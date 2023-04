Verkauf sorgt für Wirbel: Jetzt spricht der Viessmann-Chef im Exklusiv-Interview

„Perspektive deutlich besser“

Der Verkauf der Viessmann-Sparte Klimalösungen (Climate Solution) an den US-Konzern Carrier Global sorgt für Aufruhr. Firmenchef Max Viessmann äußert sich exklusiv.

Warum hat sich das Unternehmen Viessmann zum Verkauf der Sparte Climate Solutions entschieden?

Wir bringen den Geschäftsbereich Climate Solutions in ein global agierendes Unternehmen ein, damit wir eine noch wettbewerbsfähigere Gruppe schaffen. Damit bieten wir unseren Mitarbeitenden eine noch bessere langfristige Perspektive in einem sich verändernden Markt.

Was spricht für den US-Konzern Carrier Global Corporation als Partner?

Wir haben uns mit verschiedensten Optionen auseinandergesetzt, wie wir in einem noch intensiveren Wettbewerbsumfeld erfolgreich wachsen können. Das Hauptkriterium war dabei, wie wir unserer sozialen Verantwortung für die Mitarbeitenden am besten gerecht werden. Wir haben gegenüber Carrier sehr klar kommuniziert, was unsere Erwartungshaltungen sind, und entsprechende Garantien vereinbart: drei Jahre Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen, fünf Jahre Sicherung der Standorte für Forschung und Entwicklung sowie Produktion zudem zehn Jahre Erhalt des Stammsitzes in Allendorf.

Viessmann-Chef zum Verkauf der Wärmepumpen-Sparte - „ist ein emotionaler Schritt“

Eine solche Verkaufsentscheidung nach 106 Jahren Eigenständigkeit war sicher nicht einfach. Gab es emotionale Diskussionen innerhalb der Familie?

Das war und ist ein sehr emotionaler Schritt. Aber es ist der richtige Schritt! Zudem bleibt das Familienunternehmen Viessmann-Group zu 100 Prozent in Familienhand. Das gilt auch für die Marke Viessmann. Die Marke gehört der Unternehmerfamilie, sie wird für die Carrier Group lizenziert. Die heutige Sparte Climate Solution wird weiterhin in der Viessmann-Identität und auch als Teil der erweiterten Familie agieren.

+ Max Viessmann, Vorstandsvorsitzender der Viessmann-Gruppe mit Sitz in Allendorf/Eder, hat unserer Zeitung ein exklusives Interview zum Verkauf der Klimasparte an Carrier gegeben. © Viessmann/nh

Lassen Sie mich bitte präzisieren: Gab es innerhalb der Familie Viessmann emotionale Diskussionen über die Option eines Verkaufs?

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren sehr herausfordernd, weil sich in unserem Marktumfeld so viel verändert hat. Wir haben gesehen, dass wir für die langfristige Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Veränderungen vornehmen müssen. Das Gute bei meinem Vater und mir ist, dass wir bei solchen Dingen immer derselben Meinung sind. Die Emotionalität bezieht sich eher auf die Frage: Was passiert mit unseren Viessmann-Familienmitgliedern und nicht, was das für uns – meinem Vater und mich – persönlich bedeutet.

Und da sind Sie sich einig, denke ich?

Ja, wir sind uns da absolut einig. Deswegen gibt es bei uns keine Klischees des Generationskonfliktes.

Viessmann-Mitarbeiter werden noch zum Verkauf der Wärmepumpen-Sparte informiert

Wann und wie haben Sie Ihre Mitarbeiter informiert?

Als die ersten Gerüchte im Markt waren, konnten und durften wir aus rechtlichen Gründen noch nicht breit informieren. Als der Vertrag mit Carrier unterschrieben war, haben wir dann umgehend kommuniziert. Das Erste, was wir gemacht haben, war heute Morgen die Arbeitnehmervertreter und die Mitarbeiter in Kenntnis zu setzen. Am Freitag werden wir die Fragen aller Viessmann-Familienmitglieder in Ruhe und ausführlich beantworten.

Hätte Viessmann als Marktführer von Wärmepumpen in Deutschland eigenständig bleiben und so am Markt bestehen können?

Wir haben sicherlich die Voraussetzung, um uns langfristig gut allein zu entwickeln. Aber wir denken nicht in Monaten, sondern in Dekaden. Auf die nächsten Jahre geschaut, ist ganz klar, dass wir in dieser Struktur in der Champions-League spielen und damit den Mitarbeitenden die bestmöglichen Aussichten geben.

In Waldeck-Frankenberg, speziell in Allendorf, sorgen sich Viessmann-Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze. Was sagen Sie einem Mitarbeiter, der ein Haus gebaut hat, das er in den nächsten 20 Jahren abbezahlen muss?

Mit den Garantien, denen Carrier zugestimmt hat, gibt es heute mehr Sicherheiten als es vorher der Fall war. Zudem ist die Zukunftsperspektive eine deutlich bessere. Das Zusammengehen mit Carrier ist ein Schritt für mehr Zukunftssicherheit, Wachstum und Relevanz.

Viessmann-Chef: Klimawandel braucht globale Lösungen

Kommen wir zu den Folgen: Sind die globalen Klimaziele nach Ihrer Verkaufsentscheidung eher einzuhalten?

Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung und braucht deshalb auch globale Lösungen. Mit der Zusammenführung beider Unternehmen können wir nun einen noch größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wie wirkt sich die Verkaufsentscheidung für deutsche Hausbesitzer oder Häuslebauer aus? Bekommen sie nun früher eine Wärmepumpe? Werden Wärmepumpen tendenziell eher günstiger oder teurer?

Kurzfristig ändert sich erstmal nichts. Mittelfristig wird es so sein, dass die Kapazitäten größer werden und der Zugang zu Komponenten deutlich einfacher wird. Damit wird sowohl die Wettbewerbsfähigkeit unserer Lösungen als auch die Verfügbarkeit dieser verbessert. Der Preis ergibt sich dann aus Angebot und Nachfrage.

Laut einer Pressemitteilung erhält die Familie Viessmann 80 Prozent des Kaufpreises von 12 Milliarden Euro in bar und 20 Prozent in Carrier-Aktien. Was soll mit diesem Geld geschehen?

Wir werden die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zum einen in unsere unternehmerischen Aktivitäten außerhalb der Climate Solutions investieren. Dort sind wir sehr stark im Bereich CO2-Speicherung, -Vermeidung und -Reduktion unterwegs. Darüber hinaus werden wir unsere Aktivitäten in den Stiftungen zum Wohle der Menschen und unser soziales Engagement stark ausbauen.

Hat die Verkaufsentscheidung auch Folgen für die zahlreichen Zulieferer und Handwerkspartner in Waldeck-Frankenberg?

Sie gibt beiden Gruppen eine noch sicherere Zukunftsperspektive. Insbesondere für unsere Handwerkspartner steigt die Attraktivität, weil unser Produktportfolio durch die Produkte der Carrier-Gruppe, zu der auch die Marke Toshiba gehört, deutlich ansteigt. Wir sind also in Zukunft ein noch ganzheitlicherer Anbieter als heute.

Viessmann hat immer wieder seine Verbundenheit zu Waldeck-Frankenberg betont und dies auch durch vielfältige Unterstützung in der Region bewiesen. Wird dies in Zukunft so bleiben?

Die Viessmann-Familie engagiert sich direkt in Projekten, aber auch sehr stark durch die lokalen Stiftungen. Die Viessmann-Allendorf-Stiftung wird sich natürlich auch in der Zukunft sehr stark lokal engagieren.

Gibt es Auswirkungen auf das Sport-Sponsoring der Firma Viessmann?

Die Marke Viessmann und die damit einhergehenden Aktivitäten sind auch für die Carrier-Gruppe sehr wichtig. Die Vertragsverhältnisse werden weiterhin bestehen.

Wie sehen Sie persönlich Ihre Zukunft? Zu lesen war, dass Sie Mitglied des Verwaltungsrates der Carrier-Group werden. Wird man Sie künftig noch in Allendorf antreffen?

Ich bin in meiner ersten Funktion CEO der Viessmann Group. Das werde ich auch weiterhin uneingeschränkt sein. Das ist, mit Augenzwinkern, eine tagfüllende Arbeit. Man kann fest davon ausgehen, dass man mich häufig im Oberen Edertal antreffen wird. Ich bin nicht nur hier aufgewachsen, sondern fühle mich mit meiner Heimat und der Region sehr verbunden.