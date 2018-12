Unbekannter zerstach Reifen an elfLieferwagen einer Ernsthäuser Bäckerei

Ernsthausen. Ein unbekannter Täter hat insgesamt elf Auslieferungs-Fahrzeuge einer Bäckerei in Burgwald-Ernsthausen (Landkreis Waldek-Frankenberg) beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter der Bäckerei bei Arbeitsbeginn am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr, dass die Reifen an einigen Fahrzeugen zerstochen waren. Bei genauerer Nachschau stellt er fest, dass an allen auf einem Parkplatz hinter der Bäckerei in der Rodaer Straße abgestellten Mercedes-Sprintern jeweils zwei Reifen platt gestochen waren.

In der Nähe des Tatortes wurde eine grau-schwarze Herrenwinterjacke von NKD, Größe L, der Marke Reward gefunden, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei Frankenberg, Tel. 06451-7203-0. (nh/mab)