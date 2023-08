Waldeck-Frankenberger verunglückt in Reinhardshagen - und verschwindet

Unfall am Hemelberg: Die Reinhardshäger Feuerwehr rückte in der Nacht zu Samstag aus. Gemeinsam mit zwei Hundestaffeln und der Drohnenstaffel der Fuldataler Feuerwehr suchten die Wehrleute den Fahrer des Wagens, der in Waldeck-Frankenberg zugelassen ist. © pr

Gemeinsam mit zwei Hundestaffeln und der Drohnenstaffel suchte die Feuerwehr in Reinhardshagen den Fahrer eines verunglückten Wagens, der in Waldeck-Frankenberg zugelassen ist. Doch der blieb zunächst verschwunden.

Reinhardshagen – Bei einem Unfall und einer Personensuche war die Feuerwehr Reinhardshagen (Landkreis Kassel) in der Nacht zum Samstag unterwegs. Die Wehr wurde am Freitag gegen 23.40 Uhr zunächst zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person am Hemelberg gerufen. Sie rückte mit vier Fahrzeugen aus, berichtete Melanie Heppe, die Sprecherin der Wehr.

Während der Anfahrt wurde von der Leitfunkstelle mitgeteilt, dass die erste Unfallmeldung über E-Call eingegangen war, also von einem Handy automatisch ausgelöst wurde. Autofahrer hätten kurz darauf von der Unfallstelle berichtet, dass beide Airbags im Pkw ausgelöst hätten. Personen seien aber nicht gefunden worden.

Als die Wehrleute am Hemelberg eintrafen, fanden sie einen Personenwagen aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg, der auf dem Dach im Straßengraben lag. Aber auch die Feuerwehr fand dort keinen verletzten Insassen. Sie sicherte zunächst die Einsatzstelle ab und beriet mit Notarzt und den Rettungsdienst-Mitarbeitern über das weitere Vorgehen.

Daraufhin wurde entschieden, dass die Wehrleute mit einer Wärmebildkamera die nähere Umgebung absuchen, sagte die Feuerwehr-Sprecherin. Dazu wurde zusätzlich die Drohnenstaffel der Feuerwehr Fuldatal alarmiert. Auch die Rettungshundestaffeln des DRK Hofgeismar sowie eine weitere Staffel kamen an die Unfallstelle. Ungefähr zehn Hunde waren dabei im Einsatz, ergänzte Melanie Heppe.

Dann kam nach ihren Angaben ein Anruf im Einsatzleitwagen an. Der Anrufer berichtete von einer augenscheinlich verletzten Person in Veckerhagen. Ein Feuerwehrfahrzeug, Polizei, sowie ein Rettungswagen und Notarzt fuhren nach Veckerhagen. Aber auch dort fanden sie nicht die gesuchte Person.

Nach diesem einzigen stichhaltigen Anhaltspunkt zum Fahrer suchten die Besatzungen des Löschgruppenfahrzeugs und des Gerätewagens die Straßen von Veckerhagen ab. Auch die Drohnenstaffel verlegte ihre Suche in den Ort. Zeitgleich begannen die beiden Hundestaffeln die Suche im weiteren Bereich um die Unfallstelle.

Einige Zeit später gab es zwei Zeugenaussagen, die dann zum Ende des Einsatzes führten. Passanten hätten im Ort drei junge Männer in einem Auto gesehen, die einen weiteren Mann abholten – mutmaßlich den Unfallfahrer. Somit wurde die Suche gegen 2.30 Uhr beendet.

Nach einer Abschlussbesprechung kehrten die Reinhardshäger Feuerwehrleute gegen 3.30 Uhr nach Hause zurück. Bis zum Redaktionsschluss am Sonntag war nicht bekannt, ob die Polizei den Fahrer des Unfallwagens ermitteln konnte.