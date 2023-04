Volkmarser Gerichtsstraße wieder frei -Warburger Straße bleibt eine Großbaustelle

Von: Elmar Schulten

Gussasphalt wird per Hand glattgestrichen: Die Gerichtsstraße kann heute wieder Verkehr freigegeben werden. © Elmar Schulten

Nachdem am Donnerstag (27. April) in der Gerichtsstraße die Randstreifen mit Gussasphalt ausgefüllt und auch die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden konnten, wird die wichtige innerörtliche Straße voraussichtlich am Freitag, 28. April, für den Verkehr freigegeben.

Volkmarsen - Gleichzeitig beginnt der nächste Bauabschnitt mit Vollsperrung der Warburger Straße. Auf einer Länge von 900 Meter lassen der Landesstraßenbaubetrieb Hessen Mobil, die Stadt Volkmarsen und der Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) in einer Gemeinschaftsmaßnahme die Landesstraße L 3075 innerhalb der Stadt Volkmarsen erneuern. Der dritte von vier Bauabschnitten auf der Warburger Straße Richtung Krankenhaus dauert voraussichtlich bis Anfang September.

Die Umleitungen aus Richtung Warburg und aus Richtung Arolsen bleiben bestehen. Die Zufahrt zum Krankenhaus ist aus Richtung Warburg wieder über die L 3075 möglich. Ansonsten erfolgt die Zufahrt über eine innerörtliche Umleitung. Alle Umleitungsstrecken sind in beiden Richtungen ausgeschildert. Hessen-Mobil, die Stadt Volkmarsen und der KBN bitten alle Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme und den damit verbundenen Einschränkungen.