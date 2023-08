Wahlen am 8. Oktober in Waldeck-Frankenberg: Briefwahl schon möglich

Von: Jörg Paulus

Bereits geöffnete Wahlbriefe liegen vor der Auszählung auf einem Tisch. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Sechs Wochen vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober können auch Bürger in Waldeck-Frankenberg in ihrer Stadt oder Gemeinde bereits ihre Stimme abgeben.

Waldeck-Frankenberg – Möglich ist das in den Briefwahlbüros in den Rathäusern, die größtenteils seit Montag, 28. August, geöffnet sind. Das gilt auch für die Bürgermeisterwahlen in Frankenberg, Haina und Diemelstadt, die ebenfalls am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl stattfinden.

„Die Briefwahlunterlagen können in Frankenberg seit Montagmorgen online über die städtische Webseite beantragt werden“, sagt Florian Held, der Pressesprecher der Stadt Frankenberg. „Das ist der einfachste und schnellste Weg sowohl für die Antragstellenden als auch für die Verwaltung, die wieder mit einem hohen Briefwahlaufkommen rechnet. Um die Briefwahlunterlagen online zu beantragen, ist die Wahlbenachrichtigung nicht unbedingt nötig. Die ersten Anträge sind am Montag auch direkt schon eingegangen.“



Auch in Korbach sei die Möglichkeit zur Briefwahl schon am ersten Tag genutzt worden, sagt Carsten Vahland, Fachbereichsleiter Bürgerservice der Kreisstadt. „Es gibt einige, die in Kürze in den Urlaub fahren wollen und erst nach der Wahl wieder kommen.“ Schon vor dem Starttermin am Montag habe es etliche Anfragen nach Briefwahlunterlagen gegeben: „Die haben wir gesammelt, die Unterlagen werden jetzt verschickt.“



Benachrichtigungen werden zentral verschickt

Auch in Haina und Diemelstadt kann seit Montag Briefwahl beantragt werden. Auch hier gilt: Briefwahlunterlagen können schriftlich oder persönlich im Bürgerbüro beantragt werden, jedoch nicht telefonisch, teilt die Gemeinde Haina mit. Zum schriftlichen Antrag muss die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt, unterschrieben und im frankierten Umschlag an die Gemeindeverwaltung gesendet werden.



Die Wahlbenachrichtigungen werden zentral vom Kommunalen Gebietsrechenzentrum ekom21 in Kassel per Post versendet. Wer bis 17. September keine Benachrichtigung erhalten hat, sollte sich bei seiner Kommune danach erkundigen. „Wer aus dringenden Gründen nicht auf die Wahlbenachrichtigung warten kann, sollte sich bei seiner Kommune melden.



Landtagswahl und drei Bürgermeisterwahlen Für die Landtagswahl in Hessen ist Waldeck-Frankenberg in zwei Wahlkreise aufgeteilt: zehn Städte und Gemeinden im Nordkreis bilden mit der Stadt Naumburg (Kreis Kassel) den hessischen Wahlkreis 5, die anderen elf im Südkreis zusammen mit Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) den Wahlkreis 6. Bei den Bürgermeisterwahlen am 8. Oktober im Landkreis gibt es in Frankenberg vier Kandidaten, in Haina und Diemelstadt jeweils zwei.