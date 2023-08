Demütigung im Trainingscamp Diemelstadt? Mutter kritisiert Trainer

Schwere Vorwürfe

Seit fast 20 Jahren versucht das Trainingscamp Diemelstadt zu verhindern, dass Jungs auf die schiefe Bahn abrutschen. Eine Mutter übt nun an der Arbeit dort scharfe Kritik.

Diemelstadt – 15 Jahre alt ist Dylan (Name von der Redaktion geändert) und derzeit sitzt er in Rockenberg im Wetteraukreis in Untersuchungshaft. Seinen Aufenthalt dort wollte eine Jugendrichterin eigentlich vermeiden, deshalb sollte er für sechs Monate ins Trainingscamp bei Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Dort hielt Dylan es nicht aus, er haute zweimal ab. Seine Mutter nennt unter anderem Demütigungen als Grund dafür. Die Leiter des Camps streiten das ab.

20 junge Männer zwischen 13 und 18 Jahren sind es, die maximal gleichzeitig im Trainingscamp untergebracht sind. Bis vor Kurzem war auch Dylan einer von ihnen. Der 15-Jährige, der aus dem Werra-Meißner-Kreis kommt, war insgesamt gut vier Wochen im Camp. Zwei Mal nahm er Reißaus in dieser Zeit. Schließlich habe er gesagt „Da gehe ich lieber wieder in den Knast“, so berichtet seine Mutter am Telefon. Wie es soweit kommen konnte, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen.

Pädagogischer Leiter und Förderverein-Vorsitzender vom Trainingscamp Diemelstadt überrascht die Kritik

Die Mutter des Jugendlichen berichtet, dass er als „hässliches Brandopfer“ bezeichnet worden sei, ihr Sohn habe eine Brandverletzung. Zudem sei ihm ein Asthmaspray vorenthalten und schließlich ein falsches gegeben worden, als er es dringend gebraucht habe. Bei einem Lauf über mehrere Kilometer habe er keine Luft mehr bekommen, erklärt sie, er sei daraufhin beleidigt worden und erst nach mehrmaligem Fragen sei ihm der falsche Inhalator ausgehändigt worden.

Doch aus Sicht der Alleinerziehenden seien dies nicht die einzigen Zwischenfälle dort gewesen. Mit teils demütigenden Sprüchen würden die Jungen beispielsweise aufgefordert, im Ring gegeneinander zu kämpfen. „Keiner ist berechtigt, so mit Kindern umzugehen.“ Ihr Sohn spreche nicht gern über die Zeit im Camp, wie sie mit den Vorwürfen umgehen wolle, wisse sie selbst nicht genau.

Martin Henniges, pädagogischer Leiter des Trainingscamps, und Michael Bald, Vorsitzender des Trägervereins Durchboxen im Leben, sind überrascht von den Vorwürfen – und verwahren sich deutlich dagegen. Sie bestätigen, dass Dylan das Camp nach dem zweiten Abhauen verlassen hat beziehungsweise verlassen musste – auch um die Machtbalance zu erhalten und die Autorität gegenüber den anderen Jungen nicht zu verlieren. Die würden sonst vermuten, dass der Leitung auf der Nase herumgetanzt würde.

+ Seit 2004 gibt es das Trainingscamp in Diemelstadt. Es liegt am Rande von Gashol, mitten in der Natur. Was ist an den Vorwürfen von Demütigungen im Camp dran? © Julia Janzen

„Klare Ansagen“ und Sanktionssystem in Trainingscamp Diemelstadt

Gearbeitet werde konfrontativ, sagt Henniges, der seit 15 Jahren im Trainingscamp arbeitet. „Wir lassen nicht locker, wenn es beispielsweise darum geht, morgens aufzustehen. Es gibt klare Ansagen.“ Und ein Sanktionssystem, wie in anderen ähnlichen Einrichtungen. Bestraft werde beispielsweise das Rauchen im Zimmer, wenn jemand zu spät kommt und ähnliches.

Aber auch wenn der Ton manchmal rauer wird: „Demütigungen gehören nicht zum Konzept.“ Im Gegenteil, es gebe Herzlichkeit im Umgang, alle Mitarbeiter seien „absolut überzeugt“, den Jungen im Camp zu helfen. Das sei oft nicht leicht. Schließlich seien es „die Schwierigen der Schwierigen“, die ins Camp kommen: Manche hätten schon im Gefängnis gesessen, andere drohten abzurutschen in die Kriminalität, meist haben sie schon diverse Einrichtungen hinter sich. Für einige ist das Camp die letzte Chance, sonst droht Gefängnis.

Im Fall von Dylan sei manches aus dem Kontext gerissen, insgesamt habe es aber aus Sicht der Campleiter keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Sein Asthmaspray habe er natürlich bekommen, aber Medikamente würden immer von den Trainern verwahrt, damit ein Handel oder ein drogenähnlicher Konsum unterbunden werden könnten. Der Fall Dylan sei – wie immer, wenn jemand entweicht – der Heimaufsicht gemeldet worden. Der 15-Jährige „hätte auch sagen können, dass er nicht hier bleiben will“, sagt Henniges. „Jeder, der hier weg will, kann weg.“

Sport, Beruf und Abschreckung: die Methoden im Trainingscamp Diemelstadt

Für manchen sei es schwer, den Weg in die neue Tagesstruktur zu finden: Um kurz vor sechs Uhr aufstehen, nach dem Frühsport Betten machen, in der Morgenrunde werden Dienste wie Fegen verteilt. Dann gibt es Sport bis 11.30 Uhr, erläutert der pädagogische Leiter, anschließend stehen Duschen und Mittagessen an. Weiter geht es, je nach Tag, mit Sport oder Erlebnispädagogik und einer Lernstunde: Erste Hilfe, Bewerbungen schreiben oder ähnliches. Die Jungs dürfen mitentscheiden, was Thema ist.

Sport sei wichtig, dadurch hätten sie das Gefühl, etwas geschafft zu haben, sagt Michael Bald. Aber es gehe nicht nur um Sport. So gebe es eine Kooperation mit einem Bio-Bauernhof, die Jugendlichen könnten in Handwerksberufe schnuppern, bald solle das Gelände zusammen mit dem NABU naturfreundlicher gestaltet werden. Zudem gebe es Aktivurlaube, Gespräche mit Drogenabhängigen und Obdachlosen, auch zur Abschreckung.

All das hat Dylan, der laut seiner Mutter 59 Einbruchdiebstähle begangen, mit einer Softair-Waffe geschossen und Drogen genommen habe, nicht mehr mitbekommen. Dass sie nicht jedem helfen können, wissen Henniges und Bald. Doch jeder, der komme, habe eine Chance verdient.

+ Bis zu 20 Jungen sind im Camp untergebracht. Für sie stehen unter anderem Sport, das Kennenlernen von Berufen und Gespräche zur Abschreckung vor Verbrechen auf der Tagesordnung. © Julia Janzen

Jugendamt besucht das Trainingscamp Diemelstadt regelmäßig

Untergebracht werden können im Trainingscamp Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet, sagt Ann-Katrin Heimbuchner, Pressereferentin des Landkreises, auf Anfrage. „Es ist daher nicht der Landkreis, der darüber entscheidet, wer dieses Angebot in Anspruch nimmt.“ Grundsätzlich würden die Jugendämter, „die bei einem Kind oder Jugendlichen einen Hilfebedarf feststellen, gemeinsam mit ausgebildeten Fachkräften, den Sorgeberechtigten, der betroffenen Person und gegebenenfalls mit dem zuständigen Jugendstrafgericht über die Art der Unterstützung“ entscheiden, so Heimbuchner.

„Das jeweilige für eine Person zuständige Jugendamt übernimmt auch die regelmäßigen Besuche und Gespräche vor Ort. Im Rahmen der Hilfeplanung überprüfen die Fachkräfte regelmäßig, ob die Angebote vor Ort den Bedarfen der jungen Menschen entsprechen. Hier spielen das Zusammenleben in den Wohngruppen, der gesundheitliche Zustand, die schulische Entwicklung, aber auch ganz individuelle Problemlagen der Betroffenen eine Rolle.“

Das Trainingscamp biete etwa 18 Betreuungsplätze. „Auf dieser Basis dürften nach Einschätzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg mindestens 120 Besuche von Mitarbeitenden der Jugendämter aus unterschiedlichen Landkreisen jährlich dort stattfinden – von Vorstellungs- und Aufnahmeterminen über Krisen- und Beratungsgespräche bis hin zu Entlassungen“, sagt die Sprecherin. „Eine Evaluation der Wirksamkeit der gesamten Einrichtung gibt es nach unserer Kenntnis nicht. Ob der Aufenthalt der Jugendlichen im Trainingscamp gewinnbringend ist oder nicht, wird individuell bewertet und ist von Fall zu Fall unterschiedlich.“ (jj)

Rubriklistenbild: © Julia Janzen