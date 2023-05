Volkmarser Feuerwehr befreit einklemmte Fahrerin

Von: Elmar Schulten

Unfall auf der Landesstraße zwischen Volkmarsen und Welda: Die Feuerwehr musste das Dach des auf der Seite liegenden Fahrzeugs öffnen, um die verletzte Fahrerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. © Markus Sinnhuber

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Volkmarsen und Welda musste die Volkmarser Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr das Dach des auf der Seite liegenden Fahrzeugs öffnen, um die verletzte Fahrerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Volkmarsen - Aus bislang ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem Auto auf der aktuell nur für den Anliegerverkehr freigegebenen Straße von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehrleute aus Volkmarsen und Külte sicherten das Fahrzeug mit dem Stabfast-System gesichert. In Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde eine patientenorientierte, schnelle Rettung durchgeführt, in dem das gesamte Fahrzeugdach abgeklappt wurde. Anschließend konnte die verletzte Person aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte reinigten die verschmutze Fahrbahn und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei.