Spielgeräte geliefert, die Eltern stellen sie unter der Anleitung der Firma in Eigenregie auf.



Voraussichtlich im nächsten Frühjahr soll es ein Kindergartenfest zum Abschluss der Arbeiten geben.