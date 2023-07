Vielfältiges Programm beim Schulfest in Herzhausen

Bei einem Experiment wurde beim Schulfest der Ederseeschule in Herzhausen die Erderwärmung demonstriert. © Hans Peter Osterhold

Es gab viele Ausstellungen mit Informationen, jede Menge an Verkaufsständen, Schul-Merchandising-Angebote, viel Musik und von weitem sichtbare „Highwalkers“ beim gut besuchten Schulfest der Ederseeschule in Herzhausen.

Vöhl-Herzhausen – ine Projektwoche war dem Fest vorausgegangen, an dem viele Projekte vorgestellt wurden: Die Bibliothek wurde verschönert, es gab eine Druckwerkstatt, Kochen, Ausflüge, Cocktails, Grafikdesign, ein Projekt zum Thema Klimawandel, Projekte der Schulband, Modellbau und sportliche Angebote. Alle trugen zum Gelingen des Schulfestes an unterschiedlichen Orten mit Ausstellungen, Vorführungen und Ständen bei.



Auf der Bühne gab es Musik der Schulband, der Band der Edertalschule aus Frankenberg und von Sängerin Nadine Fingerhut mit ihrem Kinderchor, die gemeinsam unter anderem das Lied „Wir leben alle auf demselben Planeten“ vortrugen.



Dazu gab es jede Menge kulinarische Angebote: Gegrilltes, Pizzabrötchen, Getränke, Kaffee und Kuchen, alkoholfreie Cocktails. Im Chemieraum fand eine Vorführung der besonderen Art statt. Unter dem Thema „Die Erde brennt“ erhielten die Besucherinnen und Besucher Informationen zur Erderwärmung durch steigende Co2- Werte. Dabei wurde diese auch experimentell demonstriert. In eine kleine Hülle wurde künstlich hergestelltes Co2 eingeführt, und die Temperatur stieg damit innerhalb des Raumes in wenigen Minuten um zwei bis drei Grad. Es gab dazu Erklärungskarten und ein Aufgabenblatt. Ein weiteres Experiment beschäftigte sich mit dem Abschmelzen der Gletscher. Am Verkaufsstand von „Schul-Merchandising“ gab es T-Shirts, Mäppchen und Taschen mit Schullogo zu kaufen. Die „Highwalkers“ waren auch ein Projekt in der Projektwoche, überall auf dem Gelände unterwegs. Eine Hüpfburg lud die Kleinsten zum Toben ein.



Die Grundschüler präsentierten Forschungen im Nationalpark, den Wandertag mit allen Sinnen und Informationen über die Sinnesorgane. Es gab außerdem einiges zu lernen über das Sonnensystem, dessen Entstehung und die Planeten. Tiere und Pflanzen im Wald wurden vorgestellt, in Fotos Skizzen und Ausstellungsgegenständen. Ein kleiner Flohmarkt wurde beim Schulfest auch angeboten. (Hans Peter Osterhold)