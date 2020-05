Vatertag in Waldeck-Frankenberg: Polizei musste auf "Chaotenwiese" eingreifen

Betrieb auf dem Staudamm des Twistesees an Himmelfahrt 2020.

An Himmelfahrt waren am Donnerstag viele Menschen zu Ausflügen in Waldeck-Frankenberg unterwegs. Die meisten hielten sich an die Corona-Vorschriften, doch die Polizei musste dennoch eingreifen.

Laut Polizei kam es am Donnerstagabend auf der sogenannten "Chaotenwiese" am Twistesee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die gewalttätig endete.

Gegen 19.45 Uhr erstatteten mehrere Personen Anzeige bei der Polizei in Bad Arolsen. Sie schilderten, dass es gegen 18.20 Uhr auf der "Chaotenwiese" zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe über die Lautstärke einer Musikbox gekommen sei. Anschließend sei es zu Körperverletzungen und Beleidigungen gekommen.

Ein 22-Jähriger erhielt einen Schlag in das Gesicht, ein 19-Jähriger wurde zu Boden gebracht und dort von einer geworfenen Flasche an der Lippe getroffen, berichtete die Polizei am Freitag. Außerdem beleidigten die noch unbekannten Täter zwei junge Frauen. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen am Ohr, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und sucht weitere Zeugen zum Tathergang und den Tatverdächtigen aus einer Gruppe von etwa zehn Personen. Hinweise an die Polizei Bad Arolsen, Tel. 05691/97990.

Baden verboten

+ Auf dem See, aber nicht im Wasser: So ist sportliche Aktivität auf dem Twistesee in Corona-Zeiten erlaubt. Im Hintergrund die „Chaotenwiese“.

Am Twistesee waren die Parkplätze und der Wohnmobilplatz gefüllt. Rund um den und auf dem See genossen Besucher den Sonnenschein. Auch am Edersee wurde es im Laufe des Tages immer voller, viele Menschen nutzten das schöne Wetter für einen Ausflug, etwa im Wildtierpark, wo schon ab Mittag großer Andrang herrschte.

Die Absperrungen des Ufers am Strandbad und die Badeverbotsschilder am Twistesee wurden von den allermeisten beachtet. Ein bisschen Urlaubsgefühl kam indessen auf dem Sandstrand oder auf den Liegewiesen auf. Wegen der Trockenheit darf nicht gegrillt werden. Der Hit ist das Paddeln auf speziellen Brettern, neben den Tretbooten, die der Bootsverleih Seeschwalbe anbietet. Wie berichtet darf die Wasserskianlage aufgrund der Hygieneregeln noch nicht in Betrieb genommen werden.

+ Bis zum Absperrband und nicht ins Wasser zum Baden. Der Sandstrand am Twistesee lockte an Himmelfahrt Familien an. Fotos: Armin Haß

Besucher nutzten auch die Wiedereröffnung der gastronomischen Betriebe, auch wenn sie mit Einschränkungen verbunden sind und beim Aufenthalt draußen oder drinnen die Kontaktdaten hinterlassen werden müssen.

Im Landkreis waren auch sehr viele Menschen mit Fahrrädern unterwegs. Auch einige Männer auf Bollerwagen-Tour anlässlich des Vatertags waren zu sehen. Und offensichtlich wurde dabei nicht immer die derzeit geltenden Beschränkungen für Treffen in der Öffentlichkeit eingehalten.