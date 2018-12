Waldeck-Frankenberger Sportlerwahl 2018: Caro Schäfer und Patrick Lange gewinnen

Carolin Schäfer, (Frauensiegerin in der Profikategorie)

Die Würfel sind gefallen bei der Wahl der Sportler des Jahres 2018 von HNA Frankenberger Allgemeine und Waldeckischer Landeszeitung.

Rund 5000 Stimmen wurden abgegeben, 300 mehr als im vorigen Jahr. Die international erfolgreichen Carolin Schäfer (Siebenkampf, 2200 Stimmen) und Patrick Lange (Triathlon, 1858), beide aus Bad Wildungen, verteidigten ihre Titel. Sie waren diesmal als Profisportler in einer eigenen Kategorie aufgestellt.

Skispringer Stephan Leyhe vom SC Willingen vereinte 1208 Stimmen auf sich und ist Zweiter. Mit fast 1000 Stimmen verbuchte auch der Frankenberger Beachvolleyballer Paul Becker ein respektables Ergebnis. Bei den Frauen muss sich Beachvolleyballerin Sarah Schneider als Zweitplatzierte mit 954 Stimmen nicht grämen, zumal sie gestandene Biathletinnen wie die Horchler-Schwestern hinter sich ließ.

+ Robert Ingenbleek, (Sieger in der Kategorie Amateure) © W. Hoffmann

Über die Amateure wurde erstmals in einer gesonderten Wertung abgestimmt, was bei den allermeisten gut angekommen ist. So war denn auch klar: Zwei neue Sieger als Sportlerin und Sportler des Jahres würde es geben: Tatjana Schilling (TSV Korbach; 1793 Stimmen) und Robert Ingenbleek (LG Eder; 907) heißen sie. Die meisten Stimmen (822) bei den zehn Mannschaften vereinten die Handballfrauen der Vipers aus Bad Wildungen auf sich.

Hochinteressant war die Auszählung der Kategorie „Der besondere Preis“. Knapp setzte sich dabei Theo Schätte aus Schreufa durch vor der Korbacherin Kerstin Fricke.

Beim bunten Abend am Samstag, 6. April, bei Finger Haus werden die Sportler gekürt. Unter dem Motto „Sport vereint“ ehren dann auch der Sport- und der Landkreis erfolgreiche Athleten. (schä)

Reaktionen der Sieger

Siebenkämpferin Carolin Schäfer: „Wow, das sind ja klasse Nachrichten zum Jahresabschluss. Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich fühle mich geehrt, dass meine Leistung von den Bürgern so sehr honoriert und geschätzt wird. Das macht mich sehr stolz und motiviert mich für das kommende Jahr.“

Leichtathlet Robert Ingenbleek: „Das freut mich unheimlich. Ich bin begeistert, dass wir für unsere Leistungen solch ein Feedback von den Lesern und Sportfans bekommen.“

HSG Bad Wildungen, Trainerin Tessa Bremmer: „Es ist super, dass unsere Leistung in Wildungen und im Umkreis anerkannt wird, dass die Menschen unsere Arbeit zu schätzen wissen, auch wenn wir nicht oben in der 1. Bundesliga mitspielen.“

Theo Schätte; Gewinner des besonderen Preises: „Das ist für mich das i-Tüpfelchen. Das ist eine tolle Nachricht so kurz nach Weihnachten. Mit diesem Erfolg habe ich überhaupt nicht gerechnet.“