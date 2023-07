Waldeck: Feuer bei der Getreideernte und Rettung aus unwegsamen Gelände

Feuer bei der Ernte: Die Feuerwehr löschte einen brennenden Mähdrescher auf einem Gerstenfeld. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Die Feuerwehr der Stadt Waldeck wurde zu einer Personenrettung, einem Mähdrescherbrand und einem brennenden Stoppelfeld alarmiert.

Waldeck - Am Freitag (7. Juli 2023) um 18 Uhr rückten die Feuerwehren aus Sachsenhausen, Nieder-Werbe, Höringhausen und Netze zu einem Mähdrescherbrand nach Sachsenhausen, in Fahrtrichtung Ober-Werbe us. Bei der Ankunft war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Das Feuer hatte sich bereits auf das Stoppelfeld sowie einer Böschung in 100 Meter Länge ausgebreitet.

Fünf Löschfahrzeuge mit 5000 Litern Löschwasser

Ein schneller Erstangriff unter Atemschutz galt dem Mähdrescher. Parallel brachten die Einsatzkräfte unter Leitung von Bernd Schäfer einen Schaumangriff vorbeugend in Stellung und nahmen ein zweites Rohr vor, um den Brand auf dem Feld sowie der Böschung zu löschen. Die Fognail-Löschlanze kam zum Einsatz, um an schwer erreichbare Brandstellen, die mit der Wärmebildkamera im Mähdrescher ausfindig gemacht wurden, vorzudringen. Mit etwa 5000 Liter Löschwasser der insgesamt fünf Löschfahrzeuge wurde das Feuer an Erntemaschine und Feld unter Kontrolle gebracht und ein noch größerer Schaden am Mähdrescher vermieden.

Stoppelfeld bei Höringhausen brennt

Am Samstag gegen 12 Uhr wurden die Feuerwehren aus Höringhausen, Sachsenhausen, Strothe sowie das Führungsteam der Stadt Waldeck zu einem Stoppelfeldbrand nach Höringhausen alarmiert. Bei Ankunft brannte es auf 100 Quadratmetern. Mit zwei Schnellangriffseinrichtungen wurde der Brand unter der Leitung von Andreas Lamotte zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausdehnung verhindert. Bis zu drei C-Rohre und ein D-Rohr wurden ausreichend durch das Löschwasser aus den Fahrzeugtanks bedient. Nachdem der Landwirt die betroffene Fläche gegrubbert hatte und die Wehr nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera „Feuer aus“ meldete, rückte die Feuerwehr Sachsenhausen sofort zu einem weiteren Einsatz aus.

Stoppelfeld in Flammen: Löscheinsatz zwischen Höringhausen und Strothe. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Rettung aus unwegsamen Gelände

Um 12.22 Uhr wurden die Feuerwehren aus Nieder-Werbe und Sachsenhausen auf die K22 in Richtung Scheid vom Rettungsdienst als Tragehilfe nachgefordert. Die Ortsangabe ließ bereits auf der Anfahrt vermuten, dass es sich um eine Rettung aus unwegsamen Gelände handelt. Deswegen wurden mehrere Einsatzfahrzeuge beordert. Der Rettungsdienst behandelte eine gestürzte Person. Mittels Kleinwerkzeug unterstützte die Feuerwehr unter der Leitung von Bernd Schäfer. Die Personenrettung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst über eine Vakuummatratze auf der Schleifkorbtrage.