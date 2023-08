Erster Bauabschnitt abgeschlossen: Waldecker Marktplatz präsentiert sich in Sandsteinoptik und mit Fontänenfeld

Schick auch aus der Vogelperspektive: Der neu gestaltete Marktplatz in Waldeck schafft Aufenthaltsqualitäten im Zentrum der Bergstadt. © Hartmut Kiewitter/pr

Nach rund zehnmonatiger Bauzeit ist die erste Etappe beim Umbau des Marktplatzes in der Nationalparkstadt Waldeck am Edersee abgeschlossen.

Waldeck – Der in Sandsteinoptik gepflasterte Platz mit einem Fontänenfeld auf den Umrissen des Waldecker Wappensterns lädt bei dem herrlichen Sommerwetter zum Verweilen ein.

Bäume im Herbst pflanzen

Spaß an den heißen Tagen haben vor allem Kinder beim Planschen an dem Wasserelement. Besucher genießen die barrierefrei zugänglichen Aufenthaltsqualitäten in zentraler Lage der Bergstadt. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten,“ zeigt sich Bürgermeister Jürgen Vollbracht zufrieden. Einige Abschlussarbeiten sind noch vorgesehen. Im Herbst werden Bäume in die vorbereiteten Pflanzlöcher gesetzt, Neues Mobiliar soll dann den barrierefreien Platz abrunden.

Trotz der Lieferengpässe bei Baumaterial sei der Umbau des Marktplatzes termingerecht abgeschlossen worden, freut sich der Bürgermeister. Nach Ende des ersten Abschnitts des Städtebauprojekts in Waldeck zeigt sich Vollbracht zuversichtlich, dass die Planungen für den zweiten Bauabschnitt zeitnah weiter gehen können. Dieser Bauabschnitt sieht unter anderem einen Pavillon als Schutz für den denkmalgeschützten Gewölbekeller vor. Vollbracht geht von einem Baubeginn Ende 2023/Anfang 2024 aus.

Mit dem zweiten Bauabschnitt verschwindet dann auch das ungeliebte „Waldecker Loch“, das nach Abrissarbeiten zurück geblieben war. (Cornelia Höhne)

Blickfang: Fontänenfeld mit dem Waldecker Wappenstern. © Cornelia Höhne