Waldeck: DLRG eröffnet Wachsaison an Eder-, Twiste- und Diemelsee

Eröffnung der Wachsaison am Edersee: Von links Erster Stadtrat Udo Jost aus Bad Arolsen, Gerd Paulus von der Wasserschutzpolizei, der Vöhler Bürgermeister Karsten Kalhöfer, Andreas Heuser (Promedica), Major Sophia Kindler, davor knieend der Leiter der Wasserrettung am Edersee, Jochen Enders, Major Sophia Kindler, CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg, DLRG-Präsident Michael Hohmann, SPD-Bundestagsabgeordnete Esther Dilcher, Erster Stadtrat Bruno Arlt aus Waldeck und Erster Beigeordneter Gerd Hartmann aus Edertal. © Jörg Schade

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat in der Waldecker Station die Wachsaison an den heimischen Talsperren Eder-, Twiste- und Diemelsee eröffnet.

Edersee – Ab 8. Juli 2023 sind die drei Rettungsstationen am Edersee für acht Wochen wieder rund um die Uhr besetzt – an Twiste- und Diemelsee zumindest an den Wochenenden.

DLRG-Helfer sorgen seit fast 60 Jahren für die Sicherheit der Badegäste und Wassersportler

Seit fast 60 Jahren sorgen die Helfer der DLRG an den drei Stationen am Edersee in der Sommersaison für die Sicherheit der Badegäste und Wassersportler. Jochen Enders, Leiter der Wasserrettung am Edersee: „Sie sind immer bereit, egal bei welchem Wetter – und das zu 100 Prozent ehrenamtlich.“

Im vergangenen Jahr leisteten die Helfer am Edersee 35600 Wachstunden und rückten zu 178 Einsätzen aus, am Twistesee waren es 11600 Wachstunden und 23 Einsätze. Dazu kamen an beiden Seen Absicherungen bei Veranstaltungen jeglicher Art. Dabei stehe das Ehrenamt immer an erster Stelle, erklärte Enders. Umso wichtiger sei es, immer wieder junge Menschen fürs Ehrenamt zu motivieren.

„Ehrenamtlichen Schatz bewahren“

Ohne Unterstützung von Kreis, den Anrainerkommunen und Geschäftstreibenden wäre diese Arbeit laut Enders aber kaum möglich. Das zeige die Wertschätzung, die diese Arbeit genieße. Und er sei guter Hoffnung, dass die DLRG diese Unterstützung weiter erfahren werde – „weil wir einfach für Sie da sind.“

Verbundenheit, Tradition und die Idee einer gemeinsamen Aufgabe, sei das, was uns hier zusammenkommen lasse, erklärte der Präsident des DLRG-Landesverbandes Hessen, Michel Hohman. „Wir haben die Aufgabe, diesen ehrenamtlichen Schatz zu bewahren und die Ideen und Begeisterung weiterzugeben.“

CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg würdigte auch im Namen ihrer Kollegin aus dem Bundestag, Esther Dilcher (SPD), den wichtigen Beitrag, den die DLRG in guter Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehren für die Sicherheit der Gäste an den Talsperren leiste.

Lob für Engagement: „Hut ab, das sucht seinesgleichen!“

Aus Bad Wildungen brachte sie die Nachricht mit, dass das Schwimmbad einsturzgefährdet ist und nicht mehr öffnet (WLZ berichtete). Ravensburg: „Für die nächsten fünf Jahre können in Bad Wildungen leider auch unsere Kinder nicht ausreichend schwimmen lernen.“ Landkreis und Kommunen bemühten sich um Abhilfe.

Der Vöhler Bürgermeister Karsten Kalhöfer verwies auf die wichtige Arbeit, die die DLRG für die Anrainerkommunen leistet. Es sei wichtig. die gute Zusammenarbeit zu pflegen und zu leben. „Machen Sie vor Ort genauso weiter, wie sie es heute schon tun“, rief er der DLRG zu.

Auch der Erste Stadtrat der Stadt Waldeck,. Bruno Arlt, dankte der DLRG für das Engagement an den Talsperren. „Wir haben großen Respekt vor eurer Tätigkeit“ sagte er und wünschte der DLRG wenige Einsätze mit guten Ausgängen. Von einer sehr guten Zusammenarbeit mit der DLRG und reibungslosen Edersee-Sprungdiensten berichtete Major Sophia Kindler von der Division Schnelle Kräfte aus Stadtallendorf. Auch sie würdigte das hohe ehrenamtliche Engagement des DLRG-Teams am See. „Hut ab, das sucht seinesgleichen.“

Kritik an „Vollkasko-Mentalität“ in der Bevölkerung

DLRG-Präsident Hohmann sagte, die Bevölkerung verfalle in guten Teilen in eine Vollkasko-Mentalität. Viele riefen selbst bei geringen Anlässen nach den Hilfsorganisationen.



Umso wichtiger sei es, „auf die aufzupassen, die für uns tätig sind, und dafür guter Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Hohmann weiter. Er freue sich deshalb auf viele Gespräche und Ideen, „wie wir unsere Aktiven weiter begeistern und bei den Stange halten können.“



Wie der DLRG-Präsident ging auch Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick kurz auf die Selbstbedienungsmentalität der Bevölkerung ein. Immer wieder werde wie etwa nach dem Unwetter letzte Woche schnell nach dem Katastrophenschutz gerufen. Die wenigen Einheiten könnten aber gar nicht alles auf einmal leisten. Biederbick: „Die Leute können doch ruhig mal selbst den Besen in die Hand nehmen.“



Die Wasserrettung sei für die Feuerwehren nicht die Kernkompetenz, erklärte Biederbick. Daher sei es wichtig, an allen drei Seen die DLRG im Einsatz zu haben – „Profis in, am und um den See – eine ganz tolle Sache.“



Der Landkreis unterstütze die DLRG natürlich sehr gerne, gebe Zuschüsse zu Booten, Stationen und Unterkünften. (Jörg Schade)