Fachsimpeln unter Freunden: Christian Kamm und Steffen Niedermayer tüfteln an alten Autos

Von: Marianne Dämmer

Aufwendig restaurierte Steffen Niedermayer (rechts) den Morris Minor Traveller „Woody“ mit Holzaufbau – ein englischer Rechtslenker. Christian Kamm aus Goddelsheim baute und lieferte die Innenausstattung. © Steffen Niedermayer

Das Thema Mobilität begeistert viele Menschen. Aber dazu zählen nicht nur moderne Fahrzeuge. Eine große Faszination üben Oldtimer aus. In unserer Serie „Faszination Oldtimer“ stellen wir Menschen und Fahrzeuge vor.

Goddelsheim – Fachsimpeln unter Freunden. Das ist dann am schönsten, wenn beide auch wirklich etwas von ihrem Fach verstehen und davon von Grund auf begeistert sind. Bei Christian Kamm aus Goddelsheim und Steffen Niedermayer aus Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg ist das der Fall. Wenn die Entfernung zwischen Goddelsheim und Mosbach auch rund 300 Kilometer beträgt und sie sich höchstens vier, fünf Mal im Jahr sehen können: Der Austausch über ihr Handwerk und ihr Hobby ist seit 30 Jahren so eng wie vom Karosserie- und Fahrzeugbau zu Oldtimern.

Kennengelernt haben sich die beiden inzwischen 52-Jährigen 1989 mit Beginn ihrer Lehre zum Karosserie- und Fahrzeugbauer bei „Drögmöller Karosserien“ in Heilbronn, der letzten Reisebusmanufaktur Deutschlands. „Wir haben dort eine fachlich hervorragende Ausbildung erhalten. Pro Jahr wurden 20 bis 25 Azubis ausgebildet und unser Lehrmeister hat 15 Bundessieger ausgebildet“, erklärt Christian Kamm. Steffen Niedermayer selbst war zweiter Landessieger im Karosseriebau Leistungswettbewerb.

Gemeinsam mit dem Lehrmeister arbeiteten sie im Rahmen der Ausbildung einen Rennwagen der französischen Marke Amilcar auf, wohl Baujahr 1927, „ein ganz seltenes, exotisches Model, das der Lehrmeister mit uns für jemanden in Privatbesitz restauriert hat – eine fantastische Erfahrung“, sagt Steffen Niedermayer. Der fachliche Austausch war so eng, dass der Lehrmeister sogar Kamms Karosseriebau-Betrieb in Goddelsheim besuchte.

So kam es, dass die Luftleitbleche im Schwellerbereich für den flotten Amilcar damals auch von Kamm hergestellt wurden, erklärt Christian Kamm – der genau dieses Auto vor fünf Jahren auf einer Geschäftsreise in Süddeutschland im Vorbeifahren zufällig vor einer Werkstatt entdeckte, anhielt und Erinnerungsfotos machte.

Dann war viele Jahre kein Raum für Oldtimer – Beruf und Familie gingen vor. Während Christian Kamm nach der Lehre und einem Gesellenjahr in Hamburg Fahrzeugbau mit dem Schwerpunkt Karosseriekonstruktion studierte und 2002 im elterlichen Betrieb in Goddelsheim anfing, arbeitete Steffen Niedermayer als Geselle unter anderem bei Audi in Neckarsulm, übernahm eine Stelle als Ausbilder für benachteiligte Jugendliche in einer Lehrwerkstatt, machte seinen Meister und sich 2001 selbstständig mit einem Metallbaubetrieb. „Ich hatte den Traum, eine Oldtimer-Werkstatt aufzumachen, das Wagnis war mir dann aber doch zu groß“, sagt der Mosbacher.

Beide haben eine Familie gegründet und zwei Kinder – Niedermayer zwei Mädchen, Kamm zwei Jungen. Und beide haben die guten Seiten und die Herausforderungen der Selbstständigkeit erfahren – jeder auf seine Weise. Steffen Niedermayer fing bei Null an mit seinem Dienstleistungsbetrieb. Kamms Betrieb arbeitet seit mehr als 50 Jahren für die Flugzeugbranche, überlebte schwere Krisen nach den Terroranschlägen in New York 2001, nach den Bankenkrise 2008 und durch Corona, nun sind Personal und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch Material „eine riesige Herausforderung“, sagt Kamm. Nach Möglichkeit unterstützen sie sich beruflich gegenseitig.

Getragen hat sie ihre Freundschaft und „unsere gute handwerkliche Ausbildung. Das ist eine Basis fürs ganze Leben. Das möchte ich den jungen Leuten gern klar machen und für eine Ausbildung im Handwerk werben. Damit ist alles drin“, unterstreicht Kamm.

Oldtimer selbst „aufzumöbeln“, zum Beispiel: Aufwendig restaurierte Steffen Niedermayer 2021 und 2022 einen Morris Minor Traveller „Woody“ mit Holzaufbau, Baujahr 1964, „ein englischer Rechtslenker, der durchaus bis zu 120 Stundenkilometer fährt“, erklärt Niedermayer. Und wieder kam Goddelsheimer Know-how ins Spiel, denn mit der Innenausstattung aus dem Kammschen Unternehmen überraschte ihn Christian Kamm zum Geburtstag.

Niedermayer macht mit seiner Familie hin und wieder Ausflüge mit dem Oldtimer, die meiste Zeit steht das historische Automobil jedoch in einem großen Container, in den er eine riesige Glasscheibe gebaut hat, damit der Morris gut zu sehen ist. „Das ist ein echter Hingucker“, sagt der Baden Württemberger und lacht. „30 Jahre Freundschaft ist etwas Wunderbares – und dann auch noch in Verbindung mit Oldtimern und handwerklich-fachlichen Austausch“, freut sich Christian Kamm.