Arolser Viehmarkt: Als Zauberer und Seiltänzer noch die Attraktionen waren

Vortrag zum Viehmarkt: Inge Schüttler ließ sich ein Buch von Dr. Uwe Geese signieren. © Heike Saure

Den Arolsern etwas über ihr Viehmarkt erzählen zu wollen, gleicht wohl Eulen nach Athen zu tragen. Trotzdem versammelten sich rund 100 interessierte, zumeist Arolser und mit dem Viehmarkt verbundene Zuhörer im Bürgerhaus, die dem Vortrag von Kunsthistoriker Dr. Uwe Geese zum Thema „Das Arolser Viehmarkt – 290 Jahre“ lauschten.

Auf Einladung der Bezirksgruppe Bad Arolsen des Waldeckischen Geschichtsvereins referierte der gebürtige Arolser über das Heimatfest, das 1731 erstmals Erwähnung fand. Schnell etablierte sich der Augustmarkt als Vieh- und Pferdemarkt, der 1814 aus der Stadt heraus auf den Königsberg, den ehemaligen Übungsplatz des Militärs, verlegt wurde, wo er auch heute noch stattfindet. Ebenso schnell stellte sich heraus, dass ein Tag zum Feiern und Verkaufen nicht ausreichte. Die Stadträte hatten allerhand zu tun, waren sie doch dem Fürsten gegenüber für den reibungslosen Ablauf des Festes verantwortlich. Tatsächlich fand sich auf dem Plan von 1818 ein eigenes Zelt für die Stadträte, von dem aus sie direkt am Geschehen waren.

Bilder aus der Zeit belegten die Erzählungen von Geese, dass zu dieser Zeit die Attraktionen nicht aus Autoscooter und Riesenrad, sondern aus Zauberkünstlern, Luftspringern und Seiltänzern bestanden, die von den Gästen bestaunt wurden.

Seit Jahrhunderten heißt es „das“ Viehmarkt

Einen besonderen Teil des Vortrages machte die Formulierung „das Viehmarkt“ aus, die bei den Arolsern völlig selbstverständlich gebraucht wird, obwohl sie grammatikalisch nicht korrekt ist. Und das wohl schon seit Jahrhunderten, denn in einem Tagebucheintrag von 1770 findet sich bereits eine Notiz darüber, dass eine Mühlhäuser Magd Geld bekommen habe, um auf das Viehmarkt gehen zu können. Das Bier hingegen nahm erst ab 1845 eine zunehmende Rolle im festlichen Trinkverhalten ein. Dr. Geese berichtete aus Zeiten, in denen sich die örtlichen Bierbrauer noch Sorgen machten, zu viel Gerstensaft für das Fest zu brauen, was im Nachhinein einen Verlust bedeuten würde.

Geese gab einen Einblick in die Lebenswelt der Schausteller und bereicherte die eigenen Erinnerungen der Zuhörer mit historischen Fakten über ihr Viehmarkt, bei dem der Festzug, der heute einen wesentlichen Teil des Festes darstellt, erst in den 1950er Jahren ergänzt wurde. hei