Video und DNA als Beweis: Wolf zwischen Vöhl und Lichtenfels

Von: Marianne Dämmer

Ein Wolf wurde am 1. Mai von einem Hochsitz aus im Vöhler Gemeindegebiet gefilmt. screenshot: WZH/pr © Screenshot WLZ

Drei Wolfssichtungen sind dem Wolfszentrum Hessen in den vergangenen Wochen aus Vöhl, Lichtenfels und Diemelsee gemeldet worden.

Vöhl/Lichtenfels/Diemelsee – Ein einwandfreier Videonachweis, am 1. Mai von einem Hochsitz aufgenommen, stammt aus dem Vöhler Gemeindegebiet. Nach Auskunft von Annika Ploenes vom Wolfszentrum Hessen (WZH), das dem Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) angegliedert ist, wurde inzwischen auch ein zweiter Verdachtsfall durch entsprechende Untersuchungen bestätigt: Am 27. April war im Vöhler und Lichtenfelser Grenzgebiet zwischen Niederorke und Sachsenberg ein totes Reh aufgefunden worden, dessen Verletzungen auf Wolfsspuren hinwiesen. Gerissen hat es tatsächlich ein Wolf mit dem in Deutschland sehr häufigen genetischen Haplotyp HW01. Beim Haplotyp handelt es sich um eine genetische Verwandtschaftsgruppe.

Ob es sich bei den beiden abgeschlossenen Fällen um ein und denselben Wolf handele, könne unter den gegebenen Umständen nicht bestimmt werden, da es in dem einen Fall lediglich einen Videobeweis gebe. „Anhand eines Videos oder Bildes lässt sich in der Regel nicht auf ein Individuum schließen. Dies ist nur bei sehr prägnanten Merkmalen – beispielsweise ein fehlendes Auge oder Bein – möglich“, erklärt Annika Ploenes. Eine einwandfreie Bestimmung sei in der Regel nur mittels genetischen Materials möglich.

Bei dem Rehriss vom 27. April habe es die Probenqualität -und quantität eine Genotypisierung der DNA-Probe nicht zugelassen, „sodass ein Wolf zwar bestätigt werden konnte, aber eine Individualisierung der DNA-Probe nicht möglich war“. Grundsätzlich lasse sich sagen, dass Rehe neben Wildschweinen die Hauptnahrung von Wölfen in Deutschland darstellen.

Noch nicht geklärt ist der Tod eines Rinderkalbs, das im Raum Diemelsee am 15. Mai mit verdächtigen Spuren gefunden wurde. Die genetische Analyse sei noch nicht abgeschlossen.

In der Regel dauere die Auswertung der genetischen Probe zwei bis drei Wochen, erklärt Annika Ploenes. Alle Wolfsproben würden in Deutschland in dem zentralen Referenzlabor „Zentrum für Wildtiergenetik“ des Senckenberg-Instituts ausgewertet. Dadurch könnten beispielsweise auch Wanderbewegung und Abwanderungen von Wölfen zwischen den einzelnen Bundesländern festgestellt werden.

Allerdings sei das Wanderverhalten von Wölfen sehr individuell. Auf der Suche nach einem Territorium könnten Wolfe in zwei Monaten über 1000 Kilometer zurücklegen.

Tierhalter könnten unter bestimmten Voraussetzungen für nachweislich von Wölfen verursachte Schäden an Nutztieren einen finanziellen Ausgleich erhalten. Ansprechpartner seien die jeweiligen Regierungspräsidien, heißt es beim WZH. Da in ganz Hessen jederzeit mit durchziehenden Wölfen zu rechnen sei, seien Weidetierhalter dazu aufgerufen, unbedingt für einen sachgerechten Schutz ihrer Tiere zu sorgen. Dies reduziere das Risiko eines Übergriffs deutlich und vermeide, dass Wölfe lernen, Nutztiere als leicht zugängliche Nahrungsquelle einzuordnen. Zu Herdenschutzmaßnahmen berät der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Informationen zu Fördermöglichkeiten gibt es bei der Landwirtschaftsverwaltung des Landkreises.

Wolf gesichtet – Hund an die Leine Wie sollten Menschen sich verhalten, wenn sie auf einen Wolf treffen? Wölfe meiden Menschen, nicht aber menschliche Strukturen. Das Annähern oder Durchqueren von menschlichen Siedlungen sei daher kein auffälliges Verhalten. „Wölfe sind allgemein scheu und ziehen sich zurück, wenn sie Menschen wahrnehmen – in der Regel, bevor der Mensch sie erspäht hat. Sollte es doch zu einer zufälligen Begegnung mit einem Wolf kommen, verhalten Sie sich bitte ruhig und halten Sie Abstand zum Tier“, erklärt Annika Ploenes vom Wolfszentrum Hessen. Die Tiere würden meist ohne übermäßige Hast davonlaufen. „Sollte der Wolf wider Erwarten nicht davonlaufen, machen Sie Lärm. Versuchen Sie, das Tier einzuschüchtern, in dem Sie sich großmachen“, rät die Expertin und mahnt: „Füttern Sie einen Wolf unter keinen Umständen und lassen Sie keine Essensreste liegen. Das Tier könnte seine Scheu verlieren.“ Was sollten Hundehalter beachten, die mit ihren Tieren spazieren gehen? „Im seltenen Fall kann es vorkommen, dass sich Wölfe für Hunde interessieren“, sagt Annika Ploenes: Meistens würden Wölfe neutral reagieren, manchmal auch positiv, den Hund also als Paarungspartner oder Spielgefährte ansehen. In ganz seltenen Fällen könnten Wölfe den Hund auch als Konkurrent wahrnehmen. „In jedem Fall sollte vermieden werden, dass der Wolf und der Hund miteinander agieren“, erklärt Annika Ploenes. „Der Mensch ist der beste Schutz für den Hund, der Hund sollte sich also immer im Einwirkungskreis des Halters aufhalten. Gefahr für den Menschen besteht dabei nicht. Im Zweifelsfall sollte der Hund an der Leine geführt werden.“