Waldeck: Edersee Shanty-Chor feiert Jubiläum - über 700 Auftritte in 25 Jahren

Ständchen zum eigenen Jubiläum: Der Edersee Shanty Chor Waldeck eröffnete die Jubiläumsfeier mit gern gehörten Liedern, die Gäste im Saal klatschten und schunkelten mit. © Sabine Degenhardt

Der Edersee Shanty-Chor feierte im Waldecker Bürgerhaus sein 25-jähriges Jubiläum.

Waldeck – Mit dem Schlagen der Schiffsglocke begrüßte „Käpt’n“ Karl-Joachim Dietz die Gäste im maritim geschmückten Bürgerhaus. „Eigentlich wurde der Shanty-Chor bereits 1996 vom MGV Edergold ins Leben gerufen“, erklärt der erste Vorsitzende Dietz. In 1998 wurden die „Seemänner“ dann eigenständig unter dem Vorsitz von Lothar Bamberg.

Bei Windstärke acht auf dem Dreimastschoner

2001 übernahm Karl-Joachim Dietz das Steuerrad. Als Chorleiterin geht Sabine Draude seit 2015 mit den Sängern aus der gesamten Region immer wieder auf große Fahrt. „Mehr als 700 Auftritte haben wir in den vergangenen 25 Jahren absolviert“, berichtete Dietz. Die Waldecker sangen beim Hessentag in Kassel, machten gemeinsam eine Rheinfahrt, besuchten Bremerhaven und Hamburg, wo sie auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers ihre Shantys zum Besten gaben.

Auch die Fahrt auf dem Dreimastschoner nach Helgoland ist allen in „guter“ Erinnerung geblieben – bei acht Windstärken über die Nordsee – das war ein unvergessliches Erlebnis. Zahlreiche weitere Erinnerungen schilderte Dietz und bedankte sich am Ende bei allen Sängern und Mitwirkenden für ein gelungenes Jubiläum. „Ahoi“, rief er den Gästen im Saal zu.

„Frei- und Kaperbrief“ an die Chorleiterin

„Sie haben zur Kultur in Waldeck ganz viel beigetragen“, lobte Bürgermeister Jürgen Vollbracht. Gregor Große Wiesmann vom Sängerbezirk Edertal gratulierte dem Chor und sagte: „Sie touren durch ganz Deutschland, es ist schön, einen so aktiven Chor in unseren Reihen zu haben.“

Über einen „Frei- und Kaperbrief“ freute sich Chorleiterin Sabine Draude ganz besonders. Sie hat nun bei allen Aktivitäten des Chors freie Fahrten, Eintritte, Übernachtungen, etc. Hans-Georg Braun von der Marine Kameradschaft Borken erhielt aus den Händen von Karl-Joachim Dietz einen Deko-Reiher. Das Geschenk war noch zu überreichen, nach der letzten Teilnahme beim Shanty-Life Festival am Singliser See. Braun rief den Sängern zu: „Macht weiter so.“

Lieder von der See: Die Gastchöre aus Holzhausen und Landwehrhagen, dirigiert von ihrer Chorleiterin Valentina Morawez, umrahmten das Programm. © Sabine Degenhardt

Treue Mitglieder der ersten Stunde wurden für langjährige Zugehörigkeit geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Urkunden verliehen an Lothar Bamberg, Erich Böhnert, Rainer Bremmer, Karl-Joachim Dietz, Jochen Herzog, Manfred Jahn, Udo Obermann, Herbert Rosenkranz, Thomas Rosenkranz, Herbert Ruttke, Ralf Schlömp, Horst Weinreich.

Seemannsgarn und Lieder vom Meer

Der Jubiläumschor und die beiden Shantychöre aus Holzhausen und Landwehrhagen nahmen die Gäste mit Chorleiterin Valentina Morawez mit aufs’ weite Meer. Klassiker wie „Mary Ann“, „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ und „De Hamborger Veermaster“ waren da ebenso zu hören wie das gern gehörte „Santiano“.

Die Zuhörer im Saal klatschten und schunkelten mit. Moderator Günter Maiweg spann ein wenig Seemannsgarn über die Seefahrt, Hinnerk und Jan oder das Ei des Kolumbus. Er wusste aber auch, dass die Liebe zum Meer den Waldeckern bereits in die Wiege gelegt wurde. „Ihr habt eine direkte Verbindung zur Nordsee bis hin zum Atlantik“, ist er sich sicher.

Niels Kolbe sorgte für die Technik und die Prinzengarde für kühle Getränke. Das Programm am Sonntag begann mit einem Gottesdienst im Bürgerhaus. Zum musikalischen Frühschoppen sangen dann der Edersee-Shanty-Chor Waldeck, der Shantychor „Luv & Lee“ Römersberg sowie der Shantychor Hesperinghausen noch einmal ihre Seemannslieder. (Sabine Degenhardt)