Vier Paare regieren die Schützen in Neukirchen

Vier neue Königspaare regieren die Schützen in Neukirchen: (von links) Das JugendkönigspaarLuis Schäfer und Danja Peter, das Ehrenkönigspaar Claudia und Günther Maurer, das Königspaar Marco und Monja Schytrumpf und vorne das Kinderkönigspaar Leonard Hövelmann und Kiana Löffler. © Barbara Liese

Der Schützenverein Neukirchen, die befreundeten Vereine und die Musikkapellen haben an ihrem letzten Festtag am Sonntag einen Bilderbuchsommertag erlebt.

Lichtenfels-Neukirchen – „Ein bisschen Wind wäre schon angenehm, aber so ist es eben im Sommer“, sagte Cindy Emmert. Sie hatte gute Laune und genoß ihren letzten Auftritt als noch amtierende Schützenkönigin.



Mit dabei waren beim großen Festzug auch die Vereine aus Rengershausen, Münden Schreufa, die Sachsenbergerburschenschaft, der Musikverein Neukirchen und der Spielmannszug Sachsenberg. Nach zwei spannenden und fröhlichen Tagen am neugestalteten Naturschießstand ist der Sonntag mit Umzug und Umkrönung noch einmal ein Höhepunkt des Schützenfestes.



Schützenfest in Neukirchen: Krönung und Tanz in der Schützenhalle

„Es ist bei uns schon lange Tradition, dass wir auch unsere Königinnen an einem Tag in den Mittelpunkt stellen“, erklärte Hauptmann Frank Isken und erläuterte: „Die amtierenden Königinnen übergeben, so wie die Könige ihre Ketten, auf dem Dorfplatz bei der Kirche ihre Krone an die Nachfolgerin weiter.“



Acht Jahre lang vertrat Horst Kuhnhenn mit seiner Frau Ursel als Ehrenkönig den Verein. Jetzt gehen beide in den Schützen-- Ruhestand und werden die Feste als Gäste genießen. Genau 25 Jahre nach dem Titel des Schützenkönigs, gelang Günter Maurer am Samstag nach einem spannenden Wettkampf, der entscheidende Schuss.

Mit seiner Frau Claudia wird er jetzt für fünf Jahre als Ehrenkönigspaar Verein repräsentieren. Auf dem Dorfplatz verabschiedeten sich nach vier Jahren Regentschaft Dirk und Cindy Emmert. Beide werden sich weiterhin für den Verein und im Vorstand engagieren. Das neue Königspaar Marco und Monja Schytrumpf übernimmt zum Abschluss der Zeremonie die Königsinsignien und wird, wie Jannik Isken vom Vorstand sagte, „Die Verantwortung, den Verein in den nächsten beiden Jahren nach Innen und Außen würdevoll zu vertreten in den Händen halten.“

Nach einem, wegen der Hitze verkürzten Marsch durch den Ort eröffneten die Königspaare in der Schützenhalle den Tanz zur Musik der Original Hinterbächer Musikanten, es wurde noch lange gefeiert. /Barbara Liese)