Vom Leutnant zum neuen König der Schützengesellschaft Volkmarsen

Von: Armin Haß

Das neue Volkmarser Schützenkönigspaar Alexander und Sabine Buchenau mit den Adjutanten Florian Henze (links) und Heiko Funke (rechts). © Armin Haß

Neuer Volkmarser Schützenkönig wurde beim spannenden Vogelschießen gestern Nachmittagder Leutnant Alexander Buchenau, mit Ehefrau Sabine hat er die kommenden zwei Jahre die Regentschaft inne.

Volkmarsen –Neues Kinderkönigspaar sind Jannes Noll und Lorena Thielemann, sie folgt ihrer Schwester Soraya, die vier Jahre mit Till Michels die Kinderkompanie anführte.

Das neue Kinderkönigspaar Lorene Thielemann (links) und Jannes Noll mit den Vorgängern Till Michels und Soraya Thielemann (Lorenas Schwester). © Armin Haß

Erster Höhepunkt war der Festzug am Pfingstsonntag: Bei strahlendem Sonnenschein marschierten mit Abordnungen heimischer und auswärtiger Vereine zum klingenden Spiel des Musikvereins Volkmarsen durch die Kugelsburgstadt.

Neben den scheidenden Königen mit ihren Gefolgsleuten zogen die Kanoniere, die nach dem Appell vor dem Rathaus Böllerschüsse abfeuerten, die Gewehrgruppe, Offiziere, Schützen, Kinderkompanie und der erstmals durch zwei Frauen verstärkte Vorstand durch die Stadt an Twiste und Erpe.

Polonaise in Volkmarsen. Der scheidende Schützenkönig Alexander Schacht führte mit seiner Mutter Lydia Schacht den Festzug an. © Armin Haß

Ihre Verbundenheit zeigten die Schützenvereine aus Welda und Wetterburg mit starken Abordnungen einschließlich der Königspaare. Die Lütersheimer Schützen stießen wegen ihrer Verpflichtungen beim Freischießen Freienhagen erst später zum Festgeschehen hinzu.

Prinzengarde, Dreigestirn und König

Mit von der Partie war eine Abordnung aus Dehausen, denn aus dem Ort stammt der scheidende König Alexander Schacht. Zudem erinnerten die Teilnehmer an das letzte Schützenfest in dem heutigen Diemelstädter Ortsteil vor 111 Jahren.

Alexander Schacht bekräftigte, dass durch seine Verindung zur Schützengesellschaft feste Freundschaften entstanden sein. Ohne die anderen Volkmarser Vereine, bekräftigte Vorsitzender Norbert Schmand bei dem Aufmarsch, wären das Heimatfest und der Umzug nicht möglich: So zogen die Prinzengarde und das Dreigestirn, Abordnungen des VfR, des Turnverein, der Landfrauen, der Feuerwehr und der Katholischen Jugend mit.

Männerkompanie mit Kanonieren beim Volkmarser Schützenfestzug am Pfingstsonntag bei strahlend blauem Himmel. © Armin Haß

Die Volkmarser Schützen feiern seit 1638 nach den Statuten zu Pfingsten an einem „löblichen Ort“ ihr Fest. „Wir stehen aber auch für eine Haltung“, sagte Oberst Andreas Sandhäger. Die Schützen zeigten, dass es sich lohne, für Werte und die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung einzutreten. Freilich sei es auch schön, gemeinsam und friedlich zu feiern. Bürgermeister Hendrik Vahle, ehemaliger Vorsitzender und Oberleutnant der Schützen, wurde bei dem Appell auf dem Marktplatz offiziell verabschiedet. Diakon Alexander von Rüden wurde von seiner Funktion als Königsadjutant mit Dankesworten entbunden.

Aufmarsch der Volkmarser Schützen zum Festzug am Marktplatz. © Armin Haß

Am Sonntagnachmittag standen die Kinder und Jugendliche bei einer Polonaise im Blickpunkt. Am Abend bot eine glanzvolle Polonaise der Erwachsenen mit gut 70 Paaren zu den Klängen des Musikvereins in der Henkelmann-Arena einen weiteren Höhepunkt bei dem Heimatfest, bevor es zum Schützenball mit der Band „Genial live“ ging.

Musikverein Volkmarsen mit Angehörigen des Ehrengefolges des noch amtierenden Königs. © Armin Haß

Nach dem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Martin Fischer und Pfarrerin Britta Holk am Pfingstmontag und der traditionellen Löhnung ging es zum Frühschoppen und zum spannenden Königsschießen. Hoch her ging es bereits beim „Romantica“-Abend vor dem eigentlichen Schützenfest am Freitagabend in der Nordhessenhalle. (Armin Haß )