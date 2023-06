Veganerinnen auf einem Schafshof: Aktivistinnen lernten den Hof Niederholzhausen kennen

Von: Annika Beckmann

Diskutierten über Klimaschutz und Tierrechte: (von links) die Aktivistinnen Hannah Kahl und Marlena Friedrich, Landwirt Oliver Diehl, seine Lebensgefährtin Daniela Braun und die Aktivistinnen Jennifer Schrodt und Lene Linde. © Annika Beckmann

Den Arbeitsalltag eines Landwirts kennenlernen, selbst mit anpacken und kontrovers über die Zukunft der Landwirtschaft diskutieren – das war für vier Aktivistinnen aus dem Umwelt- und Tierschutzbereich auf dem Hof Niederholzhausen bei Gemünden möglich.

Gemünden – Sie nahmen an der deutschlandweiten Aktion „Hof mit Zukunft – Aktivismus trifft Landwirtschaft“ teil. Der Hof Niederholzhausen von Landwirt Oliver Diehl war einer von rund 30 Betrieben, die bei dem Projekt in der vergangenen Wochen mitmachten. „Wir sind über die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft organisiert“, sagt er. Diese sei Teil des Bündnisses „Wir haben es satt“, über das der Aufruf zur Aktion zustande kam.

„Wir haben zu dritt einen Naturlandbetrieb mit 450 Mutterschafen und bewirtschaften hier 100 Hektar Grünland“, erläutert Diehl. Hinzu kämen 25 Hektar Ackerbau.

Arbeitsalltag eines Landwirts kennenlernen

Für ihn sei es wichtig, den Jugendlichen und Erwachsenen zu zeigen, wie sich der Arbeitsalltag auf einem Hof gestaltet und was es bedeutet, Tiere zu halten. „Viele Menschen wissen wenig über die Landwirtschaft, interessieren sich aber dafür und stellen zurecht ethische Fragen, was die Tierhaltung betrifft“, betont Diehl. Auch größere Betriebe nähmen an der Aktion teil, um in den Austausch mit den Aktivisten zu treten.

Jennifer Schrodt war eine der vier Aktivistinnen auf Oliver Diehls Schäfereibetrieb. „Ich bin Lokalpolitikerin in Berlin und und engagiere mich für die Tierschutzpartei im Bezirksparlament“, stellt sich die Veganerin vor, die aus Kassel stammt. Sie wolle nicht immer nur Forderungen stellen, sondern selbst einen Tierbetrieb kennenlernen.

Lene Linde kommt aus dem Vogelsbergkreis und ist Klima- und soziale Gerechtigkeitsaktivistin. Sie sei über einen E-Mail-Verteiler und den sozialen Dienst Telegram auf die Aktion aufmerksam geworden. „Ich habe mir extra einen Hof mit Tier- und Weidehaltung ausgesucht, um die regenerative Landwirtschaft und Bodengestaltung kennenzulernen“, sagt Linde. Sie sei überzeugte Veganerin und wolle sich über Weide- und Nutztierhaltung informieren. Zwei weitere Aktivistinnen interessieren sich für das Thema Klimaschutz. „Es ist spannend, die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten“, sagt Jennifer Schrodt.

30 Schafe und 12 Ziegen stehen gerade in der Nähe von Ellershausen. „Wir bauen mit den Aktivistinnen den Zaun für die Schafe auf“, sagt Oliver Diehl. Es sei nötig, die Einzäunung täglich zu überprüfen und sicherzustellen, dass es den Schafen gut geht.

Landwirtschaft, Artenvielfalt und Klimaschutz

Wie es möglich gemacht werden kann, Landwirtschaft, Artenvielfalt und Klimaschutz künftig in Einklang zu bringen, ist nach Ansicht Diehls ein schwieriger Weg. Möglichkeiten wären für ihn: „Es sollte keine mineralische Stickstoffdüngung und kein Importfuttermittel mehr geben.“

Man müsse aufhören, für den Export zu produzieren und Rohstoffe ausschließlich für die Lebensmittelindustrie zu fertigen. „Natürlich würden die Erträge zurückgehen. Das bedeutet aber nicht, dass darunter die Qualität leidet.“

Dies umzusetzen, sei allerdings häufig schwierig: „Große Betriebe stehen durch den Kapitaldienst unter Druck, da ist leider meistens wenig Spielraum für Experimente.“ Er habe es da leichter, weil er beispielsweise keine baugebundene Technik besitze. Ein immer größer werdendes Problem sei der Wolf, da er für Diehls Betrieb existenzgefährdend sein könnte. „Das ist eine sehr emotionale Diskussion, weil viele Menschen eine Naturschutzhoffnung im Wolf sehen.“

Forderungen an die Politik

Auch die Aktivistinnen haben Forderungen an die Politik. „Ich bin dafür, dass wir Schritt für Schritt aufhören, Tiere zu halten, um sie zu essen“, sagt Jennifer Schrodt. Es solle insgesamt mehr Gemüse gegessen werden. „Ich finde auch, dass die Massentierhaltung aufhören muss und stattdessen mehr Alternativen gefördert werden sollten“, sagt Lene Linde. Nicht für alle Betriebe sei eine Biozertifizierung möglich. Auch diese sollten weitere Unterstützung erhalten.

„Ich selbst esse gerne Fleisch“, sagt Oliver Diehl. Auch wenn er die ethischen Fragen bezüglich der Tierhaltung verstehe, sei es für ihn nicht sinnvoll, Tiere lediglich zu halten, es müsse ein Lebensmittel dabei entstehen. „Dafür halte ich meine Schafe und Ziegen im Gegensatz zu Mastbetrieben unter tierfreundlichen Bedingungen“, sagt Diehl.