Unwetter in Waldeck-Frankenberg: Regen-Rekord bestätigt, Tornado nicht

Von: Jörg Paulus

Gab es beim Unwetter am 22. Juni tatsächlich einen Tornado über Waldeck? Und fiel in Battenberg wirklich der meiste Regen in ganz Hessen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.

Waldeck-Frankenberg – Nach dem Unwetter vom Donnerstag, 22. Juni, gibt es noch offene Fragen: Zum einen hält sich das Gerücht, es habe im Stadtgebiet von Waldeck einen Tornado gegeben. Und ein Leser aus dem Raum Battenberg hat bezweifelt, dass es in Battenberg an dem Tag tatsächlich 62 Liter geregnet hat, wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gemeldet – das war der höchste Niederschlagswert an dem Tag in Hessen. Wir haben am Montag, 26. Juni, beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.

Tornado über Waldecker Stadtgebiet?

„Das Auftreten eines Tornados kann aus unserer Sicht nicht ganz ausgeschlossen werden, ist aber auch nicht bestätigt“, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag mit. Einerseits seien Verdachtsmomente möglich, es gebe derzeit aber weder plausible Augenzeugenberichte noch eine ausführliche Dokumentation, was genau beschädigt wurde.

Klar sei in jedem Fall, dass es sich um eine Winderscheinung gehandelt habe, die Schäden angerichtet hat. Ob dies ein Tornado war – also eine senkrechte Luftsäule mit Bodenkontakt –, werde weiterhin geprüft, bis es definitiv bestätigt oder ausgeschlossen werden könne.



Nach dem Unwetter von Donnerstag war auch ein Foto im Umlauf, das angeblich einen Tornado im Stadtgebiet von Waldeck zeigt. Auch unserer Redaktion war dieses Foto per E-Mail geschickt worden. Wie unsere Recherche schnell ergab, handelt es sich aber um ein altes Foto aus dem Jahr 2015, das bei einem Tornado in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen wurde. Auch dem Deutschen Wetterdienst ist dieses aktuelle Fake-Foto bekannt.

Regen-Rekord in Battenberg

Mit 62 Litern pro Quadratmeter fiel in Battenberg und Wolfhagen am Donnerstag der meiste Niederschlag in ganz Hessen, hatte die Deutsche Presse-Agentur am Freitag mit Verweis auf den Deutschen Wetterdienst berichtet. Zu dieser Nachricht meldete sich ein Leser aus Battenberg und teilte mit: „Nach mehrfachem Befragen fielen in Battenberg und Laisa höchstens 19 Liter Regen.“



Die 62 Liter für Battenberg – konkret 61,5 – seien aber richtig, bestätigte nun Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst auf Nachfrage. Dies sei ein geprüfter und bestätigter Wert. Kahl verwies auf das Climate-Data-Center des DWD, das jeder online auf cdc.dwd.de/portal einsehen kann.

Dort sieht man, wenn man den 22. Juni auswählt, dass an der Messstation bei Hof Karlsburg im Wald oberhalb des Elbrighäuser Grundes bei Battenberg 61,5 Liter Regen fielen. Gleichzeitig waren es im wenige Kilometer entfernten Berghofen nur 16,5, in Bottendorf 34,2 und in Frankenau 47,8. „Das waren sehr örtliche Geschichten“, sagte Frank Kahl über die Regen-Unterschiede während des Unwetters.