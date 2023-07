Karussells zum Ausmalen: Malbuch zum 290. Arolser Kram- und Viehmarkt

Von: Julia Janzen

So sieht es aus: Fünftklässlerin Malea Gatz zeigt das Malbuch, das die Neuntklässler gestaltet haben. Fünf Schüler der 5b gehörten der Auswahl-Jury an. Im Hintergrund Lehrerinnen, Schulleiter, Bürgermeister und Mitarbeiter des Touristikbüros. © Julia Janzen

Erstmals wird es zum Kram- und Viehmarkt ein Malbuch geben. „Wir wollten zum 290. Markt etwas Besonderes machen“, sagt Bürgermeister Marko Lambion. Die Idee zum Malbuch kam vom Touristik-Service, umgesetzt haben sie Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen von der Christian-Rauch-Schule.

Bad Arolsen - Die Krake und eine Achterbahn, Ketten- und Kinderkarussell, ein Crêpes-Stand, aber auch das Residenzschloss und ein Lebkuchenherz zum Ausschneiden: Die rund 40 Schülerinnen und Schüler sind kreativ geworden bei der Gestaltung der Motive. Im Kunstunterricht von Sonja Wahle und Anne Jackisch sind die Bilder entstanden. Insgesamt kamen 80 Motive zusammen.

Die Auswahl trafen schließlich die Fünftklässler Malea Gatz, Kristin Rettberg, Lina Krug, Perla Beck und Yaqub Azimi zusammen mit den beiden Lehrerinnen sowie Claudia Wagener und Tobias Rückschloß vom Touristik-Service. 20 Motive fanden so den Weg in das Malbuch, unter anderem auch Slush-Eis. Dass das doch nicht sein müsse, fand Tobias Rückschloß bei der Auswahlsitzung. „Doch da wurde ich von den Fünftklässlern klar überstimmt“, berichtet er.

Abgabe über Tourist-Info und im Verwaltungszelt

In einer Auflage von 1500 Stück ist das Malbuch mit dem Untertitel „Mein Viehmarktsbesuch“ jetzt erschienen. Verteilt werden Exemplare an die rund 600 Grundschüler im Stadtgebiet. An der Tourist-Info im Bürgerhaus liegen auch Exemplare bereit, ebenso während des Viehmarkts im Verwaltungszelt. Sie sind kostenlos.

Für die Umsetzung habe man Kontakt zur Christian-Rauch-Schule aufgenommen und die Idee sei dort sofort auf fruchtbaren Boden gefallen, freute sich Bürgermeister Marko Lambion. Für die Schülerinnen und Schüler war es eine besondere Aufgabe, „wir konnten kreativ werden“, sagt Madleen Fieseler. Und Jule Diederich, die unter anderem das Kettenkarussell beisteuerte, dreht selbst gern eine Runde mit dem Fahrgeschäft. Und aufs Viehmarkt, so betonen sie, freuen sie sich ohnehin jedes Jahr besonders. jj