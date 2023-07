Erfahrungen im Magistrat gesammelt

Volkmarser will Bürgermeister in Diemelstadt werden

Von: Elmar Schulten

Andreas Fritz aus Volkmarsen kandidiert für das Amt des Bürgermeisters von Diemelstadt. In der Hand hält er die Formulare, die er zur Kandidatur einreichen muss. Dazu muss er zunächst 50 Unterstützungsunterschriften sammeln. Unterstützt wird der parteiunabhängige Bewerber von der FWG, der SPD und den Grünen. © privat

Als erster Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Diemelstadt hat der 47-jährige Andreas Fritz aus Volkmarsen seinen Hut in den Ring geworfen. Unterstützt wird der parteiunabhängige Kandidat von der SPD, den Grünen und den Freien Wählern.

Diemelstadt - Amtsinhaber Elmar Schröder hat bekanntlich schon vor Monaten angekündigt, dass er bei der der Wahl am 8. Oktober nicht zur Wiederwahl antreten wird. So fungierte Bürgermeister Schröder diesmal als Wahlleiter, bei dem die Kandidaten bis zum 31. Juli ihre Wahlunterlagen einreichen müssen.

Die dazu nötigen Formulare hat Andreas Fritz am vergangenen Freitag im Rathaus in Rhoden abgeholt. Nun geht es ihm darum, die notwendigen 50 Unterstützungsunterschriften einzusammeln. Hierbei erhält er tatkräftige Unterstützung von den Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern von SPD, FWG und Bündnis 90/Die Grünen, die seine Kandidatur von Andreas Fritz unterstützen.

SPD hatte mehrere Bewerber zur Auswahl

In unabhängig voneinander durchgeführten Bewerbergesprächen hat er sich jeweils den Gremien der drei Parteien vorgestellt und seine Ziele und Visionen für Diemelstadt dargelegt.

Nach Aussage des SPD Vorsitzenden Thomas Oeckei hat sich Andreas Fritz hierbei gegen andere Bewerber durchgesetzt und wusste zu überzeugen. Vorstand und Fraktion haben sich einstimmig für Andreas Fritz ausgesprochen.

Kommunalpolitisch gut vernetzt

In Kürze wird sich der Bewerber auch noch der Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins vorstellen. Auch der Sprecher des Grünen Ortsverbandes, Klaus Tschentscher und Fraktionsvorsitzende Christine Garve-Liebig, haben mit Andreas Fritz wie sie sagen „einen hoch motivierten und sachkundigen Kandidaten“ kennengelernt, den der Ortsverband unterstützen wird.

In verschieden Gesprächen im Vorfeld haben die klaren Vorstellungen und die große Motivation von Andreas Fritz beindruckt, kommentiert FWG Vorsitzender Jürgen Pawelczig. Seine offene, umsichtige, strukturierte und kommunikative Art habe die gesamte Fraktion der FWG Diemelstadt überzeugt. „Ein fähiger Kandidat mit gutem Netzwerk, langjähriger kommunalpolitischer Erfahrung und hohem ehrenamtlichen Engagement“, fasst Pawelczig seinen Eindruck zusammen.

CDU hält sich noch bedeckt

Auch bei der CDU hat Fritz schon „angeklopft“, wie Vorsitzender Siegfried Patzer auf Anfrage der WLZ bestätigte: „Wir haben noch einen eigenen Kandidaten in peto und warten ab, ob der tatsächlich antreten möchte. Wir werden uns aber auf jeden Fall auch noch mit Andreas Fritz zum Gespräch treffen.“

Auch wenn es noch über drei Monate bis zur Wahl sind, wollte Fritz mit der Bekanntgabe der Kandidatur nicht länger warten: „Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann sollte sie auch kommuniziert werden. Transparenz und Klarheit sind mir wichtig.“ Nun beginnt der Wahlkampf.

Der gebürtige Volkmarser ist ein Kind Nordwaldecks und hat sich in seiner Heimatstadt, in der er mit seiner Ehefrau und drei Kindern lebt, jahrelang in vielen Vereinen und der Kommunalpolitik engagiert.



Erfahrungen im Magistrat gesammelt

Von 2001 bis 2012 war er FWG-Stadtverordneter in Volkmarsen, legte dann eine längere Familienpause ein, um dann 2020 als Nachrücker in den Magistrat der Stadt einzuziehen.



„Als Stadtrat habe ich sehr tiefe Einblicke in die Arbeit eines Bürgermeisters bekommen. Ich war bei Einstellungsgesprächen dabei und habe die Aufstellung der Haushalte aus nächster Nähe miterlebt.“ Ehrenamtlich engagiert ist Fritz zudem seit vielen Jahren beim Kur- und Verkehrsverein, der auch den Betrieb der Zapfanlage am Sauerbrunnen organisiert.

Verlockende Aufgabe in der Nachbarstadt

Beruflich ist Andreas Fritz seit 23 Jahren beim Amtsgericht Korbach als Obergerichtsvollzieher in verantwortungsvoller Position tätig und nach eigenen Angaben viel im Waldecker Land unterwegs, wodurch ihm Land und Leute gut bekannt sind. In den letzten Jahren sei jedoch die Entscheidung gereift, sich beruflich noch einmal einer neuen Herausforderung zu stellen, so der Kandidat weiter.

Dabei sei der Wunsch gereift, Bürgermeister zu werden. Dass sich nun in der Nachbarstadt Diemelstadt die Möglichkeit ergibt, freut den Kandidaten umso mehr.



Diemelstadt hat viel Potenzial

Die nächsten Wochen und Monate bis zur Wahl werden sicherlich eine Herausforderung, ist sich Andreas Fritz sicher. Doch er weiß um den uneingeschränkten Rückhalt seiner Familie, die seine Bewerbung trägt und hinter ihm steht.



Gemeinsam mit den Bürgern, dem Stadtparlament, dem Magistrat und der Verwaltung möchte er „die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortführen, die Zukunft der Stadt gestalten und die Erfolgsgeschichte der Diemelstadt weiter schreiben“, wie der Kandidat in einer Presseerklärung schreibt. Die Stadt habe viel Potenzial und das wolle er nutzen. (Elmar Schulten)