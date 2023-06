Bei Berufsfeuerwehren beworben

Von der Adorfer Jugendfeuerwehr zum Chef der Hanauer Berufsfeuerwehr

Der neue Leiter der Hanauer Berufsfeuerwehr: Viel erlebt hat Hendrik Frese seit seinen Zeiten in der Adorfer Jugendfeuerwehr. Nach Stationen in Frankfurt und Hamburg hat er in der Grimm-Stadt den Chefposten übernommen. © Patrick Scheiber

Von der Adorfer Jugendfeuerwehr zum Chef der Hanauer Berufsfeuerwehr: Hendrik Frese sein Hobby zum Beruf gemacht - und ist dabei die Karriereleiter steil nach oben geklettert.

Adorf / Hanau – Mit zwölf Jahren nahm Hendrik Frese 1986 seinen Mut zusammen und ging zum Gerätehaus in der Adorfer Dorfmitte: Er wollte Mitglied der Jugendfeuerwehr werden. Schon kurz darauf trug er einen blauen Kombi und tauchte ein in die vielseitige Welt des Brandschutzes.

„Es hat mich nicht losgelassen,“ sagt er: Aus seinem Hobby wurde der Beruf. Heute trägt der 49 Jahre alte Hendrik Frese die zwei goldenen Sterne eines Brandoberrats am Ärmel seiner Uniform – er ist in diesem Jahr Leiter der Hanauer Berufsfeuerwehr geworden.

„Es war eine tolle Zeit“

„Die Jugendfeuerwehr fand ich faszinierend“, berichtet er. „Es war eine tolle Zeit, sie hat mich geprägt.“ Gerade die Jugendwarte Willi Emde und Bernd Scheele packten den jungen Adorfer. „Sie haben ihre Begeisterung für die Feuerwehr gelebt.“ Im Grunde sei es ein Quartett gewesen, Rolf Behle und Norbert Bangert in der Wehrführung hinzugerechnet: Sie wussten um die Bedeutung der Nachwuchsgewinnung. Er sei mit offenen Armen aufgenommen worden, sagt Frese. Es habe Teamgeist und Zusammenhalt geherrscht. Auch technisch sei Adorf gut aufgestellt gewesen.



Die Anfänge: Hendrik Frese in der Adorfer Jugendfeuerwehr. © Privat

Mit 17 wechselte Frese in die Einsatzabteilung, er besuchte den Grundlehrgang und jedes Jahr Lehrgänge – für Truppführer, Atemschutzgeräteträger, Maschinist, Sprechfunker und Gruppenführer. Er fuhr zu Einsätzen, jeden Samstag war Dienst, er half mit bei der Erweiterung des Gerätehauses. Er hätte auch in der Adorfer Feuerwehr Karriere machen können – doch er wollte hauptamtlich einsteigen.



Bei Berufsfeuerwehren beworben

Nach dem Abitur 1991 in Korbach bewarb er sich bei Berufsfeuerwehren – sie lehnten ab, weil er keine Berufsausbildung hatte. So absolvierte er in Arolsen eine Lehre als Energie-Elektroniker, die wegen seines Abiturs auf zwei Jahre verkürzt wurde. Nach einem Jahr als Geselle fing er 1996 bei der Frankfurter Berufsfeuerwehr an.



Als Beamter wollte er in den gehobenen Dienst gelangen. Dazu betrat er Neuland: Heute ist ein duales Studium Standard, in den Berufsfeuerwehren war es noch nicht üblich. Und so erregte Frese intern Aufsehen, als er mit seinem Amtsleiter vereinbarte, ein nebenberufliches Studium zu beginnen: Frese arbeitete in Teilzeit weiter und studierte an der Frankfurter Fachhochschule Elektrotechnik „Ich hatte zwei Jobs nebeneinander, das war ganz schön anstrengend.“ 2003 war er Diplom-Ingenieur.



Wechsel nach Hamburg

Der Wechsel nach Hamburg habe ihm dann 2004 alle Türen geöffnet, berichtet er. Der Stadtstaat habe flache Hierarchien. Er habe Chancen erhalten, „die ich in Frankfurt so nicht bekommen hätte“. Er leitete Wachabteilungen und engagierte sich in Projekten – etwa zur Einführung des Digitalfunks.



Von 2011 bis 2015 war er Pressesprecher der Hamburger Feuerwehr – 2014 bekam sein Team die Auszeichnung „Pressestelle des Jahres“. Als Beamter des höheren Dienstes saß er im Stab für die Vorbereitung des G20-Treffens 2017 in Hamburg. „Die Feuerwehr hatte ein sehr gutes Lagebild“, sagt er rückblickend. „Wir waren auf alle Eventualitäten vorbereitet.“



Leiter von Rettungswachen

Nach dem großen Gipfeltreffen reiste er ein Jahr lang dienstlich durch Deutschland, dann übernahm er die Leitung der Feuer- und Rettungswache Innenstadt, in dessen Bezirk der Hafen und alle großen Sehenswürdigkeiten der Hansestadt liegen. Die 140 Mitarbeiter hätten 50 Alarme am Tag gehabt, berichtet er, meist sei der Rettungsdienst ausgerückt.



Für zwei Jahre übernahm er die größte Feuerwache der Stadt in Osdorf, die 165 Mitarbeiter sind auch zuständig für die Elbtunnel und die Tunnelleitstelle. Seine Hauptaufgabe sei dort die Personalführung gewesen.



In Hamburg fand er Ende 2005 auch privat sein Glück, er lernte eine Frau aus Ostholstein kennen. Als 2014 ihr Sohn unterwegs war, heiraten die beiden. Den heute acht Jahre alten Sohn hat Frese schon angesteckt mit seiner Begeisterung für die Feuerwehr: Er ist Mitglied der Kinderfeuerwehr geworden.



Leiter der neuen Hanauer Berufsfeuerwehr

Hendrik Frese beschloss, sich noch einmal zu verändern: Er strebte als nächster Stufe auf der Karriereleiter eine Amtsleitung an – bei bundesweit nur 113 Berufsfeuerwehren sind die Aussichten überschaubar. Der Zufall habe ihn nach Hanau geführt, berichtet er: Dort hörte Peter Hack auf, den Frese schon seit ihren gemeinsamen Dienstzeiten in Frankfurt kennt.

Frese trat seinen Dienst 2023 in der spannenden Zeit des Wandels an. Hanau wächst und überschreitet demnächst die Grenze von 100 000 Einwohnern. Damit gilt Hanau als Großstadt und wird zur kreisfreien Stadt. Das hat auch Folgen für den Brand- und Katastrophenschutz: Vor zwei Jahren begann die Umwandlung der freiwilligen Feuerwehr in eine Berufsfeuerwehr.



In diesem Prozess steht Frese an der Spitze: „Ich kann viel gestalten, es ist viel Planungs- und Pionierarbeit“, schildert er. Derzeit sitze er an der Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Mit seinem Team muss er klären: Sind wir richtig aufgestellt? Was fehlt? Reicht eine Rettungswache aus? Ausbildungstrukturen müssen sich ändern, Führungspositionen werden neu zugeschnitten.



Klar ist: „Wir müssen personell aufstocken“. Derzeit habe er rund 60 Hauptamtliche im 24-Stunden-Schichtdienst in der Wachabteilung und weitere 25 Kollegen im Tagdienst mit der Verwaltung. Derzeit gebe es zehn Funktionen und die Fernmeldestelle, zwölf Funktionen seien angestrebt, berichtet er. Die Feuerwehr fährt rund 1600 Einsätze im Jahr. Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten zusammen, diese Vernetzung wird auch bleiben.

Kollegialer Führungsstil

Über die Jahre hat Frese seinen eigenen Führungsstil entwickelt. „Ich bin sehr kollegial unterwegs“, beschreibt er. „Wir sind ein Team, alle gehören dazu.“ Und jeder könne eine gute Idee haben. Er helfe nach einem Einsatz auch mal beim Aufräumen, wenn die Zeit dafür bleibe.



Generell gelte es, viel mehr erklären als es früher üblich gewesen sei, beschreibt er. Auch die Ansprüche der Kollegen seien in Zeiten der Personalknappheit höher.



„Die Arbeit macht wahnsinnig Spaß“, sagt Frese. Die Entscheidung für die Karriere in der Berufsfeuerwehr bereut er nicht: „Ich würde es heute wieder so machen.“

Kontakt zur alten Heimat

Den Kontakt nach Waldeck erhält Frese weiter aufrecht. Er besucht regelmäßig seine Eltern in Adorf, auch Touren mit dem Mountainbike oder Wanderungen führen ihn durch die alte Heimat.

Auch zum Jubiläum der Adorfer Jugendfeuerwehr im Mai war er zu Gast. Er habe die „alte Garde“ getroffen, die heute in der Alters- und Ehrenabteilung aktiv sei. Und viele ehemalige Kameraden. „Es war schön sie alle wiederzusehen.“