Frontalzusammenstoß: Vier Fahrzeuge auf B 251 zwischen Sachsenhausen und Freienhagen beteiligt

Von: Cornelia Höhne

Frontalzusammenstoß: Vier Fahrzeuge waren in einen Unfall auf der B 251 zwischen Freienhagen und Sachsenhausen verwickelt. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Fünf Verletzte und rund 46 000 Euro Schaden forderte ein Frontalzusammenstoß mit vier Fahrzeugen am späten Montagnachmittag (14. August) auf der B 251 zwischen den Waldecker Stadtteilen Freienhagen und Sachsenhausen.

Waldeck-Freienhagen – Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz.

In den Unfall waren ein Pkw und ein Lkw verwickelt, die hintereinander von Sachsenhausen in Richtung Freienhagen fuhren sowie zwei entgegenkommende Autos.

Lkw-Anhänger mit Gefahrgut beladen

Nach Angaben der Polizei überholte ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Espenau gegen 17.05 Uhr in Fahrtrichtung Freienhagen an unübersichtlicher Stelle den vorausfahrenden Lkw und geriet dabei in den Gegenverkehr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden der Audi des Unfallverursachers, der Lkw und zwei entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt.

Unfall auf der B 251 zwischen Sachsenhausen und Freienhagen. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Der Fahrer aus Espenau erlitt leichte Verletzungen, an seinem Pkw entstand Totalschaden im Wert von etwa 20 000 Euro. An dem Lkw wurde laut Polizei glücklicherweise nur der Unterfahrschutz beschädigt. Schaden: 3000 Euro. Der Mercedes mit Tankaufbau auf dem Anhänger war mit Gefahrgut beladen. Der 45 Jahre alte Fahrer aus Meckenheim blieb unverletzt.

Feuerwehren aus Freienhagen und Sachsenhausen im Einsatz

Verletzungen erlitten indes alle drei Insassen des ersten entgegenkommenden Autos, die 30 Jahre alte Autofahrerin aus Wolfhagen, ein 38 Jahre alter Mitfahrer aus Wolfhagen und ein neun Jahre altes Kind. Der Schaden an dem Dacia wird mit 8000 Euro angegeben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Räder aus der Verankerung gerissen. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Ebenfalls verletzt wurde die 39 Jahre alte Fahrerin des zweiten entgegenkommenden Fahrzeugs aus einem Waldecker Stadtteil. Den Schaden an ihrem Audi schätzte die Polizei auf 15 000 Euro.

Die Feuerwehren aus Freienhagen und Sachsenhausen wurden zu dem Verkehrsunfall nachalarmiert, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Als die Wehren eintrafen, kümmerten sich bereits vier Teams von Rettungswagen des DRK Bad Wildungen, Wolfhagen und Korbach sowie des Promedica Rettungsdienstes und ein Notarzt aus Bad Arolsen um die Verletzten. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Drei Autos und ein Lkw waren in den Unfall verwickelt. © Feuerwehr Stadt Waldeck/pr

Die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Andreas Przewdzing sicherte die Unfallstelle ab und leitete im Auftrag der Polizei den Verkehr weiträumig über Sachsenhausen und Netze um. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgebunden und die Fahrbahn gereinigt. Drei Abschleppwagen bargen die Unfallautos, teils unter Einsatz eines Krans und mit Unterstützung der Feuerwehr. (Cornelia Höhne)