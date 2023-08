Waldeck-Frankenberg: Hessischer Verdienstorden für Vize-Landrat Frese

Von: Jörg Paulus

Teilen

Karl-Friedrich Frese (rechts) trägt um den Hals den Hessischen Verdienstorden, den ihm Innenminister Peter Beuth im Namen von Ministerpräsident Boris Rhein überreicht hat. Beuth dankte auch Freses Frau Regine. © Jörg Paulus

Waldeck-Frankenbergs Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese (CDU) ist für sein kommunalpolitisches Engagement mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet worden.

Frankenberg – Hessens Innenminister Peter Beuth überreichte ihm den Orden am Dienstagnachmittag, 22. August, in einer Feierstunde im Landratsamt in Frankenberg. Der Hessische Verdienstorden wird vom Ministerpräsidenten verliehen und würdigt hervorragende Verdienste um das Land Hessen und seine Bevölkerung. Karl-Friedrich Frese engagiere sich seit 43 Jahren haupt- und ehrenamtlich an unterschiedlichen Stellen in der Kommunalpolitik und drumherum, sagte Innenminister Beuth in der Laudatio auf den 63-Jährigen.

Frese, der aus dem Twistetaler Ortsteil Gembeck stammt, war in seiner Heimatgemeinde ab 1980 Beigeordneter. Vom 1. Januar 1993 bis zum 31. August 2017 war er Bürgermeister der Gemeinde Bromskirchen, die letzten acht Monate ehrenamtlich. Mit seinem Allendorfer Kollegen Claus Junghenn hatte er die Gemeindefusion von Allendorf/Eder und Bromskirchen, die am 1. Januar 2023 vollzogen wurde, über Jahre vorbereitet.

Von 2006 bis 2017 saß Frese für die CDU im Kreistag, seit 2017 ist er Erster Kreisbeigeordneter in Waldeck-Frankenberg und damit Vize-Landrat. Seit Ende 2016 ist er Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Frankenberg. Zudem engagiert er sich in Gremien, wie bei der Sparkasse Battenberg, im Ortsgericht und bei den Jagdgenossen.

Lob für Gemeindefusion von Allendorf/Eder und Bromskirchen

Innenminister Peter Beuth hob vor allem Freses „herausragende Leistung“ auf dem Weg zur Gemeindefusion zwischen Bromskirchen und Allendorf/Eder hervor. „Sie haben erkannt, dass Bromskirchen im Grunde zu klein ist für die Anforderungen der heutigen Zeit“, sagte Beuth. Damit sei Frese auch ein Trendsetter gewesen für andere Zusammenarbeiten von Gemeinden in Hessen: „Dass ein Bürgermeister sich selbst abschafft, haben wir nicht so häufig.“

„Du hast die Sache mit deinen Ideen vorangebracht – allein dafür hast du diesen Orden verdient“, sagte Claus Junghenn, Freses langjähriger Wegbegleiter auf dem Weg zur Gemeindefusion und mittlerweile auch sein Bürgermeister in der Großgemeinde Allendorf/Eder.

Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Als Erster Kreisbeigeordneter und Dezernent für Gesundheit und Katastrophenschutz habe Karl-Friedrich Frese in den vergangenen sechs Jahren einige Herausforderungen bewältigt, sagte Peter Beuth: die Folgen der Flüchtlingskrise von 2015/16, die Corona-Pandemie und die aktuelle Flüchtlingskrise durch den Krieg in der Ukraine. „Dafür braucht es immer Leute, die vorne stehen, vorangehen und andere motivieren“, lobte der Innenminister den Geehrten und schloss darin ausdrücklich auch Freses Frau Regine und die beiden Töchter ein: „Was Ihr Mann und Vater geleistet hat, wäre ohne eine Familie, die das trägt und manchmal auch erträgt, nicht möglich gewesen.“

Frese war vom CDU-Kreisvorsitzenden Armin Schwarz für den Hessischen Verdienstorden vorgeschlagen worden. „Den Verdienstorden bekommt nur jemand, der es auch verdient hat“, sagte Schwarz und beschrieb Frese mit den Schlagworten Sachlichkeit, Zuversicht und Problemlösung.

Frese sei „ein politischer Allrounder“: „Wer eine so kleine Verwaltung wie in Bromskirchen als Bürgermeister angeführt hat, kann alles.“ Und als gebürtiger Waldecker, der in Bromskirchen wohnt, sei er zudem auch noch „Erster Verbindungsoffizier zwischen Waldeck und Frankenberg“.

„Wer eine so kleine Verwaltung wie in Bromskirchen als Bürgermeister angeführt hat, kann alles.“

Karl-Friedrich Frese bedankte sich in seiner Rede zuerst bei seiner Frau Regine für ihre Unterstützung: „Wir beide haben den Verdienstorden bekommen. Das ist ein Meilenstein unseres langen Wirkens.“ „Und das alles funktioniert natürlich nur mit einem großen Netzwerk, das ich in über 40 Jahren aufgebaut habe – mit Mentoren, Ideengebern und Wegbegleitern, mit viel Wissen und Erfahrung.“

Er verstehe seine Aufgabe im Landkreis so, Lebenswelten für die Menschen mitzugestalten, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und Ideen zu entwickeln. „Ich habe noch Lust dazu und fühle mich noch fit, Waldeck-Frankenberg ein Stück weiter nach vorne zu bringen“, sagte der 63-Jährige. „Wenn es mir keinen Spaß machen würde, könnte ich auch zuhause den Rasen mähen.“