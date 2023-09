10 Jahre Arche KaNaum: „Viel Herzblut und Engagement“

Von: Julia Janzen

Besucher konnten mit einem „Einhorn“ posieren: Hier nutzen die Tierhausleiterinnen Daniela Nürnberg (links) und Sophia Kamens die Chance. © Julia Janzen

Seit zehn Jahren bestehen Stiftung und Tierhaus Arche KaNaum. Das wurde am Wochenende mit Hunderten Besuchern und einem großen Fest gefeiert.

Arolsen-Mengeringhausen - Musik und Tanz, Verkaufs- und Informationsstände, Führungen, einen Flohmarkt, Spiele und Leckereien: Für den runden Geburtstag hatte das Team der Arche ein buntes Programm vorbereitet. „Wow, zehn Jahre schon“, freute sich Sophia Kamens, die zusammen mit Daniela Nürnberg das Tierhaus leitet. Sie gab einen Überblick über die aktuellen Zahlen: 96 Katzen leben derzeit bei der Arche, damit sei die Einrichtung so voll wie nie, es gebe einen Aufnahme-Stopp.

Aber nicht nur Katzen und Kater leben im Tierhaus an der Landstraße. Auch Ziegen, Schafe, Pferde, Hängebauchschweine, Hasen und sogar Ochsen, Pferde und Waschbären sind in den Außengehegen und auf den riesigen Wiesen Zuhause.

Um vor allem die große Zahl an Katzen einzudämmen, setzt sich das Arche-Team seit Jahren dafür ein, dass eine Kastrationspflicht in Bad Arolsen eingeführt wird. „Wir haben verstanden, wie wichtig das ist“, sagte Bürgermeister Marko Lambion bei seinem Besuch. In Magistrat und Stadtverordnetenversammlung soll bald über das Thema entschieden werden. Lambion sagte in seinem Grußwort, dass längst nicht alle Katzen ein Zuhause mit liebevollen Besitzern hätten. Für viele Tiere sehe die Wahrheit anders aus, sie würden viel Leid erfahren. Er appellierte: „Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Katze anzuschaffen, sollte sich das sehr gut überlegen.“

Die Arche Kids hatten einen Tanz vorbereitet, den sie den Besuchern zeigten. © Julia Janzen

Der Bürgermeister lobte das Team, zu dem auch viele Ehrenamtliche gehören, das in den „vergangenen zehn Jahren mit viel Herzblut und Engagement“ gearbeitet und viele Tieren eine Zuflucht gegeben habe. Auch ein Geschenk gab es vom Rathauschef – allerdings für die Tiere.

Mehrere Mitarbeiter führten interessierte Besucher durch die Einrichtung, erläuterten die Arbeit der Arche KaNaum und luden zu Fotos mit „Einhorn“, aber auch mit den zutraulichen Waschbären ein. Die Arche Kids hatten extra fürs Fest einen Tanz einstudiert, es gab Musik mit Chrissi und einen Flohmarkt für Tierbedarf, junge Besucher konnten auch Steckenpferde basteln. Auch Essen und Getränke wurden angeboten.

Die Arche freut sich über Paten für die Tiere. Wer sich engagieren möchte und weitere Informationen rund um die Arbeit der Tierschützer gibt es auf der Internetseite der Arche KaNaum. jj