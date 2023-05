Waldeck: Fitnesstraining am Edersee mit Panoramablick

Von: Cornelia Höhne

Fitness unter freiem Himmel: Bei der offiziellen Übergabe testeten (von rechts) Besucher Gigi Sburlea, Ortsvorsteher Marko Drebes, Lisa Küpper vom Kellerwaldverein, Inga Büchling und Markus Schaller vom Förderverein Nieder-Werbe/Scheid und Karl-Heinz Vogelgesang vom SV Werbetal die fest installierten Geräte am Westufer der Halbinsel Scheid; an einer Tafel mit Beschreibungstext steht Bürgermeister Jürgen Vollbracht. © Cornelia Höhne

Fitnesstraining unter freiem Himmel und mit Panoramablick auf Kellerwald und Edersee – das ist möglich an zwei gut besuchten Standorten des Stausees in Waldeck-Frankenberg.

Edersee – An der Uferpromenade in Waldeck-See und am Westufer der Halbinsel Scheid wurden barrierefreie Sport- und Bewegungsgeräte fest installiert. „Beide Standorte zählen zu den touristischen Highlights in der Region und sind besonders stark von Besuchern und Gästen frequentiert“, sagt Lisa Küpper vom Verein Region Kellerwald-Edersee. Der Vorstand des Kellerwaldvereins sieht die Outdoorgeräte als weiteren Baustein, der die touristische Entwicklung der Region unterstützt und hat eine Förderung für Geräte, Aufbau und Baukonstruktion ermöglicht. Laut Küpper beträgt der Zuschuss knapp 34 000 Euro.

Tafeln mit Anleitungen zur Übung

Bereits im Jahr 2022 wurde auf der Halbinsel Scheid ein Outdoor-Gesundheitszirkel mit Bauchmuskelbank, Liegestützbarren, Armzugbarren, Rückenbank, Gleichgewichtsplatte und Dehnungsturm angelegt. Die Kosten dafür bezifferte Bürgermeister Jürgen Vollbracht auf 26 000 Euro inklusiv Montage sowie 2000 Euro für den Fallschutz.

Die bestehenden Geräte wurden in diesem Jahr ergänzt. Mit Unterstützung des Kellerwaldvereins wurden auf Scheid und zudem in Waldeck-See kürzlich Ruder- und Hüftschwunggerät, Cross- und Beintrainer aufgestellt. Vor jedem Gerät gibt es eine Tafel mit Anleitungen zur Übung.

Das kostenlos Angebot kann von allen Altersgruppen ab sechs Jahren genutzt werden und soll sowohl Touristen als auch die heimischen Bürger ansprechen, erläuterten Vollbracht und Küpper. Die offizielle Übergabe fand im Beisein von Ortsvorsteher Marko Drebes, Inga Büchling und Markus Schaller vom Förderverein Nieder-Werbe/Scheid und Karl-Heinz Vogelsang vom SV Werbetal statt, die bei der Standortauswahl unterstützten.

Kein vergleichbares Angebot in der Region

Die Geräte werden bereits rege genutzt und bereicherten das Freizeitangebot auf Scheid, waren sich alle Beteiligten einig. In Waldeck-See wurde ein Standort am Spielplatz ausgewählt, damit sich Eltern sportlich betätigen können und dabei ihre Kinder im Blick behalten, erläuterte Heinz Grass vom städtischen Bauamt.

An den barrierearmen Sport- und Bewegungsgeräten können Besucher auch in normaler Freizeitkleidung ein leichtes bis mittelschweres Kardio-Training absolvieren und dabei den Panoramblick über Edersee und Kellerwald genießen. Küpper: „Ein vergleichbares Angebot gibt es in der Region bisher nicht.“ (Cornelia Höhne)