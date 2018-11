Von Mäusen und Menschen: Ein Schädlingsbekämpfer spricht über seine Arbeit

Björn Nöchel, Schädlingsbekämpfer und Desinfekteur aus Bad Zwesten, kommt ins Spiel, wenn andere wegen Schädlingen nicht mehr weiter wissen.

Schädlinge im Haushalt oder auf dem Grundstück – das ist ein heikles Thema, ein Tabu. Es wird sofort mangelnde Sauberkeit vermutet. Können Sie es etwas aus der Schmuddel-Ecke herausholen?

Björn Nöchel: Jein. Wir finden verdreckte und vermüllte Wohnungen vor, so dass sich Ratten oder Kakerlaken dahin gezogen haben, aber wir haben auch Objekte, wo sich aufgrund von Bauschädigung zum Beispiel Silberfische oder Kellerasseln eingefunden haben. Manchmal kommen Tiere aber einfach auch ins Haus, weil man vergessen hat, die Kellertür oder das Kellerfenster zuzumachen: Wenn es jetzt nachts kalt wird, suchen Mäuse und Ratten den Weg ins Warme. Also es hat nicht immer etwas mit den hygienischen Zuständen zu Hause zu tun. Ich rate den Kunden, offen mit dem Thema umzugehen nach dem Motto „Wir hatten ein Problem und haben etwas dagegen unternommen“. Wir sind da auch als Firma offensiv – ungleich vieler Kollegen machen wir auf unseren Fahrzeugen für unsere Arbeit Werbung.

Ja, auf einem Ihrer Autos steht „Tatortreiniger“. Da denkt man gleich an Mord und die gleichnamige TV-Serie.

Nöchel: Ja, Tatortreinigung ist ja auch eines unserer Arbeitsfelder. Die Serie war übrigens für uns sehr positiv, hat uns geholfen. Mit der Werbung „Tatortreiniger“ kommen die Leute meist sogar besser zurecht als mit der Aufschrift Schädlingsbekämpfung.

Was sind Ihre häufigsten Einsätze?

Nöchel: Wir haben alles querbeet. Das ist saisonal bedingt. Wir hatten dieses Jahr allein über 500 Kunden, die uns wegen eines Wespennestes gerufen haben. Manche hatten sogar zehn Wespennester. Jetzt gehen wir in die Nagerzeit über und hatten schon etliche Anfragen wegen Ratten und Mäusen, die sich aufgrund der Wetterlage wunderbar entwickeln konnten. Waschbären sind im Frühjahr besonders aktiv, ebenso wie Ameisen. Zwischendurch gibt es einige Floheinsätze, ganzjährig sind wir mit Desinfektionen beschäftigt und ganzjährig sind inzwischen auch Bettwanzen auf dem Vormarsch.

Wie kommt das?

Nöchel: Wer viel unterwegs ist, kann sich Bettwanzen schnell einhandeln und verschleppen. Wir hatten zum Beispiel einen Notruf morgens ums sechs Uhr von Eltern, die ihre Tochter gerade am Flughafen abgeholt hatten. Sie hatte ein Jahr als Au-Pair in Amerika verbracht und war komplett verseucht mit Bettwanzen. Selbst ihr Laptop war betroffen. Vieles kann in einer Wärmekammer behandelt werden, wir setzen aber auch eine chemische Keule ein, denn um die Bettwanzen sicher abzutöten, braucht man mindestens 60 Grad Celsius, und das wird für viele Möbel und Gegenstände kriminell.

Wer gehört zu Ihren Kunden?

Nöchel: Wir haben rund 50 Prozent Vertragskunden – der Lebensmittelmarkt um die Ecke oder die Bäckerei mit Filialen, wo wir in der Regel monatlich nach dem rechten schauen. Der Rest sind so genannte Job-Kunden – jemand hat ein Problem, wir machen eine Inspektion, einen Vorschlag und gehen entsprechend vor, wenn der Kunde das möchte. Ansonsten haben wir an Kunden alles dabei. Vom Abgeordneten bis zum Zuhälter, vom ganz normalen Bürger bis zur Frau oder zum Mann, die super pingelig sind. Auch Menschen, die sich nach außen etepetete geben und zu Hause sieht es furchtbar aus. Und bei jedem Kunden steckt eine Geschichte dahinter. Etwas Psychologie ist oft gefragt, um den Kunden auch zu beruhigen, denn Schädlinge sind, wie wir wissen, immer noch ein Tabu.

Wie oft müssen Sie Messie-Wohnungen ausräumen oder Tatorte säubern?

Nöchel: Die Zahl steigt, wir haben im Schnitt ein Dutzend im Jahr. In den Sommermonaten werden wir verstärkt angefragt, weil dann die Gerüche so massiv werden, dass es den Nachbarn auffällt. Aber auch im Frühjahr haben wir mehr Einsätze, weil dann die Menschen, die um die Advents- oder Weihnachtszeit gestorben sind oder sich umgebracht haben, verstärkt in die Meldung kommen. Wird es draußen wärmer, fällt den Hausbewohnern auf, dass sie ihren Nachbarn wochenlang nicht gesehen haben. Gestorben wird immer und es kommt häufiger vor, dass die Menschen dann ein paar Tage liegen bleiben. Dann treten Körperflüssigkeiten aus, wir säubern das, desinfizieren und nebeln gegebenenfalls mit Wasserstoffperoxid.

Wie bereiten Sie sich selbst auf Ihre Arbeit vor, müssen Sie sich besonders schützen?

Nöchel: Händehygiene ist ein ganz wichtiges Thema. Ich desinfiziere mir mindestens zehn Mal am Tag die Hände. Je nachdem, mit welchen Mitteln wir hantieren, sind Vollmasken mit Filter oder Ganzkörperanzüge im Spiel. Prinzipiell ist es wichtig, mit offenen Augen an das Problem zu gehen, es aber auch nicht zu übertreiben. Wir wissen, wie die Gifte wirken. Hat ein Kunde selbst schon Gifte eingesetzt, kann es vorkommen, dass wir eine Behandlung ablehnen, weil die Kombination mit unseren professionellen Mitteln zu Problemen führen könnten. Wir haben dieses Jahr schon 20 Kunden deswegen abgelehnt. Oft denken die Menschen, viel hilft viel, aber das ist natürlich nicht so.