Polizeikontrollen am Edersee: Kein Verstöße bei Motorrädern – aber elf Autos zu schnell

Von: Cornelia Höhne

Polizeikontrolle ohne Beanstandung: Von rechts Dirk Möller, Motorradfahrer Reiner Ranft, Antonio Diaz Eierding, Steffen Reinbold und Stefanie Meyer. © Cornelia Höhne

Motorräder waren am späten Dienstagnachmittag (18. April) bei Schwerpunktkontrollen der Polizei am Edersee im Fokus.

Edersee – Bilanz der dreieinhalbstündigen Aktion: Kein einziges Krad war zu schnell unterwegs, und an keiner Maschine wurden unerlaubte Veränderungen festgestellt. Für zu schnelles Fahren wurden hingegen einige Autofahrer zur Kasse gebeten, drei erwartet ein Fahrverbot.

Polizei will Verkehrsteilnehmer sensibilisieren

Polizeipräsidium Nordhessen und Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg wollten zum Auftakt der Zweiradsaison die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Dadurch sollen die Verkehrssicherheit erhöht und Unfälle verhindert werden, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Dirk Richter. Viele Unfälle passierten zu Beginn der Saison, wenn sich Verkehrsteilnehmer noch nicht wieder auf Zweiräder im Verkehr eingestellt haben oder es bei Kradfahrern nach der Winterpause an Fahrpraxis mangelt.

Kontrollstellen an Taucherbucht und nahe der Sperrmauer

15 Polizisten kontrollierten an der Edersee-Randstraße den Verkehr, darunter auch vom Regionalen Verkehrsdienst Schwalm Eder und der Einsatzgruppe Tuner.

Zunächst an der Kontrollstelle am Parkplatz der Taucherbucht, später zwischen der Sperrmauer und dem Abzweig nach Hemfurth/Edersee nahm Karsten Grebe mit dem Laserhandmessgerät Raser ins Visier. Wer zu schnell war wurde mit der Kelle herausgewunken zur Kontrolle.

Raser im Blick: Karsten Grebe überwachte mit dem Laserhandmessgerät die Geschwindigkeit. © Cornelia Höhne

Verkehrsaufkommen überraschend gering

Andere Beamte waren mit Motorrädern mit Videokameras unterwegs, die Verstöße dokumentieren können, und mit einem Fahrzeug, das mit Video- und Geschwindigkeitsmesstechnik ausgerüstet ist (Provida). Schon bei der Anfahrt ab Baunatal wurden drei Fahrverbote erteilt, sagte Thomas Junghans von der Direktion für Verkehrssicherheit beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Am Edersee gingen nur wenige Temposünder ins Netz, denn das Verkehrsaufkommen war überraschend gering. 20 Motorräder wurden kontrolliert. Schwerpunkt war die Prävention. „Benzingespräche“ mit Motorradfahrern drehten sich um Ausrüstung und Verkehrssicherheit. Richter ist zufrieden: „Alle Angehaltenen waren vorschriftsmäßig unterwegs, das ist aus unserer Sicht erfreulich.“ Einer davon war Reiner Ranft aus Bad Arolsen, der mit seiner Honda auf Jungfernfahrt am Edersee war. „Ganz gemütlich“, wie er betonte. An seiner nagelneuen 46-PS-Maschine hatten die Ordnungshüter nichts zu beanstanden.

Drei Fahrverbote, Bußgeld und Verwarnungsgeld

Eine mobile Streife erwischte einen Autofahrer, der im Überholverbot überholt hatte. Ihn erwartet ein Bußgeld von 70 Euro. Elf von insgesamt 45 kontrollierten Autofahrern waren zu schnell unterwegs. Vier kamen mit einem Verwarnungsgeld davon, andere mussten ein Bußgeld (ab 60 Euro) zahlen. Drei Autofahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 um mindestens 26 Stundenkilometer und müssen nun mit einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen. (Cornelia Höhne)