Peter Kozeluh führt in den Orgelbau ein

Vasbecker feiern Gemeindefest im Zeichen der sanierten Vogt-Orgel

Beim Festgottesdienst zum Auftakt des Vasbecker Gemeindefestes führte Pfarrerin Anna Heyer durch die Liturgie. Links: der Organist, Chorleiter und Moderator des Tages, Martin Gerhard. © Hans Peter Osterhold

Mit einem bunten Kirchenfest feierten die Vasbecker am Sonntag die Einweihung der renovierten Vogt-Orgel. Außerdem gedachten sie am Jahrestag der Zerstörung ihrer evangelischen Michaels-Kirche 1940 und des Wiederaufbaus vor 70 Jahren.

Diemelsee-Vasbeck – Der Posaunenchor, Jungbläser, der gemischter Chor, Orgelklänge und ein Soloauftritt ergänzten sich im Festgottesdienst in harmonischer Weise. Pfarrerin Anna Heyer führte durch die Liturgie, Prälat Burkhard zur Nieden hielt die Predigt. Er nahm die Zuhörerschaft lebhaft mit in die Tage der ersten christlichen Gemeinde, die geprägt waren von täglichem Miteinander, singen und beten. Eine Zeit des Aufbruchs und gleichzeitig Vorbild für die Aufbauarbeit der Vasbecker Gemeinde.

Deren Kirche war am 23. Juli 1940 bei einem britischen Bombenangriff zerstört worden, die Gemeinde baute sie wieder auf, am 23. Juli 1953 war die erneute Einweihung. Die Vogt-Orgel wurde in den vergangenen Jahren grundsaniert und umgebaut und präsentiert sich in neuem Glanz.

Orgelbaumeister Peter Kozeluh spielte die Orgel. Nach dem Fürbittengebet gab es einen Solovortrag von Nicole Eigenbrodt, Martin Gerhard begleitete sie dabei auf der neu abgeschafften Truhenorgel, die am Taufbecken steht. Der Organist hatte auch die musikalische Gesamtleitung.

Festakt für die Vogt-Orgel

Nach dem Gottesdienst folgte der Festakt, den Martin Gerhard moderierte. Er erinnerte daran, dass der Korbacher Orgelbaumeister Vogt die Orgel 1877 für die Rhenaer Kirche gebaut habe. Sie wurde 1952 durch eine neue ersetzt – die Vasbecker kauften ihnen das alte Instrument ab, weil auch ihre Vogt-Orgel beim Bombenangriff 1940 zerstört worden war.

Die Sanierung wurde bereits 2017 geplant und durch viele Benefizkonzerte, durch den Kirchenerhaltungsfonds der Landeskirche und durch zahlreiche Spenden von nah und fern finanziert. Es gab eine gewaltige Vorlaufzeit, bei der eine Menge Details diskutiert werden mussten. Peter Kozeluh aus Rotenburg hat die Orgel fachmännisch saniert und einige Änderungen vorgenommen, so wurde sie umgestimmt. Heiko Emde aus Mühlhausen hat den Prospekt nach alten Plänen Vogts neu gebaut. Außerdem wurde noch eine Truhenorgel angeschafft.

Grußworte

Der Landtagsabgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann führte in seinem Grußwort aus, dass eine Orgel symbolisch für Tradition und Gemeinschaft stehe. Die Bundestagsabgeordnete Esther Dilcher berichtete von ihren persönlichen Begegnungen mit Orgeln und Orgelmusik.

Die gebürtige Vasbeckerin und Lektorin Margret Schultze berichtete über ihre Erlebnisse beim Wiederaufbau der Kirche, gespickt mit plattdeutschen Zitaten. In berührender Weise schilderte sie ihren persönlichen Weg zu Glauben und Kirche.



Peter Kozeluh führt in den Orgelbau ein

Bei Führungen erklärte Peter Kozeluh den Aufbau und die Funktion einer Orgel - Seine Firma in Rothenburg ist seit mehr als 200 Jahren im Orgelbau tätig, er ist mit seinem siebenköpfigen Team in ganz Deutschland unterwegs. Dann ging er auf das Vasbecker Instrument ein, das von der Seite gespielt wird: Der Organist sitzt damit nicht wie sonst häufig mit dem Rücken zum Altar.

Orgelführung: Meister Peter Kozeluh erläutert den Aufbau und die Funktion einer Zinkpfeife. © Hans Peter Osterhold

Eine Orgel biete die musikalischen Möglichkeiten eines ganzen Orchesters, abhängig von der Anzahl und dem Klang der Pfeifen und der Anzahl der Register, erklärte er. Die Pfeifen werden alle handgefertigt, aus Zinn und Blei gegossen und aufwändig bearbeitet, bis der Ton genau passt. Einige Pfeifen wurden in dem Instrument ersetzt, manche sind auch aus Holz. Insgesamt sind 452 Pfeifen verbaut.

Orgeln gebe es auch nicht als Serienprodukte. „Jede Orgel ist ein Unikat“, so Kozeluh. Der Blasebalg für die Orgel wurde jetzt im Turm untergebracht, was Platz spart und geräuscharm zu betreiben ist. Die 452 Pfeifen seien alle handgefertigt. „Jede Orgel ist ein Unikat“, sagte Kozeluh. Der Blasebalg wurde im Turm untergebracht, was Platz spart und geräuscharm zu betreiben ist.

Auch Martin Gerhard boten Führungen an – wer gut aufgepasst hatte, konnte danach die Quizfragen des Organisten gut beantworten. Draußen spielte der Posaunenchor des ehemaligen Kirchenkreises Twiste.



Gedenktafel für Pfarrer Friedrich Schüttler

Am Kirchturm enthüllte Prälat zur Nieden eine Gedenktafel für den Pfarrer und späteren Dekan und Probst Friedrich Schüttler. Mit Blick auf die Zerstörung der Kirche 1940 bemerkte er: „Gebe Gott, dass uns das nicht wieder passiert.“

Gedenktafel für Pfarrer Schüttler enthüllt: Initiator Philipp Wilhelm Emde, Prälat Burkhard zur Nieden, Martin Gerhard und der Kirchenälteste Karl Pistorius. © Karl Schilling

Philipp Wilhelm Emde hatte die Tafel angeregt. Der ehemalige Vorsitzende des Kirchenvorstands würdigte die Leistungen Schüttlers, der sich maßgeblich für den Wiederaufbau eingesetzt habe – einen von der Landeskirche vorgeschlagenen Totalabriss und einen modernen Neubau lehnte er ab. In Hunderten Briefen und Telefonaten habe der Pfarrer den Bau vorangetrieben, am 23. Juli 1953 war die Wiedereinweihung. Auch sein in Vasbeck geborener Sohn Karl-Friedrich Schüttler nahm an dem Akt teil. Der pensionierte Pfarrer lebt seit 47 Jahren in Hanau.

Geschichtliche Rückblicke

In seinem Festvortrag ordnete der Historiker Dr. Jörg Arnold von der britischen Universität Nottingham den Angriff auf die Kirche in den Verlauf des Zweiten Weltkrieges ein, er berichtete über den Bombenkrieg und die Auswirkungen in der Region und ging auch auf die Erinnerungskultur ein – mehr dazu folgt in „Mein Waldeck“. Die Schirmherrschaft für den Vortrag hatte der Waldeckische Geschichtsverein übernommen.

Festvortrag in der Vasbecker Kirche: der Historiker Dr. Jörg Arnold von der britischen University of Nottingham mit Philipp Wilhelm Emde. © Karl Schilling

Danach zeichnete Philipp Emde in einem Bildervortrag die Geschichte der Kirche nach: den Bau bis 1880, die Renovierung 1933, die Zerstörung 1940 und der Wiederaufbau bis 1953. Dabei zitierte er aus bisher unveröffentlichten Zeitdokumenten. Sein Fazit: Vasbeck sei nur durch göttliche Fügung von größerem Schaden bewahrt worden. Er rief zum Zusammenhalt auf.

Der Kirchenälteste und langjährige Kirchenvorsteher Karl Pistorius berichtete über die Pfarrer seit Friedrich Schüttler, die er in seiner langen Wirkungszeit begleitet hat. Schon am Wiederaufbau 1953 war der Schreinermeister beteiligt. Er schilderte auch die wechselvolle Geschichte des großen Holzkreuzes, das hinter dem Altar steht.

Buntes Festprogramm

Armin Emde servierte Eintöpfe und Spießbraten zum Mittagessen. Im großen Zelt versorgte die Dorfjugend die Gäste mit verschiedenen Getränken. Im Pfarrhaus gab es Kaffee und Kuchen. Zu sehen war dort auch die von Philipp Emde erweiterte Ausstellung zur Geschichte der Kirche.

Kindervergnügen: Auf der Kistenbahn im Pfarrgarten hatten die jüngsten Festbesucher viel Spaß. © Karl Schilling

Für Kinder waren eine Hüpfburg und eine Kistenbahn aufgebaut. Der Posaunenchor lud alle ein, sich am Spielen verschiedener Instrumente zu probieren.



Werbung um Bläsernachwuchs: Leonie Gerhard vom Vasbecker Posaunenchor mit der fünfjährigen Nora Bender. © Karl Schilling

Viele Ehrengäste

Zu Gast beim Fest waren auch die Dekanin Eva Brinke-Kriebel, der Vorsitzende des Waldeckischen Geschichtsvereins, Günter Engemann, der Vorsitzende der Diemelseer Bezirksgruppe, Karl-Heinz Kalhöfer-Köchling, die Vogt-Nachfahrin Renate Rose, die Diemelseer Beigeordnete Dr. Beate Schultze, Pfarrer Jörg Schultze und sein ehemaliger Adorfer Kollege Sascha Biehn-Tirre, der bis zu seinem Umzug Anfang 2022 auch für Vasbeck zuständig war.

Ein reichhaltiges Kuchenbuffet gab es beim Gemeindefest in Vasbeck im Pfarrhaus. © Karl Schilling

Zum Ausklang lud Martin Gerhard zur Abendmusik ein. In der Dämmerung erzeugten seine Orgelklänge und das farbig ausgeleuchtete Kirchenschiff eine besondere Atmosphäre. Stimmungsvoll endete das Fest. os/-sg-