Verein „Mehr Zeit für Kinder“ schult Lehrkräfte und Auszubildende in Korbach

Von: Marcus Althaus

Sie machen sich stark für mehr Gesundheit in den Kindergärten (v.l.): Oliver Mai (Präventionsexperte Unfallkasse Hessen), Katrin Bunk, D. Torsten Kunz, Manuela Weigl (Gesundheitsamt), Karl-Friedrich Frese, Katharina Wilke (Gesundheitsamt), Claudia Ackermann, Larissa Kreis, Melanie Brück und Isabel Altmann. © Marcus Althaus

Mit 140 000 Euro werden am Evangelischen Fröbelseminar in Korbach die Lehrkräfte und Auszubildenden des Fachbereichs Sozialpädagogik umfassend darin geschult, wie Entspannung erlernt und vermittelt werden kann.

Korbach - Für zwei Jahre ist das Präventionsprojekt „Entspannung erlernen und vermitteln“ angelegt und soll dabei möglichst viele Teilnehmer für bessere gesundheitliche Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten gewinnen. Finanziell möglich machen dies der Verband der Ersatzkassen (vdek) und die Unfallkasse Hessen.

Der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ aus Frankfurt, der seit 1989 die Kinderfreundlichkeit in der Gesellschaft fördert, gibt dabei den Lehrkräften und angehenden Erziehern und Erzieherinnen die Impulse.

Unter Anleitung von Isabel Altmann und Larissa Kreis, beide Fachkräfte für Gesundheitsförderung und Prävention des Vereins, sind eine Vielzahl von Terminen für das Thema vorgesehen, darunter mehrtägige Workshops, tageweise Schulungen und ein prozessbegleitendes Monitoring.

„Wir setzen auf eine nachhaltige Schulung, die sich mit den aktuellen Problemen und Stressfaktoren befasst“, so die Fachkräfte. Die Projektdauer von zwei Jahren sei ideal, da sie einen kompletten Ausbildungsjahrgang begleite, bevor dieser in die praktische Ausbildung in den Einrichtungen wechsele. „Bis dahin sollen möglichst alle Teilnehmer auch für ihren eigenen Lebensstil Entspannungsübungen und Entspannungsmethoden (Yoga, autogenes Training) verinnerlicht haben.“ Das sei besonders wichtig, da nur so ein Umdenken stattfinde und die Umsetzung erfolgreich werde.

Melanie Brück, Standortleitung des Evangelischen Fröbelseminar: „Wir freuen uns, am Präventionsprojekt teilnehmen zu können und diese Multiplikatoren-Ausbildung als Partnerschule umzusetzen.“

Karl-Friedrich Frese, Erster Kreisbeigeordneter: „Die Prävention spielt eine immer größere Rolle. Auch vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und der zunehmend fehlenden familiären Strukturen, die wir als Kinder noch anders kennengelernt haben. Die Verwaltung muss heutzutage im Kinder- und Jugendbereich immer häufiger eingreifen, darum begrüßen und unterstützen wird Projekte wie dieses.“

Claudia Ackermann, Leiterin der vdek-Landesvertretung: „Was konkret nötig ist und was Sinn hat bei der Prävention, wissen die Akteure vor Ort am besten. Darum fördern wir das Setting hier, denn Prävention funktioniert nur vor Ort.“

„Unser Ansatz ist auch die organisatorische Struktur in den Kindergärten.“ Wir erhoffen uns, dass von den gesundheitsfördernden Maßnahmen auch die Einrichtung in ihrer Gesamtheit profitiert“, erklärt Dr. Torsten Kunz, Präventionsleiter der Unfallkasse Hessen. „Letztlich führen entspannte Erzieherinnen auch zu entspannten Kindern.“

Katrin Bunk, stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“, sieht das 2015 verabschiedete Präventionsgesetz als große Bereicherung: „Dieses Gesetz fördert solche Projekte gerade in ihrer Individualität. Darum können wir auch bei den Lehrenden ansetzen, um strukturell etwas zu verändern.“