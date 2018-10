Bürgermeisterwahl in Waldeck: Feldmann oder Vollbracht? Erster Trend

Das erste Trendergebnis in Waldeck steht: Nach Auszählung von fünf Wahllokalen führt Jürgen Vollbracht (CDU) vor Amtsinhaber Jörg Feldmann (parteilos).

Aktualisiert um 19.51 Uhr. Trendergebnis nach Auszählung der ersten fünf Wahlbezirke bei der Bürgermeisterwahl in Waldeck: Jürgen Vollbracht (CDU) führt mit 62,6 Prozent vor Amtsinhaber Jörg Feldmann (parteilos) mit 37,4 Prozent.

Jörg Feldmann hat seine dritte Legislaturperiode in der Stadt Waldeck im Blick. Seit 2007 amtiert der 51-Jährige im Sachsenhäuser Rathaus. Der Parteilose wurde in 2007 Nachfolger von Peter Brandenburg (SPD) und wurde in 2012 wiedergewählt. Mit 64,1 Prozent der Stimmen hatte er sich damals gegen Marko Haselböck (SPD), 35,9 Prozent, durchgesetzt.

Jürgen Vollbracht wurde durch die Mitglieder des CDU-Stadtverbands zum Kandidaten der Union gewählt. Der 51 Jahre alte Sachsenhäuser ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament und sozialpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion.

In der Waldecker Stadtverordnetenversammlung mit 31 Sitzen ist die CDU mit zehn Sitzen die größte Fraktion. Die CDU kommt auf acht Abgeordnete, die FWG auf sechs, die Grünen auf vier und die FDP auf drei.